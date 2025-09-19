Μαρινάκης για Λοβέρδο: «Ο κάθε υποψήφιος αν είναι κατάλληλος ή όχι θα το αξιολογήσουν οι ψηφοφόροι του» - iefimerida.gr

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε στο MEGA τη μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, αναλύοντας τις πολιτικές συνέπειες και την αξιολόγηση των υποψηφίων από τους ψηφοφόρους.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, τόνισε σχετικά με τον Λοβέρδο ότι «ο κάθε εν δυνάμει υποψήφιος αν είναι κατάλληλος ή όχι θα το αξιολογήσουν οι ψηφοφόροι του».

«Η πολιτική που εφαρμόζει ο πρωθυπουργός είναι η πιο συνεπής στη ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ»

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πολλοί είναι εκείνοι που κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλλοίωση του DNA της Νέας Δημοκρατίας, ενώ συμπλήρωσε πως «η πολιτική που εφαρμόζει ο πρωθυπουργός είναι η πιο συνεπής στη ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ».

«Ο κύριος Λοβέρδος μπορεί να χωρούσε στο ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του κυρίου Βενιζέλου, αλλά να θεωρεί ότι δεν χωράει σε ένα κόμμα που μιλά για χαμένα βαγόνια, που έχει υπογράψει πρόταση δυσπιστίας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ πριν 10 χρόνια το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη ΝΔ κράτησε την Ευρώπη στην Ελλάδα κόντρα στην κα Κωνσταντοπούλου και τον ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

