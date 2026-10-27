Μαρινάκης: Την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για παρεμβάσεις στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση - iefimerida.gr

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA προανήγγειλε ότι την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους.

«Όσο υφίστανται παράμετροι, όσο η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, τόσο εμείς θα στηρίζουμε όσο παραπάνω μπορούμε», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται την τελευταία στιγμή λόγω της αβεβαιότητας.

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Ποια μέτρα έρχονται το επόμενο διάστημα

Υπενθύμισε τα μόνιμα μέτρα που αναμένονται το επόμενο διάστημα, μεταξύ των οποίων η επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, η επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών και η καταβολή 400 ευρώ στους συνταξιούχους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αναφέρθηκε, επίσης, στις φοροελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι ο φορολογικός συντελεστής μειώθηκε από το 29% στο 20%, με περαιτέρω μειώσεις για όσους έχουν παιδιά.

Ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει για το χρόνο των εκλογών

Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη αποφασίσει την ημερομηνία, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Με αφορμή τη δήλωση του 'Αδωνι Γεωργιάδη ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 16 Μαΐου, είπε: «Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι παραπάνω ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ ξέρω ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμα». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν επέλεξε να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες με γνώμονα τις δημοσκοπήσεις και υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα προβληματικό εν μέσω της ενεργειακής κρίσης.

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Στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «αποκλειστικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία», την οποία παρουσίασε ως προϋπόθεση πολιτικής σταθερότητας και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων. Εφόσον, ωστόσο, δεν επιτευχθεί, ανέφερε ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί συγκυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη σημερινή του ηγεσία. Επικαλέστηκε ως πρότυπο το ΠΑΣΟΚ επί Ευάγγελου Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά, κατηγορώντας το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ότι έχει μετατοπιστεί «στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας». Κατηγόρησε, επίσης, την αξιωματική αντιπολίτευση ότι εξαγγέλλει μέτρα χωρίς επαρκή κοστολόγηση και υιοθετεί ρητορική που, όπως είπε, δεν θα χρησιμοποιούσε η προηγούμενη ηγεσία του κόμματος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους από το 2019, αριθμός που θα φτάσει τους 91 με τις μειώσεις που προβλέπονται για το 2027. Ως βασικό απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής ανέδειξε τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση του δημόσιου χρέους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι «ακόμα υπάρχει ακρίβεια, ακόμα υπάρχουν προβλήματα».