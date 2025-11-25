Μαρινάκης για Τσίπρα: Πείστηκα ότι είναι ο συγγραφέας όταν διάβασα στη σελίδα 212 για τη Ρίγα της... Εσθονίας! - iefimerida.gr

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που κυκλοφόρησε χθες και ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις εντός κι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, με όσα αναφέρει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Open, είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει κάνει καμία παραδοχή λαθών, έχει αδειάσει όλους τους συνεργάτες του και έχει παραδεχθεί ότι έστησαν σκευωρία αναφορικά με την υπόθεση της Novartis.

Πριν κλιμακώσει ωστόσο την επίθεσή του, ζήτησε μια συγγνώμη από τον πρώην πρωθυπουργό, γιατί, όπως είπε, είχε πιστέψει στην αρχή ότι πίσω από το βιβλίο βρισκόταν κάποιος σκιώδης συγγραφέας. Τις όποιες σκιές μπορεί να είχε τις διέλυσε ο κ. Τσίπρας με άλλο ένα γεωγραφικό ατόπημα που πέρασε στο βιβλίο και μάλιστα δεν το «πήρε είδηση» κανένας διορθωτής, με αποτέλεσμα να τυπωθεί στην «Ιθάκη»!

«Βάφτισε» τη Ρίγα πρωτεύουσα της Εσθονίας!

«Κι επειδή χθες μου έστειλαν ένα απόσπασμα από το βιβλίο, θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κύριο Τσίπρα για κάτι. Ήμουν απ' αυτούς που λίγο ή πολύ είχα πιστέψει ότι μπορεί και να υπήρχε ένας σκιώδης συγγραφέας κι ότι δεν το είχε γράψει ο ίδιος.

Αλλά βλέποντας την σελίδα 212 και την αναφορά στη Ρίγα της Εσθονίας που δεν υπάρχει, είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη εξωτερικού, κατάλαβα από τη γνώση Γεωγραφίας ότι ο συγγραφέας είναι ο κύριος Τσίπρας, οπότε ζητώ συγγνώμη» είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ειρωνικά.

Ο κ. Μαρινάκης είπε μεταξύ άλλων ότι «ο Τσίπρας κρίθηκε στις εκλογές του 2019 ως πρωθυπουργός και το 2023 με ακόμα πιο αρνητική ψήφο της κοινωνίας ως αντιπολίτευση».

Το άδειασμα συνεργατών και η παραδοχή σκευωρίας στη Novartis

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλιμάκωσε την επίθεση στον κ. Τσίπρα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι είναι δείγμα ηγέτη και δη πρώην πρωθυπουργού να αδειάζει τους συνεργάτες του, να θεωρεί ότι ο ένας μετά τον άλλο ήταν κακοί. Έλεγε τον Βαρουφάκη asset πριν από 10 χρόνια, είπε ότι ήταν προβληματικός ο νόμος Παππά, τον οποίο φαντάζομαι ενέκρινε ο Τσίπρας αφού είχε πάει και στην παρουσίαση του βιβλίου του.

Το ίδιο έκανε και με την πρόεδρο της Βουλής, την κα. Κωνσταντοπούλου. Το να αδειάσεις έναν, δύο είναι κατανοητό. Αλλά σχεδόν όλες οι κρίσιμες επιλογές, που έγιναν από αυτόν ήταν κακές, όπως αναφέρει. Εδώ δεν βλέπουμε παραδοχές, ο Τσίπρας υπερασπίστηκε μέχρι και το δημοψήφισμα.

Πότε ξανά άνθρωπος έχει παραδεχτεί ότι κρέμασε στα μανταλάκια, πήγε να στείλει στη φυλακή τους πολιτικούς του αντιπάλους σε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ενώ παραδέχεται ότι "δεν πιστεύαμε ότι είχαμε στοιχεία". Αυτό είναι παραδοχή σκευωρίας».

