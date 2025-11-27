Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: «Να ανασκευάσει την ψευδή δήλωσή του ότι ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού» - iefimerida.gr

Αιχμηρή ανακοίνωση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατηγορώντας τον ότι «πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα» και πως «ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση».

Αφορμή αποτέλεσμα η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στο ραδιόφωνο του Real κατά τη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι ο επονομαζόμενος «Φραπές», Γιώργος Ξυλούρης που ερευνάται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη».

Μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωσή του καλεί τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης «να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση».

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση. Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές. Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση. Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει».

Την ίδια ώρα κυβερνητικές πηγές σημειώνουν σχετικά: «Σε σχέση με το ψέμα Ανδρουλάκη, στο οποίο αναφέρεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωσή του, εμείς θα απαιτήσουμε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ».