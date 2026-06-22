Ο Μαρίνος Σκανδάμης δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ -«Συστηματικές τακτικές θολώνουν το μήνυμα του Συνεδρίου» - iefimerida.gr

Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές γνωστοποίησε ο Μαρίνος Σκανδάμης, στέλεχος στην Αχαΐα.



«Η ψήφος που ζητώ δεν θα αθροιστεί σε κάποια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ» τονίζει στην ανακοίνωσή του, και αφήνει αιχμές για το στίγμα του κόμματος για τις συνεργασίες.

Κατά πληροφορίες, ο κ. Σκανδάμης τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μαρίνου Σκανδάμη:



Στις επόμενες εκλογές δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, παρά την τιμητική πρόταση που μου έγινε. Είναι μια απόφαση που δεν ήταν εύκολο να την λάβω. Γιατί με πολλούς φίλους και φίλες καταβάλαμε πολύ κόπο μήπως και ξανασυναντήσει το κόμμα τις βασικές αρχές και ιδέες του που το κατέστησαν δύναμη πολιτικής αλλαγής. Παρά τη δημόσια κριτική μου στην ηγεσία της παράταξης, έδωσα χρόνο περιμένοντας ότι μετά την απόφαση του συνεδρίου για καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ τα πράγματα θα άλλαζαν πορεία.



Όμως, με λύπη μου βλέπω ότι το μήνυμα του συνεδρίου το θολώνουν σκόπιμες συστηματικές τακτικές, που τους επιτρέπεται να ξανανοίγουν τη συζήτηση των μετεκλογικών συνεργασιών προς πάσα κατεύθυνση, εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό μιας κοινής στόχευσης για μια πραγματικά προοδευτική κυβέρνηση. Αν και συναισθηματικά δεν είναι εύκολοι οι χωρισμοί, λογικά δεν μπορώ να υποστηρίξω μια τέτοια υποψηφιότητά μου.



Εύχομαι ειδικά στις φίλες και τους φίλους, συντρόφισσες και συντρόφους που δίνουν με άνισους όρους την δική τους σισύφεια μάχη μέσα από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τις ιδέες της ακηδεμόνευτης σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού, της αριστεράς και της οικολογίας να ευοδωθούν οι στόχοι τους. Εξάλλου αποκλείεται να χαθούμε, αφού οι διαδρομές και αγωνίες μας είναι κοινές.