Μαρινάκης: «Ζούμε την πιο επίμονη περίοδο ακρίβειας» -Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - iefimerida.gr

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, την ακρίβεια, τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για τις απευθείας αναθέσεις μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Θεός Φυλάξοι» του MEGA NEWS 104,6, με τους Δήμο Βερύκιο και Δημήτρη Αλφιέρη, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αναφέρθηκε εκτενώς στις κυβερνητικές θέσεις για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ενέργειας, ενώ αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται παρεμβάσεις με δημοσιονομική ισορροπία.

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Μαρινάκης για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Άδεια ζητήθηκε μόνο από τις ελληνικές και κυπριακές Αρχές»

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η γαλλική εταιρεία που εμπλέκεται στο έργο ζήτησε άδεια αποκλειστικά από τις ελληνικές και τις κυπριακές Αρχές. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX, ενώ η Τουρκία απάντησε με αντι-NAVTEX, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι προς άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος, έγινε απλή ενημέρωση, χωρίς να δημιουργούνται ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, καθώς θα συμβάλει στην άρση της ενεργειακής της απομόνωσης, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει τη μελλοντική επέκταση της διασύνδεσης προς το Ισραήλ.

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Ερωτηθείς για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση και το περιεχόμενό της, ανέφερε ότι θα υπάρξει θεσμική ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών στον κατάλληλο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη και ζητήματα εμπιστευτικότητας.

Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης, κατηγόρησε μέρος του πολιτικού συστήματος ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει το ζήτημα.

«Κάποιοι προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν, παριστάνοντας τους Κολοκοτρώνηδες, τους Καραϊσκάκηδες της σύγχρονης εποχής», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας απαιτούν σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

«Ζούμε την πιο επίμονη περίοδο ακρίβειας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Μαρινάκης στην ακρίβεια, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Προφανώς ζούμε την πιο επίμονη περίοδο ακρίβειας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ευρύτερα. Όποιος δεν βλέπει το προφανές, προφανώς είναι όχι μόνο σε άλλη χώρα αλλά και σε άλλο πλανήτη», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθούν δύο βασικά λάθη: αφενός η άσκηση πολιτικής με χρήματα που δεν υπάρχουν και αφετέρου η υποτίμηση της έκτασης του προβλήματος.

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«Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν αντιμετωπίζονται ούτε με λαϊκισμό ούτε με πλειοδοσία», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιμετώπιση των συνεπειών του πληθωρισμού περνά μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για την ενίσχυση των πολιτών.

Γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μεγαλύτερη μείωση του ΦΠΑ

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ, με τον Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Όπως ανέφερε, συνυπολογίζοντας και τις νέες παρεμβάσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν το 2027, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Εξήγησε, ωστόσο, ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και ότι η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει προτεραιότητα σε μειώσεις άμεσων φόρων, οι οποίες μπορούν να κατευθυνθούν πιο στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.

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«Επί της αρχής είμαι υπέρ της μείωσης όλων των φόρων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να συνεχιστούν οι φοροελαφρύνσεις χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά.



Επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης σε σύγκριση με την κυβέρνηση Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε επίσης την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης, απορρίπτοντας τις συγκρίσεις με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υποστήριξε, η βασική διαφορά είναι ότι τα σημερινά επιδόματα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και δεν χρηματοδοτούνται μέσω αυξημένης φορολόγησης των πολιτών.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ προς συνταξιούχους, στην επιστροφή ενοικίου και στις παροχές προς εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός έδρας.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις φορολογικές ελαφρύνσεις για νέους, τρίτεκνους και πολύτεκνους, καθώς και στην ενίσχυση των νέων μητέρων.

«Τα επιδόματα αυτά είναι μόνιμα επιδόματα», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική συνδυάζει φοροελαφρύνσεις και στοχευμένες οικονομικές ενισχύσεις.

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«Δημιουργήσαμε σχεδόν 600.000 θέσεις εργασίας»

Απαντώντας στις επικρίσεις για το γεγονός ότι οι πολίτες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες, παρά τις θετικές οικονομικές επιδόσεις που επικαλείται η κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι οι βελτιώσεις δεν έχουν γίνει αισθητές σε όλους στον βαθμό που θα επιθυμούσε η κυβέρνηση.

«Κάθε φορά που παρουσιάζουμε μια επιτυχία, να το κάνουμε με σεμνότητα και ταπεινότητα, γιατί ο κόσμος συνεχίζει και περνάει δύσκολα», ανέφερε.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 600.000 θέσεις εργασίας, ενώ έγινε προσπάθεια αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος και σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Για τις απευθείας αναθέσεις και τη διαφάνεια





Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και τις απευθείας αναθέσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε παραπλανητική την παρουσίαση των σχετικών στοιχείων από την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στον αριθμό των συμβάσεων και στη συνολική οικονομική τους αξία.

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Όπως ανέφερε, εάν εξαιρεθούν οι συμβάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ποσοστό των απευθείας αναθέσεων ως προς τα συνολικά ποσά της γενικής κυβέρνησης βρίσκεται κάτω από το 10%. Τόνισε, επίσης, ότι η απευθείας ανάθεση δεν αποτελεί από μόνη της παράνομη διαδικασία, καθώς προβλέπεται από τη νομοθεσία για δημόσιες συμβάσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς.

Στη συζήτηση τέθηκε ακόμη το ζήτημα των μετακλητών υπαλλήλων, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι, εάν εξαιρεθούν οι μετακλητοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο αριθμός τους στη γενική κυβέρνηση είναι σήμερα μικρότερος από εκείνον του 2019.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, υποστηρίζοντας ότι καταγράφουν βελτίωση της θέσης της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση.