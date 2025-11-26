Μαρινάκης: Κανένα σενάριο συνεργασίας με Τσίπρα - Ανδρουλάκη, στόχος μας η αυτοδυναμία [βίντεο] - iefimerida.gr

«Πυρά» κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό και στα όσα γράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» τόνισε αρχικά: «Αν ο καπετάνιος ρίχνει το πλοίο στα βράχια και τα βάζει με τον υποπλοίαρχο και τους μούτσους, δείχνει πως δεν είναι τόσο ηγέτης όσο πιστεύουν κάποιοι», ενώ για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε πως έχει αλλάξει το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας πως «μας χωρίζει άβυσσο ιδεολογική».

«Δεν μας κάνει σοφότερους το βιβλίο Τσίπρα»

Στη συνέχεια μιλώντας για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Ο κόσμος θεωρώ πως ψηφίζει για το παρόν και το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν, άρα το βιβλίο αυτό θεωρώ, δεδομένου πως δεν μας κάνει σοφότερους, απλά αναδεικνύει κάποια στοιχεία ενός πρώην πρωθυπουργού. Δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα για τη ζωή των ανθρώπων που βιώνουν κάποιες δυσκολίες. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ακρίβειας, εισαγόμενων κρίσεων, προκλήσεων, έχει καταφέρει να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα, έχει καταφέρει να κερδίσει κάποια στοιχήματα, με την ψηφιοποίηση του κράτους και πολλά άλλα. Υπάρχει όμως και ανάγκη για περισσότερα».

Για ενδεχόμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού σχολίασε πως: «Η ιστορία των δημοσκοπήσεων για τα κόμμα που είναι να γίνουν χωρίς να απαξιώνω τον κ. Τσίπρα, είναι προδιαγραμμένη. Υπάρχει μια προσδοκία στην αρχή, δημιουργούνται κάποια ποσοστά λίγο μεγαλύτερα και μετά τείνουν προς τα κάτω. Αλλά ας το δούμε, μπορεί να μην ακολουθήσει αυτή την πορεία».

Όπως σημείωσε η κυβέρνηση της ΝΔ «είναι μια κυβέρνηση που δρα, που προσπαθεί να φέρει αποτελέσματα. Αν ο κόσμος έρθει το 2027 και επιλέξει ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ τότε πραγματικά θα υπάρχει μια συνέχεια σε όλα αυτά. Η κοινή συνισταμένη της πολιτικής είναι μεγάλωμα της πίτας και μεγάλωμα της χώρας. Περισσότερα λεφτά, περισσότερα έσοδα σημαίνει λιγότεροι φόροι».



Για τους μισθούς είπε πως «έχουν αυξηθεί τα τελευταία 6 χρόνια στη χώρα κατά 28%. Είναι ο αριθμός αυτός πραγματικός για τον κόσμο; Όχι, γιατί έχουμε πληθωρισμό. 11% είναι ο πραγματικός αριθμός. Η κρίση ακρίβειας δεν δημιουργήθηκε από την Ελλάδα όπως οι κρίσεις που δημιούργησε ο κ. Τσίπρας και άλλοι πολιτικοί στη χώρα. Η κρίση αυτή είναι εισαγόμενη, γιατί η Eurostat μετράει τον πληθωρισμό σε όλα τα κράτη. Τι κατάφερε η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες; Μια δύσκολη κατάσταση, που ποτέ δεν μπορείς να πανηγυρίσεις, με μια συνετή πολιτική που μεγάλωνε την πίτα, δηλαδή έφερνε έσοδα στη χώρα, να μπορέσει να δώσει ως αντίδοτο στον κόσμο που πέρναγε δύσκολα την ακρίβεια, όσο καλύτερους μισθούς χωρίς να χρεώσει τις επόμενες γενιές».

«Στόχος μας η αυτοδυναμία»



Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε και οποιαδήποτε συνεργασία της ΝΔ με τον κ. Τσίπρα.

«Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος; Χρειάζεται η χώρα σταθερή κυβέρνηση; Νομίζω απαντάει η πραγματικότητα, χρειάζεται. Θεωρώ πως είναι εφικτός ο στόχος γιατί το 2023, η δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων, δηλαδή το άθροισμα όλων των δημοσκοπήσεων που είχε δημοσιεύει η ΕΡΤ, έδινε τη ΝΔ στην εκκίνηση των εκλογών κάπου στο 30-31%. Δεν λέω ότι θα επαναληφθεί η ιστορία, λέω όμως πως όταν αναλύουμε αριθμούς πρέπει να τους αναλύουμε σε ένα περιβάλλον. Τώρα δεν έχουμε περιβάλλον εκλογών, όταν έρθει η ώρα των εκλογών δεν έχεις ούτε υποθετικά κόμματα, ούτε μονοπρόσωπες επιδιώξεις. Έχεις προγράμματα, αποτελέσματα, λύσεις και κοστολόγηση. Εκεί θεωρώ ότι επειδή εμείς θα είμαστε το μόνο κόμμα πιστεύω, με έναν απολογισμό, με θετικά για τη χώρα και λάθη που πρέπει να διορθώσουμε και έχουμε διορθώσει και ένα κοστολογημένο πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα».

«Μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος με το ΠΑΣΟΚ»



Για το ΠΑΣΟΚ πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να συζητήσει με τον κ. Ανδρουλάκη: «Εγώ με το ΠΑΣΟΚ δεν είχα ποτέ σχέση, είμαι από μικρό παιδί στη ΝΔ. Μας χωρίζει άβυσσο ιδεολογική. Το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Γεννηματά, στα μεγάλα έβαλε τη χώρα, αναφέρομαι στο 2015, πάνω από το κόμμα. Όπως διαχρονικά έκανε και η ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ εκείνο δεν θα συνέπραττε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σε πρόταση δυσπιστίας, δεν θα υιοθετούσε τη ρητορική των άκρων για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, περί συγκάλυψης ή χαμένα βαγόνια. Και σε καμία περίπτωση δεν θα προσπαθούσε να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πάει πολλές φορές να παίξει, αν και δεν τους ταυτίζω με την κ. Κωνσταντοπούλου».

Για τον κ. Τσίπρα σχολίασε επίσης πως: «Η χώρα έφτασε στο σημείο να πρέπει να ληφθούν μέτρα και οι συνταξιούχοι να χάσουν τις μισές τους συντάξεις από ανθρώπους με ωραία φαινομενικά αφηγήματα και καμία στην πραγματικότητα ικανότητα υλοποίησής τους, με πολύ μεγάλα λόγια. Αυτά είναι που μας διαχωρίζουν με τον κ. Τσίπρα. Το ένα είναι κάποια χαρακτηριστικά ήθους. Αντί να βγει μπροστά και να παραδεχτεί τα λάθη του -πόσες φορές το έχει κάνει ο πρωθυπουργός; Πάρα πολλές. Αντί να αδειάζει τους συνεργάτες του, γιατί αν ο καπετάνιος ρίχνει το πλοίο στα βράχια και τα βάζει με τον υποπλοίαρχο και τους μούτσους, δείχνει πως δεν είναι τόσο ηγέτης όσο πιστεύουν κάποιοι. Το δεύτερο το οποίο κάνει είναι να παραδέχεται ότι έβαλε τους πολιτικούς του αντιπάλους σε μια διαδικασία σκευωρίας. Το λέει, χωρίς στοιχεία. Ξέραμε όλοι πως δεν υπήρχαν στοιχεία (για τη Novartis). Αυτό δεν είναι λάθος, ένα λαθάκι είναι η Ρίγα της Εσθονίας, όπως είπε. Κάναμε την πλάκα μας και προχωρήσαμε παρακάτω. Δεν είναι απλό το να θες να στοχοποιείς την οικογένεια του πολιτικού σου αντιπάλου.

Και το δεύτερο διαφορετικό, που ενώνει τον κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Τσίπρα είναι η πλειοδοσία. Είναι το αντίθετο από αυτό που περιγράφουμε. Ο Μητσοτάκης μεγαλώνει την πίτα, αυξάνει τα έσοδα χωρίς να αυξάνει τους φόρους και από τα παραπάνω έσοδα μειώνει τους φόρους και προσπαθεί να αυξήσει το εισόδημα του κόσμου. Αυτό είναι η πολιτική Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ το είδαμε τους τελευταίους μήνες, να καταγγέλλει τα μέτρα της ΔΕΘ, να έρχεται μετά να τα ψηφίζει και να ζητάει και άλλα μέτρα. Εμείς χαιρόμαστε που τα ψήφισε αλλά πρέπει να προβληματιστούμε πως δεν γίνεται να ζητάς και άλλα 2-3 δισ. ευρώ», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως κατέληξε ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης «κάνουν πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές».