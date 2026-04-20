Μαρκόπουλος: Δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος -Είναι διαθέσιμα στην πρυτανεία του ΕΑΠ - iefimerida.gr

Απαντήσεις σχετικά με το πτυχίο του έδωσε για άλλη μία φορά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος﻿, τονίζοντας ότι έχει φοιτήσει στο ΕΑΠ.

«Και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος. Έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ (σ.σ.: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) στην Πάτρα και έχω πτυχίο στις ανθρωπιστικές σπουδές» δήλωσε ο Δ. Μαρκόπουλος μιλώντας στο Mega και πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα ως δημοσιογράφος έχει πιστοποίηση από τον αρμόδιο οργανισμό του υπουργείου Παιδείας.

«Δυστυχώς έχει επικρατήσει μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρων. Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο μια σειρά από σύναδέλφους να τους "κρεμάνε”, να φωνάζουν", να γίνεται μια σπέκουλα. Ας μιλήσουμε πολιτικά», σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος και πρόσθεσε ότι τα πτυχία του για όποιον θέλει είναι διαθέσιμα στην πρυτανεία του ΕΑΠ.

«Κρίνομαι και είμαι καθαρός»

Κληθείς να απαντήσει εάν θα δημοσιεύσει το πτυχίο του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε ότι «όποιος θέλει μπορεί να πάει στην πρυτανεία του ΕΑΠ να τα ζητήσει και να του τα δώσουν. Αυτό το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος, δεν θα το κάνω. Τα πράγματα είναι δεδομένα. Κρίνομαι και είμαι καθαρός».

«Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι βούρκος. Ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη», σημείωσε ο Δ. Μαρκόπουλος και επεσήμανε προς όσους διακινούν ψέματα να είναι έτοιμοι για τη δική του αντίδραση.