Μαρκόπουλος για υποθέσεις διαφθοράς: «Θα σας ξετρυπώσουμε, θα δούμε τι συμβαίνει και με την αλυσίδα του κ. Λιόλιου» - iefimerida.gr

Σαφές μήνυμα προς όσους εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς έστειλε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος ότι οι έρευνες συνεχίζονται και η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.

«Αργά ή γρήγορα θα σας ξετρυπώσουμε, να το ξέρετε, και ο καθένας να πάρει την ευθύνη που του αναλογεί» ήταν το μήνυμα Μαρκόπουλου για τις υποθέσεις διαφθοράς και τις άπατες εκατομμυρίων που αποκαλύπτονται.

Κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο εορτάζων Δημήτρης Μαρκόπουλος απέδωσε τις πρόσφατες επιτυχίες της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών.

«Θα δούμε τι συμβαίνει και με την αλυσίδα του κ. Λιόλιου»

Όπως είπε, τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται είτε πρόκειται για την αλυσίδα στον χώρο του άρτου, είτε για το κύκλωμα του μπάσκετ, είτε για την αλυσίδα της Pizza Fan. Πρόσθεσε δε, ότι «θα δούμε τι συμβαίνει και με την αλυσίδα του κ. Λιόλιου».

Κατά τον ίδιο, πολλοί συζητούσαν αυτά τα ζητήματα επί χρόνια, όμως η σημερινή κυβέρνηση έχει «την πολιτική βούληση» να τα αντιμετωπίσει, αποδίδοντας τα εύσημα στην ΑΑΔΕ, η οποία, όπως είπε, έχει δημιουργήσει το ψηφιακό περιβάλλον που επιτρέπει να γίνονται οι έλεγχοι.