Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως τη μοναδική επιλογή που μπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας υπoστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ΕΡΤnews, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ σχολίασε και την πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, έκανε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναγνωρίζοντας καθυστερήσεις σε σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών.

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«Η εναλλακτική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η αυτοδυναμία της είναι η μόνη επιλογή που βγάζει νόημα για τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επανέλαβε τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν πρόκειται να διεξαχθούν στις 2 Μαΐου.

Τα πυρά στο ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη και οι μετεκλογικές συνεργασίες

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματος σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε στο παρελθόν μια διαφορετική θεσμική προσέγγιση, κάνοντας ειδική αναφορά στις περιόδους ηγεσίας του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Φώφης Γεννηματά.

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Ωστόσο, άσκησε κριτική στη σημερινή ηγεσία, λέγοντας:

«Το μόνο κόμμα που έχει δείξει μια θεσμική σοβαρότητα τα προηγούμενα χρόνια είναι το ΠΑΣΟΚ, όμως αυτό του Βαγγέλη Βενιζέλου και της Φώφης Γεννηματά».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να αποκλείει άλλες πολιτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό να συγκυβερνά με όλα τα υπόλοιπα κόμματα του άκρατου λαϊκισμού», σημείωσε.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα σενάρια σύμφωνα με τα οποία η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να επιλέξει ως βασικό πολιτικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως τόνισε, η επιλογή του πολιτικού αντιπάλου δεν μπορεί να γίνεται από τα κόμματα, αλλά από τους ίδιους τους πολίτες μέσω της ψήφου τους.

«Δεν θα μπορούσαμε εμείς να επιλέξουμε τον αντίπαλό μας. Όποιος το λέει ότι θα επιλέξουμε αντίπαλο, υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και των ψηφοφόρων. Ούτως ή άλλως, οι ψηφοφόροι και οι πολίτες δεν είναι κτήμα κανενός», ανέφερε.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την πολιτική στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται στο ίδιο πολιτικό πεδίο με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αυτό το οποίο σίγουρα έχει επιλέξει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να παίζει μπάλα, με πολιτικούς όρους, στο γήπεδο που παίζει και ο κ. Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα», δήλωσε.

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«Η διεύρυνση ενός κόμματος δεν πρέπει να συνεπάγεται αλλοίωση»

Ερωτηθείς για τις πολιτικές μετακινήσεις και τα σενάρια προσχωρήσεων στελεχών σε διαφορετικά κόμματα, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η πολιτική δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μεταγραφική διαδικασία.

Όπως σημείωσε, κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να επιλέξει το κόμμα στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί, ενώ αντίστοιχα κάθε πολιτικός σχηματισμός αποφασίζει εάν θα αποδεχθεί την προσχώρησή του.

«Η διεύρυνση ενός κόμματος δεν πρέπει να συνεπάγεται αλλοίωση», υπογράμμισε, αφήνοντας αιχμές για τις πολιτικές μετακινήσεις που βρίσκονται στο προσκήνιο.

Μαρινάκης: «Απεχθανόμαστε τις μαγικές συνταγές που έφεραν την Ελλάδα στην χρεοκοπία»

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει την προσπάθεια για την υλοποίηση του προγράμματός της, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την ταπεινότητα.

Παρουσίασε ως σημαντικά επιτεύγματα την πορεία της οικονομίας, την εξωτερική πολιτική, την ενίσχυση της άμυνας, αλλά και μεταρρυθμίσεις όπως η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και οι αλλαγές στην Υγεία και τη Δικαιοσύνη.

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«Η κυβέρνηση μετέτρεψε μια οικονομία “μαύρο πρόβατο”, που ήταν μέχρι το 2019, σε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους η κυβέρνηση δεν κινήθηκε με την ταχύτητα που θα έπρεπε, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη μεταρρύθμιση στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόστος ζωής, το στεγαστικό και το δημογραφικό, ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν έντονα τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Κάθε μέρα μετράει, εμείς πρέπει να λύνουμε προβλήματα και να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας. Οφείλουμε να είμαστε ταπεινοί, αποτελεσματικοί και όχι δογματικοί», σημείωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υιοθετήσει εύκολες λύσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

«Απεχθανόμαστε τις συνταγές που έφεραν την Ελλάδα στη χρεοκοπία, τις μαγικές συνταγές και τις εύκολες λύσεις», ανέφερε.

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Για τη διαφθορά: «Ο κ. Τσίπρας ξέφυγε από τα όρια»

Στη συνέντευξη τέθηκε και το ζήτημα της εγκληματικότητας, και τα αρκετά σκάνδαλα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και προκάλεσαν σημαντική ζημιά στο Δημόσιο. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι «τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η Ελληνική Αστυνομία».

Ειδική αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τις ανθρωποκτονίες και τις γυναικοκτονίες, καθώς και στην εφαρμογή του Panic Button. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε προηγούμενες κυβερνήσεις, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπιζαν με απάθεια το ζήτημα της εγκληματικότητας.

Αναφερόμενος, εξάλλου, στις πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τη διαφθορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ξεπέρασε τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

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«Ο κ. Τσίπρας ξέφυγε από τα όρια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όσοι έχουν διατελέσει για χρόνια σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να κάνουν και τη δική τους αυτοκριτική.



«Ο σταυρός είναι για μένα ό,τι πιο σημαντικό στην πολιτική»

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε και για την προσωπική του πολιτική διαδρομή, καθώς στις επόμενες εκλογές θα διεκδικήσει για πρώτη φορά την ψήφο των πολιτών με σταυρό προτίμησης. Χαρακτήρισε τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου «ηλεκτρική καρέκλα», επισημαίνοντας ότι συνοδεύεται από μεγάλη προβολή, αλλά και την υποχρέωση να δίνονται απαντήσεις για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης σχέσης των πολιτικών με τους πολίτες. «Ο σταυρός είναι για μένα ό,τι πιο σημαντικό στην πολιτική. Θεωρώ ότι στην πολιτική πρέπει να μένεις όσο οι πολίτες θέλουν να μείνεις και αυτή είναι η κορυφαία στιγμή λογοδοσίας», δήλωσε.

Το μήνυμα για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου

Κλείνοντας τη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της δημοκρατίας και της ιστορικής μνήμης. Όπως είπε, η εξέγερση υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία που απολαμβάνει σήμερα η χώρα δεν ήταν ποτέ αυτονόητη, αλλά κατακτήθηκε μέσα από τους αγώνες των πολιτών.

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«Ήταν αποτέλεσμα αγώνων των Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, όλων εκείνων που πίστευαν και πιστεύουν στη δημοκρατία. Οφείλουμε λοιπόν, 53 χρόνια μετά, να μην ξεχνάμε και να αγωνιζόμαστε καθημερινά για το αυτονόητο δικαίωμα που έχει κάθε πολίτης να εκφράζεται ελεύθερα και να θωρακίσουμε ως κόρη οφθαλμού τη Δημοκρατία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.