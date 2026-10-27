Μαρινάκης: Ο Μπεκίρης δεν έχει κυβερνητική θέση -Απάντησε με την οδό της δικαιοσύνης - iefimerida.gr



«Ο κ. Μπεκίρης πήρε χθες μια απόφαση που δείχνει και πολιτικό θάρρος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επέλεξε να μην έχει μια κυβερνητική - κρατική θέση, λοιδορήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και πήρε μια απόφαση» τόνισε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με την προσωρινή αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη από τα καθήκοντά του στο πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Mega σημείωσε για τον κ. Μπεκίρη ότι «η απόφαση που πήρε αρχικά την προηγούμενη εβδομάδα είναι να μην απαντήσει πουθενά παρά μόνο στη δικαιοσύνη. Έκανε ένα εξώδικο και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη, νόμιμη οδό, την οδό της δικαιοσύνης».

«Πήρε μια προσωπική απόφαση, μέχρι να ξεκαθαρίσει όλο αυτό στα δικαστήρια και να αναδειχθούν όλα αυτά τα οποία λέει εναντίον της εφημερίδας που ανέδειξε το θέμα αυτό, να μην βρίσκεται στα καθήκοντα αυτά».

Ο κ. Μπεκίηρς δεν πληρώνεται

Κληθείς να απαντήσει εάν κατέχει θέση από την οποία πληρώνεται, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «ο κ. Μπεκίηρς δεν πληρώνεται. Ήταν πολιτικός, εξελέγη παραπάνω από μία φορά βουλευτής Αχαΐας. Έχει διατελέσει σε υπουργικά καθήκοντα και μετά το 2009-10 αποφάσισε να αποχωρήσει από την πολιτική. Λόγω της στήριξης, της συμπάθειας και της σχέσης που έχει με τον πρωθυπουργό αποφάσισε να τον στηρίξει σε προσωπικό επίπεδο» σημείωσε ο κ Μαρινάκης προσθέτοντας ότι «δεν είναι όλη ημέρα στο Μαξίμου, δεν έχει κυβερνητική θέση».

«Όταν ένας άνθρωπος έχει μια διαδρομή και είναι μεγαλύτερη γενιά από εσένα και αποφασίζει να δώσει τις απαντήσεις του στη δικαιοσύνη, παρέλκει ένας νεότερος όπως εγώ, ειδικά όταν δεν μιλάμε για μια κυβερνητική θέση, ήταν στο πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού, να απαντήσεις εσύ» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

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«Ο ίδιος δεν κρύφτηκε, είπε πάμε στη δικαιοσύνη να δούμε τελικά τι είναι αυτά τα οποία λέτε και δεύτερον αποχωρεί από τη θέση μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση».

Στο πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή - Όχι στο Μαξίμου

«Οι αρμοδιότητες του κ. Μπεκίρη ήταν το πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Όχι στο Μαξίμου» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης προσθέτοντας ότι «το γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή είναι η σχέση με την Κ.Ο. δεν έχει να κάνει με τα νομοσχέδια».

Κληθείς να απαντήσει εάν ερχόταν σε επαφή με απόρρητες πληροφορίες ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «αυτό δεν το ξέρω» προσθέτοντας ότι «όσα λέω δεν είναι καινούρια είναι όσα έχει πει ο κ. Μπεκίρης στην εφημερίδα. Έχει αναφέρει στην απάντησή του ότι δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα».

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Τελευταία μέρα του μήνα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης

Κληθείς να απαντήσει σχετικά με ενδεχόμενη ανακοίνωση φορολογικών ελαφρύνσεων ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «υπάρχουν δύο πεδία παρεμβάσεων. Το ένα είναι τα μέτρα τα οποία κάθε χρόνο ανακοινώνονται και όταν υπάρχει περιθώριο επικαιροποιούνται που είναι τα μόνιμα μέτρα».

«Ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας όπου θα δούμε τα μέτρα του 2026. Τα δύο ενοίκια στους εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, κάθε χρόνο, και το ένα ενοίκιο στο 80% των ενοικιαστών. Θα δουν οι συνταξιούχοι μέχρι το τέλος του χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα 400 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, βλέπουν στα εκκαθαριστικά τις φοροελαφρύνσεις. Θυμίζω ότι ένας ελευθέρους επαγγελματίες πήγε από το 29% στον φόρο και 100% στην προκαταβολή φόρου στο 20% φόρου και ίσως και λιγότερο εάν έχει παιδιά και 50% πλέον στην προκαταβολή φόρου. Αυτά είναι τα μόνιμα μέτρα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια στα έκτακτα μέτρα. «Είναι προφανές ότι όσο υπάρχει κρίση η βούληση είναι να παρατείνονται. Τελευταία ημέρα του μήνα θα έχουμε σχετικές ανακοινώσει για όλες τις παρεμβάσεις» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Οι αποφάσεις λαμβάνονται για το ακριβές των παρεμβάσεων την τελευταία ημέρα επειδή ζούμε σε μια πρωτοφανή περίοδο κρίσεων., Η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας το είπε και ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Δεν έχει προηγούμενο αυτό που ζούμε», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε:

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«Όσο η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, θα στηρίζουμε όσο παραπάνω μπορούμε».