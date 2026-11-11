Το Μαξίμου κινητοποιεί την «παλαιά φρουρά» της ΝΔ στη μάχη για την αυτοδυναμία -Οι πρωτοβουλίες για συσπείρωση ενόψει εκλογών - iefimerida.gr

Έχοντας διακηρύξει τον δύσκολο στόχο της τρίτης αυτοδύναμης νίκης στις κάλπες της άνοιξης, Μαξίμου και Πειραιώς σχεδιάζουν την ενεργοποίηση ολόκληρου του «γαλάζιου» οικοσυστήματος, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες για την κινητοποίηση της «παλαιάς φρουράς» της Νέας Δημοκρατίας.

Το σύνθημα της εγρήγορσης του συνόλου του στελεχιακού δυναμικού της ΝΔ έχει δώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στους συνεργάτες του, αξιολογώντας τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης ως τη «μεγάλη δύναμη» της κεντροδεξιάς παράταξης, ενώ μέσα σε αυτό το πλαίσιο η κινητικότητα που καταγράφεται για την ενεργοποίηση παλαιών στελεχών αποκτά ιδιαίτερη σημειολογία.

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Η «ενεργοποίηση» του Γιώργου Βουλγαράκη

Η ενεργοποίηση του πρώην υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη, που θα συμμετέχει ως μέλος στην κριτική επιτροπή στην πρωτοβουλία του γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για την ανάδειξη νέων στελεχών από το ηλικιακό group 18-35, μέσα από ντιμπέιτ υπό τον τίτλο «Debate Playoffs», φανερώνει τη σαφή στόχευση που έχει θέσει η Πειραιώς για την ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού, με ταυτόχρονη επιδίωξη την κινητοποίηση προσωπικοτήτων από τις παλαιότερες γενιές της κεντροδεξιάς παράταξης, στον ευρύτερο στόχο της επίτευξης της μέγιστης δυνατής συσπείρωσης στην πορεία προς τις κάλπες.

Συγκεκριμένα, η περίπτωση του Γιώργου Βουλγαράκη, ενός στελέχους με προέλευση από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ, και έντονες αναφορές στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, αποκτά ιδιαίτερη σημειολογία σε μια συγκυρία που η συζήτηση για τις σχέσεις κυβέρνησης - Καραμανλή αναπτύσσεται στο εσωτερικό.

Οι κινήσεις Μεϊμαράκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν σε αυτό το περιβάλλον οι κινήσεις του ευρωβουλευτή Βαγγέλη Μεϊμαράκη, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς επιδιώκουν την ενεργοποίηση της «ψυχής της ΝΔ», ενόψει των εκλογών, επενδύοντας στη διείσδυση του πρώην προέδρου της ΝΔ στο παραδοσιακό κοινό της κεντροδεξιάς παράταξης, με το βλέμμα στον ευρύτερο στόχο που έχει τεθεί για γενική συστράτευση ενόψει του προεκλογικού αγώνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης πραγματοποιούν τακτικά συναντήσεις, όπως η τελευταία στα μέσα Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συζητούν ανοιχτά για τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό σκηνικό, αλλά και την εσωτερική πολιτική σκηνή, ενώ χθες, Τρίτη, ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ γευμάτισε με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, που βρέθηκε στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Eurogroup.

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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, από την πλευρά του, αξιοποιεί το «πέρασμα» που διατηρεί στις διαφορετικές «τάσεις» της ΝΔ και σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό έχει αναλάβει την «αποστολή» για την πλήρη ενεργοποίηση της «παλαιάς φρουράς» Νεοδημοκρατών, με πρωτοβουλίες για μαζώξεις και δράσεις, που, σταδιακά στην πορεία προς τις κάλπες, θα επεκταθούν σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ο κ. Χατζηδάκης απευθύνει προσκλητήρια ενεργοποίησης των παλαιών στελεχών της κεντροδεξιάς παράταξης, με ζητούμενο των συγκεκριμένων εκδηλώσεων την επαναπροσέγγιση παλαιών στελεχών που έδωσαν μαζί πολιτικές μάχες και εξακολουθούν να έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη βάση της ΝΔ, παρότι καταγράφεται αποστασιοποίησή τους από το κόμμα. Ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ο κ. Χατζηδάκης κρατά διαχρονικά επαφή με τα στελέχη της γενιάς του, ενώ εκτιμάται ότι έχει το ενωτικό προφίλ για να γεφυρώσει τυχόν αποστάσεις και να αμβλύνει δυσαρέσκειες, ως «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στις γενιές Νεοδημοκρατών, με το Μέγαρο Μαξίμου να θέλει ενεργές όλες τις γενιές Νεοδημοκρατών, ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Σε συνέχεια πρωτοβουλιών με στόχο τη συσπείρωση της ΝΔ ενόψει των εκλογών, την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε μια ακόμη συνάντηση ΟΝΝΕΔιτών όλων των γενεών, αυτή τη φορά στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ Πειραιά, με τρεις πρώην προέδρους της ΟΝΝΕΔ στην ίδια αίθουσα.

Τον Βασίλη Μιχαλολιάκο, τον Γιάννη Κουλιζάκο και τον Κωστή Χατζηδάκη. Εκεί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε για τη «μεγάλη ΝΔ» και συνέδεσε ευθέως τη διεύρυνση επί Κυριάκου Μητσοτάκη με τη γραμμή του Κωνσταντίνου Καραμανλή για μια παράταξη από τη Δεξιά έως τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας, δίχως όμως να παραλείψει να ανοίξει και τον «φάκελο» των λαθών. Ο αντιπρόεδρος μίλησε για αστοχίες στην πολιτική και στην αξιολόγηση ανθρώπων και αναγνώρισε ότι υπάρχουν «δικαιολογημένα παράπονα», ενώ δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλει προσωπικά για να διορθωθούν τα λάθη. Όταν, λοιπόν, έθεσε το δίλημμα των επόμενων εκλογών, αν η χώρα θα συνεχίσει μπροστά ή θα χάσει όσα κέρδισε, το κάλεσμα για συσπείρωση είχε και συγκεκριμένο ακροατήριο: Εκείνους που έχουν παράπονα από τη ΝΔ και έχουν σηκώσει στην πλάτη τους πολλές από τις μάχες της, καθιστώντας σαφή τη στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου για μείωση των αποστάσεων.

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Σταθερά επαφές με τις παλιότερες γενιές των Νεοδημοκρατών διατηρεί ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο οποίος επίσης πραγματοποιεί κινήσεις στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συσπείρωσης ενόψει των εκλογών.