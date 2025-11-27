 Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Συμπεριφέρεται σαν τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία - iefimerida.gr
Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Συμπεριφέρεται σαν τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης / Φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ/ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προκάλεσε η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Με σκληρή γλώσσα ο κ. Μαρινάκης απαντά στα όσα καταλόγισε ο κ. Ανδρουλάκης στον πρωθυπουργό για περί σχέσης με τον Γ. Ξυλούρη.

Η απάντηση του Π. Μαρινάκη στον Ν. Ανδρουλάκη

Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος.

Μάλιστα, για να «αποδείξει» τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας. Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του.

Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη.

