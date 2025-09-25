Μαρινάκης: Στηρίζουμε σε ανθρώπινο επίπεδο τον Πάνο Ρούτσι, αλλά δεν θα παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη - iefimerida.gr

Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αίτημα συγγενών για την εκταφή των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Μαρινάκης για δηλώσεις στήριξης σε Πάνο Ρούτσι

Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης τόνισε σχετικά ότι τόσο ο ίδιος, όσο και η κυβέρνηση έχουν προβεί σε αλλεπάλληλες δηλώσεις στήριξης σε ανθρώπινο επίπεδο προς τον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα, που κάνει απεργία πείνας, καθώς έχασε το παιδί του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και επεσήμανε ότι «αυτό δεν εξυπηρετεί το αφήγημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσο και εάν ακούγεται τραγικό βλέπει την ευκαιρία να κάνει ένα δεύτερο γύρο της χυδαίας προπαγάνδας επάνω στην τραγωδία των Τεμπών. Εμείς ως κυβέρνηση στηρίζουμε σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά εμείς δεν θα παρέμβουμε στη Δικαιοσύνης. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης βλέπει μία ευκαιρία να μαζέψει ψήφους, να στήσει παιχνίδι και να κάνει σόου. Είναι τραγικό ότι κόμματα της αντιπολίτευσης και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, να ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει στη Δικαιοσύνη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση για την εν εξελίξει συνεδρίαση της Εξεταστικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα την κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι από το σύνολο της κατάθεσης προκύπτει ότι «η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά ήθελε να συγκαλύψει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση ήθελε ξεκάθαρα να διευκολύνει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης το αντελήφθησαν αυτό, επέλεξαν να προβάλλουν μόνο ένα μέρος της κατάθεσης. Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα».

Σε ό,τι αφορά σε ερώτηση για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο «ο κ. Μυλωνάκης έχει προσέλθει στη Βουλή δύο φορές και απάντησε λεπτομερώς. Ως προς τον κατάλογο των μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα επανέλθουμε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η προσθήκη και άλλων μαρτύρων».

Σε ερώτηση για το πώς η κυβέρνηση σχολιάζει την κατάσταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκη διευκρίνισε ότι «δεν είναι σωστό να σχολιάσουμε εμείς τα τεκταινόμενα στο ΠΑΣΟΚ» και εξέφρασε μία απορία: «πραγματικά πώς ζητά εκλογές ο κ. Ανδρουλάκης, πρώτα πείθεις το κόμμα σου ότι είσαι ο καταλληλότερος για να γίνεις πρωθυπουργός της χώρας, μετά πείθεις την κοινωνία και στη συνέχεια ζητάς εκλογές, ασχέτως εάν οι εκλογές γίνουν το 2027 όπως έχουμε δηλώσει. Το αίτημα για εκλογές είναι θεμιτό προφανώς να προβάλλεται από την αντιπολίτευση. Και πριν από τις εκλογές του 2019 για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ως αντιπολίτευση ζητούσαμε εκλογές, αλλά είμασταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις, είχαμε μία κυβέρνηση η οποία είχε τη χώρα τελευταία σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη και είχε κοροϊδέψει τον κόσμο σε μια σειρά από διαδικασίες και δημοψηφίσματα. Αλλά φαινόταν αυτό που γινόταν στη Βουλή δεν είχε καμία αντιστοιχία με αυτό που γινόταν στην κοινωνία. Εδώ πέρα λοιπόν, αυτή είναι η απορία, γιατί να σχολιάσω εγώ για το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο από τους υποψηφίους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει ούτε είναι δική μου δουλειά και ούτε θα προσφέρω κάτι στη συζήτηση».

«Για να έχει νόημα το αίτημα αυτό. Δημοκρατία έχουμε, κάθε δικαίωμα έχει ο κ. Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι, νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος του κόμματός του είναι, αλλά είναι λίγο περίεργο να επιλέγει να βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση για το πώς στέκεται η κυβέρνηση απέναντι στο διεθνές κύμα αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι «ο χρόνος που θα γίνει αυτή η πολύ σοβαρή ενέργεια θα υπαγορευθεί από τα εθνικά συμφέροντα. Η Ελλάδα έχει πάγια θέση στο συγκεκριμένο θέμα».

Σχετικά με την ακύρωση του ραντεβού του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας με υπαιτιότητα της Άγκυρας, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να ακολουθεί μία ενεργητική πολιτική επί του πεδίου και θα εξακολουθήσει να επιδιώκει το διάλογο, αλλά δεν θα αλλάξουμε την πολιτική μας για να κάνουμε διάλογο, εάν ενοχλεί η πολιτική μας δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας. Πιστεύουμε ότι ο διάλογος έχει φέρει αποτελέσματα, αλλά προφανώς και δε συζητούμε θέματα κυριαρχίας, η Ελλάδα ψηλώνει και δυναμώνει».

Ερωτηθείς σχετικά με το θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Χίος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και ευχήθηκε να δοθούν το ταχύτερο δυνατό απαντήσεις από τους αρμοδίους για το τραγικό περιστατικό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ