Μαρινάκης: Η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκτός Ελλάδος - iefimerida.gr

Με αναφορά στις δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τις τελευταίες ημέρες και βύθισαν τη χώρα στο πένθος ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Θα ήθελα για ακόμα μία φορά να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων των δύο τραγωδιών. Αναφορικά με το δυστύχημα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων, εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή προπανίου εντός του εδάφους όπου με τη παρουσία σπινθηρισμού από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης προκλήθηκε έκρηξη. Σημειώνεται ότι όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη. Όσον αφορά στο θανατηφόρο τροχαίο, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, επτά συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία καθ' οδόν για το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Γαλλία. Ακόμα τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία μας είχαν άμεση συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε ένας εκ των τριών τραυματιών δεν θα επαναπατριστεί, ακόμη, καθώς, λόγω επιπλοκής χειρουργήθηκε, χθες, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, στη Ρουμανία και παρακολουθείται στενά η πορεία της υγείας του, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Μαρινάκης: Πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή

Περνώντας στο επόμενο θέμα της ενημέρωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας» που εισάγει δύο βασικές μεταρρυθμίσεις: Την επιστολική ψήφο για τους εκτός επικράτειας εκλογείς και την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών θα επιτρέψει την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού, ήδη, από τις εκλογές του 2027. Παράλληλα, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες». Όπως διευκρίνισε, η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές Περιφέρειες (π.χ. σε Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση, διά των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, λαμβάνει πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή.

«Ειδικότερα, προωθούνται, σε εφαρμογή των σχετικών εξαγγελιών του πρωθυπουργού: α. Η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Βάσει υπολογισμών θα ωφεληθούν περίπου 50.000 δικαιούχοι. β. Η εισαγωγή περιορισμών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην Α' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν, ήδη, στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Και γ. η θέσπιση νέου προγράμματος, με τίτλο «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent). Στο πλαίσιο αυτού, νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή της διαχείρισης ακινήτων θα μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης. Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος», επεσήμανε.

Ταυτόχρονα, λαμβάνονται και πρωτοβουλίες για τις οποίες είπε συγκεκριμένα σε τι αφορούν.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι για «την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είναι εξαιρετικά κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο και παράλληλα είναι αναγκαία η οριζόντια και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Προς επίτευξη αυτού του στόχου θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση στους ελέγχους στα σφαγεία για παράνομες μετακινήσεις ζώων. Επιπρόσθετα, έχει ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό, καθώς και η αξιοποίηση νέων εργαστηρίων». Επίσης, τόνισε πως «για τη στήριξη των κτηνοτρόφων καταβάλλονται, ήδη, αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος, ενώ προωθείται πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του και πριν δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφος, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός, σήμερα το μεσημέρι, στις 15:45, θα συναντηθεί με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Το τραγικό δυστύχημα στη βιομηχανία τροφίμων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα και το θανατηφόρο τροχαίο φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία βύθισαν τη χώρα στο πένθος. Θα ήθελα, για ακόμα μια φορά, να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων των δύο τραγωδιών.

Αναφορικά με το δυστύχημα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων, εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή προπανίου εντός του εδάφους, όπου με την παρουσία σπινθηρισμού από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης προκλήθηκε η έκρηξη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος, καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όσον αφορά στο θανατηφόρο τροχαίο, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, επτά συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, καθ' οδόν για το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Γαλλία. Ακόμη τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η ελληνική Κυβέρνηση και η πρεσβεία μας είχαν άμεση συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αεροδιακομιδή από ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας των δύο τραυματιών από το νοσοκομείο που βρίσκονται, στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ο τρίτος τραυματίας δεν θα επαναπατριστεί, ακόμη, καθώς, λόγω επιπλοκής χειρουργήθηκε, χθες, στη Ρουμανία και παρακολουθείται στενά η πορεία της υγείας του, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο βασικές μεταρρυθμίσεις εισάγει το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών: "Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας".

Ο λόγος για:

- Την επιστολική ψήφο για τους εκτός επικράτειας εκλογείς και

- την εκλογική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση καταθέτει πρόταση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αποκλειστικά για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός Ελλάδος.

Η εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών, θα επιτρέψει την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού, ήδη, από τις εκλογές του 2027.

Παράλληλα, ο ορισμός εκλογικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό Κοινοβούλιο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση για την εκλογική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές Περιφέρειες (π.χ. σε Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

Πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή λαμβάνει η κυβέρνηση διά των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ειδικότερα, προωθούνται, σε εφαρμογή των σχετικών εξαγγελιών του πρωθυπουργού:

1. Η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Βάσει υπολογισμών θα ωφεληθούν περίπου 50.000 δικαιούχοι.

2. Η εισαγωγή περιορισμών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην Α' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν, ήδη, στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3. Η θέσπιση νέου προγράμματος, με τίτλο "Κατασκευάζω-Νοικιάζω" (Build to Rent). Στο πλαίσιο αυτού, νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή της διαχείρισης ακινήτων θα μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης. Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος.

Ταυτόχρονα, λαμβάνονται πρωτοβουλίες που αφορούν, μεταξύ άλλων:

- Στην πρόβλεψη για ενιαίο κανονισμό για τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

- Στην καθιέρωση της διευρυμένης εφαρμογής της υπηρεσίας "Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», καθώς και

- στην παραμετροποίηση και διεύρυνση του προγράμματος της μετεγκατάστασης από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε περισσότερες ακριτικές περιοχές.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είναι εξαιρετικά κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο και παράλληλα είναι αναγκαία η οριζόντια και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς επίτευξη αυτού του στόχου, θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση στους ελέγχους στα σφαγεία για παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Επιπρόσθετα, έχει ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό, καθώς και η αξιοποίηση νέων εργαστηρίων.

Σημειώνεται, πως, σύμφωνα με την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η αυστηρή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκρίζωση της ζωονόσου. Αντιθέτως, τυχόν μαζικός εμβολιασμός θα επιβάρυνε την κατάσταση σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας, καθώς ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού, με δεδομένο ότι τα υφιστάμενα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και η ευλογιά είναι νόσος με ισχυρό παθογόνο δυναμικό. Επιπλέον, δεν υπάρχει μέθοδος που να διαφοροποιεί τα εμβολιασμένα ζώα από τα νοσούντα.

Υπογραμμίζεται, πως για τη στήριξη των κτηνοτρόφων καταβάλλονται, ήδη, αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος, ενώ προωθείται πρόγραμμα επιδοτήσεων για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός, σήμερα το μεσημέρι, στις 15:45, θα συναντηθεί με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, στο Μέγαρο Μαξίμου».