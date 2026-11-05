Με αντεπίθεση στον Τσίπρα απαντά η κυβέρνηση για τα περί διαφθοράς: «Δεν ήταν σχεδιασμένο, αλλά θα συνεχίσουμε» - iefimerida.gr

Άγρια τροπή λαμβάνει η κόντρα της κυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαφθορά.

Το Μέγαρο Μαξίμου όχι απλά σήκωσε το γάντι που πέταξε πρώτος ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά πέρασε στην αντεπίθεση με διάθεση να «παίξει στο γήπεδο» που επέλεξε ο πολιτικός της αντίπαλος και να οδηγήσει την αντιπαράθεση στα άκρα εφόσον χρειαστεί. Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι έχουν τα «όπλα» να αντιμετωπίσουν τον πρώην Πρωθυπουργό στο πεδίο που ο ίδιος δείχνει να πιστεύει ότι έχει το …ηθικό πλεονέκτημα, αξιοποιώντας τα πεπραγμένα της θητείας του.

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Το σήμα έδωσε ο κ. Μητσοτάκης επαναφέροντας την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019, ενώ ο κ. Τσίπρας είχε εξαγγείλει ήδη την προσφυγή σε εκλογές, όπως και τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή για την ύπαρξη «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» την περίοδο 2015-2019. Υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ πήραν τη σκυτάλη και ανέβασαν ακόμα περισσότερο τους τόνους επιστρέφοντας στον κ. Τσίπρα τα βέλη περί διαφθοράς που εξαπέλυσε προς την κυβέρνηση. Την οργή του Μεγάρου Μαξίμου πυροδότησε ο χαρακτηρισμός «αρχιερέας της διαφθοράς» που απηύθυνε ο κ. Τσίπρας προς τον Πρωθυπουργό Το ύφος και η φρασεολογία με την οποία εξελίχθηκε η αντιπαράθεση δείχνει το μέγεθος της τοξικότητας που έχει εμποτίσει το πολιτικό σκηνικό και τους όρους υπό τους οποίους η χώρα θα οδηγηθεί στις εκλογές.

«Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», λέει κυβερνητικό στέλεχος

«Δεν ήταν σχεδιασμένο, αλλά από τη στιγμή που αναγκάστηκε αρχικά να απολογηθεί και στη συνέχεια να αντεπιτεθεί με ακρότητες, θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», σημειώνει κυβερνητικό στέλεχος. Ειδικά από τη στιγμή που είναι κρίσιμο για την κυβέρνηση να μην επικρατήσει η αντίληψη που επιχειρεί να καλλιεργήσει ο πρώην Πρωθυπουργός και άλλα κόμματα της αντιπολίτευση περί εκτεταμένης διαφθοράς με δική της ευθύνη. Στόχος είναι να επενδύσει στο δόγμα της «νομιμότητας παντού» και όχι να βρεθεί σε θέση αμυνόμενου μετά την επιτυχή εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και κυκλωμάτων φοροδιαφυγής.

«Μη ζητάει τα ρέστα από εμάς ο κύριος Τσίπρας. Το θέμα Ποινικοί Κώδικες, φωτογραφικές διατάξεις και αποφυλακίσεις το έχει αναδείξει δικός του υπουργός δικαιοσύνης. Ας πάρει τηλέφωνο τον κ. Κοντονή ο κ. Τσίπρας να τον ρωτήσει», ήταν το μήνυμα του κ. Μαρινάκη. Η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ότι αν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την περίοδο 2015 – 2019 «ο κ. Τσίπρας θα είχε το ρεκόρ Γκίνες», ενώ σε πολύ υψηλότερους τόνους, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον πρώην Πρωθυπουργό «σερβιτόρο συμφερόντων» και υποστήριξε ότι «ξέρουμε πολύ καλά πως πέρναγες τους νόμους, πως τους εξυπηρετούσες όλους και πως σε αγαπάνε όλοι οι πλούσιοι στην Ελλάδα, έως σήμερα».

Η επίθεση του υπουργού Υγείας προκάλεσε μία πολύ σκληρή ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ. «Βουλώστε το, λοιπόν. Για το δικό σας καλό τουλάχιστον, αφού για το καλό της ομαλότητας και της χώρας αδιαφορείτε». Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην κυβέρνηση να επανέλθει και να μιλήσει μέσω πηγών για την «χαμένη ψυχραιμία του κ. Τσίπρα».

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Η κυβέρνηση έχει πληγωθεί από υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν θέλει να εμπεδωθεί η άποψη περί γενικευμένης διαφθοράς, όπως επιδιώκει η αντιπολίτευση και γι’ αυτό έχει αποφασιστεί να υπάρχει άμεση και σκληρή αντίδραση όταν αμφισβητείται ατεκμηρίωτα η αποφασιστικότητα να αντιπαρατεθεί με τέτοια φαινόμενα που έχουν ρίζες στο «βαθύ κράτος» με το οποίο δηλώνει πως είναι σε πόλεμο.