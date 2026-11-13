Με ένα τηλεφώνημα τέθηκε εκτός κυβέρνησης ο Τσαβδαρίδης, το μήνυμα Μητσοτάκη -Νέο πλήγμα στην κυβέρνηση η υπόθεση

Με μια λιτή ανακοίνωση επτά λεπτά μετά τις 8 το πρωί το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε χθες ότι έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης και θέλησε να κλείσει άμεσα ένα θέμα που επιβάρυνε την κυβέρνηση και είχε αρχίσει να συγκεντρώνει τα πυρά της αντιπολίτευσης.

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Η σπουδή για την πρωινή ανακοίνωση προήλθε από την προσπάθεια του κυβερνητικού επιτελείου να προλάβει τις εξελίξεις και να μη λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις ένα θέμα ηθικής τάξης. Το πάθημα από τις υποθέσεις των κ. Λαζαρίδη και Μπεκίρη, οι οποίες δεν ταυτίζονται, φαίνεται να αποτέλεσε μάθημα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Αυτή τη φορά λειτούργησαν τα αντανακλαστικά και έγινε εγκαίρως αντιληπτό ότι όσο καθυστερεί μια επώδυνη απόφαση τόσο μεγαλύτερη ζημιά προκαλείται στο σύνολο της κυβέρνησης. Η επιβεβαίωση των καταγγελιών δεν άφηνε πολλά περιθώρια για χειρισμούς και οι εισηγήσεις που έγιναν από την πρώτη στιγμή στον κ. Μητσοτάκη για αποπομπή του κ. Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση έγιναν δεκτές.

Ο πρωθυπουργός κατέληξε στην απόφασή του αργά το βράδυ της Τετάρτης, και το πρωί της Πέμπτης ο Γιώργος Μυλωνάκης κάλεσε στο τηλέφωνο τον πρώην υφυπουργό για να ζητήσει την παραίτησή του. Πριν από αυτό υπήρξε ενδελεχής έλεγχος για την ορθότητα όσων του καταλογίζονται, με αποτέλεσμα να προκύπτουν «κάποια ερωτήματα ως προς τον χρόνο που έγινε αυτό, με δεδομένη και την ιδιότητα την οποία είχε κατά την επίμαχη περίοδο». Οι εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε ότι δεν είναι επαρκείς, μεταφέρουν συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, και η εξέλιξη ήταν μονόδρομος.

Επανεξετάζεται το πλαίσιο μοριοδότησης για την εισαγωγή των αθλητών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι δεν τίθεται θέμα παράνομων ενεργειών αλλά ηθικής τάξης. «Κάτι που είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό», είπε ο κ. Μαρινάκης. Για την κυβέρνηση είναι μείζον να στείλει το μήνυμα «μηδενικής ανοχής» σε ζητήματα ηθικής τάξης και να διώξει από πάνω της κάθε σκιά κρατικής αλαζονείας, εξυπηρέτησης συμφερόντων ή ηθικών παραπτωμάτων στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Ταυτόχρονα, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, προανήγγειλε πρωτοβουλία για την επανεξέταση του πλαισίου μοριοδότησης όσον αφορά την εισαγωγή των αθλητών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

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Οι δύο βασικές κατευθύνσεις του πρωθυπουργού προς τα υπουργεία Παιδείας και Αθλητισμού είναι να αποτυπώνεται η πραγματική συμμετοχή όσον αφορά τους αθλητές στις ομάδες και, δεύτερον, να λαμβάνονται υπ' όψιν τα χρόνια συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες. Η ανάγκη αλλαγών αναδείχθηκε και μέσα από το πρόσφατο σκάνδαλο στο μπάσκετ, όπου, σύμφωνα με τις καταθέσεις στη Δικαιοσύνη, υπήρξε χειραγώγηση μαθητικών αγώνων από την Ομοσπονδία προκειμένου να ευνοηθεί συγκεκριμένη ομάδα και να λάβουν οι αθλητές τη μοριοδότηση που προβλέπει ο νόμος.