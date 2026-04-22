Π. Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σήμερα μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης - iefimerida.gr

Στον διττό χαρακτήρα των μέτρων στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για μέτρα που αφενός αφορούν μόνιμες παρεμβάσεις και αφετέρου έκτακτες ενισχύσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες οικονομικές πιέσεις.

«Θα υπάρχουν αρκετά και ενδιαφέροντα μέτρα… Ουσιαστικά σήμερα θα ειπωθεί ότι υπάρχουν κάποια παραπάνω έσοδα τα οποία θα μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς που τα έχουν στερηθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Π. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Για να μπορείς να δώσεις στην κοινωνία αυτά που έχει στερηθεί πρέπει να έχεις έσοδα, η κυβέρνηση όμως καταφέρνει με λιγότερους φόρους να έχει περισσότερα έσοδα».

Νέες μειώσεις φόρων στη ΔΕΘ

Κληθείς να απαντήσει εάν αναμένονται νέες μειώσεις φόρων, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα δοθεί έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε τη συνέχεια των όσων ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το 2025. Εμείς τι κάνουμε; Είμαστε καθαροί. Μεγαλώνουμε την πίτα, ενώ μειώνουμε τους φόρους μεγαλώνουμε τα έσοδα και τα παραπάνω τα επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο, δεν πανηγυρίζουμε, ξέρουμε ότι χρειάζονται παραπάνω. Αλλά αυτός είναι ένας τρόπος που έχει αρχή μέση και τέλος».

Τέλος, αναφερόμενος στο θέμα των μετακλητών υπαλλήλων εξήγησε ότι «στην πραγματικότητα οι μετακλητοί υπάλληλοι στην γενική κυβέρνηση είναι κατά τι λιγότεροι από τη μέρα που παραλάβαμε. Τι έγινε; Κάποιοι δήμοι πήραν γενικό γραμματέα και δεύτερον αυξήθηκε ο αριθμός των αντιδημάρχων και άρα αυξήθηκαν οι μετακλητοί στην τοπική αυτοδιοίκηση».