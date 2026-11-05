Μαρινάκης: «Όχι» στην πρόταση Βελόπουλου για προανακριτική κατά του Τσίπρα για τους Ποινικούς Κώδικες το 2019 - iefimerida.gr

Τη θέση ότι η ΝΔ δεν θα στηρίξει την πρόταση Βελόπουλου για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Αλέξη Τσίπρα και τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι του 2019, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, με αφορμή το αίτημα που έχει καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σημείωσε: «Απαντώ καθαρά. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία προανακριτικών, ποινικοποίησης ενός πολύ σημαντικού πολιτικού θέματος».

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«Εμείς ούτε το 2019, ούτε το 2023 κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών επειδή αναμετρηθήκαμε με τον κ. Τσίπρα. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών επειδή δώσαμε πιο πειστικές απαντήσεις, συγκριτικά πάντοτε -συγκρίσεις κάνουν οι πολίτες στις εκλογές- στα βασικά τους ερωτήματα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Εμείς δεν πολιτευόμαστε, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, με όρους τέτοιας αντιπαράθεσης» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «όταν ακούγονται πράγματα τα οποία θεωρώ ότι ξεπερνούν τα όρια, όπως ο χαρακτηρισμός που απέδωσε προ ημερών ο κ. Τσίπρας στον Πρωθυπουργό, όταν ακούγονται πράγματα τα οποία οδηγούν σε μια λογική του μονοπωλίου της ηθικής από άλλους πολιτικούς, όπως προσπάθησε να κάνει ο κ. Τσίπρας, θα υπάρχουν και οι αντίστοιχες απαντήσεις κατά περίπτωση».

«Δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου»

«Απαντήσεις όμως, σε πολιτικό επίπεδο» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Εμείς θέσαμε, σε συνέχεια όσων είχε πει ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντονής, ξεκάθαρα πολιτικά ερωτήματα, που έχουν να κάνουν με τον ποινικό κώδικα, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας».

«Δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν έχουμε τέτοια διάθεση, ούτε έχουμε δείξει τέτοια δείγματα γραφής. Οπότε θα συνεχίσουμε να πιέζουμε πολιτικά για ένα θέμα το οποίο, όταν έρχεται στην επικαιρότητα, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι καλαμπούρι» επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επεσήμανε:

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«Το να επιλέγει κάποιος με την ψήφο του στη Βουλή, όταν είναι βουλευτής ή μια κυβέρνηση όταν το εισφέρει, και με τον τρόπο που έγινε αυτό, που έμεινε ανοιχτή η Βουλή ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία για έναν ο οποίος μας ακούει και μπορεί να έχει πέσει θύμα ενός ειδεχθούς εγκλήματος, ή να έχει χάσει έναν δικό του άνθρωπο, εάν ένα δικαστήριο μπορεί σε έναν δολοφόνο να βάλει μόνο τα ισόβια, όπως είναι τώρα και όπως ήταν μέχρι το 2019 ή να του βάλει και 12, 13, 11, 10 χρόνια. Είναι όμως πολιτική για εμάς συζήτηση, άρα απαντώ καθαρά. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, και δεν πρόκειται να μπούμε σε διαδικασία προανακριτικών ή ποινικοποίησης, τέλος πάντων, ενός πολύ σημαντικού πολιτικού θέματος», τόνισε καταληκτικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής απαιτούνται 30 υπογραφές και η Ελληνική Λύση διαθέτει 11 βουλευτές.