Μαρινάκης για υποψηφιότητα Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε - iefimerida.gr

Το μήνυμά του για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
«Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε. Καλή επιτυχία Κυριάκο Πιερρακάκη», έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Υπενθυμίζεται ότι «αντίπαλος» του Έλληνα υπουργού για την προεδρία είναι ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πίτεγκεμ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού.
