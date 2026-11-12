Μαρινάκης για μοριοδότηση στις Πανελλαδικές: Ο πρωθυπουργός έδωσε οδηγία στο υπουργείο Παιδείας για νέο πλαίσιο

Νέο πλαίσιο στη διαδικασία μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές έρχεται το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, με αφορμή την υπόθεση Τσαβδαρίδη.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης, με αφορμή την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη μετά από καταγγελίες για επιπλέον μοριοδότηση της κόρης του στις πανελλήνιες, τόνισε:

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«Είναι πολύ σοβαρό το θέμα της μοριοδότησης και ό,τι έχει να κάνει με τις Πανελλαδικές και την εισαγωγή μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κρατάει πολλά χρόνια ο νόμος αυτός, θεσπίστηκε το 1999. Ο νόμος που εφαρμόζεται σήμερα είναι αυτός με πολλές τροποποιήσεις από διάφορες κυβερνήσεις.

Με αφορμή την υπόθεση του κ. Τσαβδαρίδη, ο πρωθυπουργός έχει δώσει οδηγία στο υπουργείο Παιδείας και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να έρθει με ένα νέο σχέδιο επανεξέτασης συνολικά του πλαισίου μοριοδότησης, όχι μόνο για τους αθλητές, με δύο βασικές κατευθύνσεις. Την πραγματική συμμετοχή όσον αφορά τους αθλητές, στις ομάδες και στους αγώνες -εδώ βέβαια υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες σε κάποια αθλήματα- και το δεύτερο και ακόμα σημαντικότερο τα χρόνια συμμετοχής σε αυτές τις δραστηριότητες. Για να μην υπάρξει σύγχυση, προφανώς όταν καταλήξει σε κάποιο σχέδιο το υπουργείο και κάτι τέτοιο προχωρήσει, θα προβλέπονται ρητώς και μεταβατικές διατάξεις για τα παιδιά που δίνουν φέτος εξετάσεις ή του χρόνου».

Μαρινάκης: Ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό

Για την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε πως «κρίθηκε ότι οι εξηγήσεις δεν ήταν επαρκείς και ο ίδιος ο υφυπουργός υπέβαλε την παραίτησή του. Και δεδομένου ότι μιλάμε για ένα παιδί, θα ήθελα αυτό να γίνει σεβαστό».

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε σε αυτό το σημείο πως επειδή υπάρχει στη μέση και ένα παιδί που σπουδάζει και στο χρονικό διάστημα της υπόθεσης ήταν ανήλικο, δεν θα πρέπει να υπάρξει ανθρωποφαγία.

«Κάτι που είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό. Το αν είναι νόμιμο το είπε η Ομοσπονδία του Χάντμπολ. Από εκεί και πέρα γεννόνται ερωτήματα ως προς το χρόνο κατά τον οποίο έγινε αυτό, με δεδομένη και την ιδιότητα που είχε τότε ο πρώην υφυπουργός. Δεδομένου αυτού δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις οι οποίες σε περίπου μία ημέρα κρίθηκε ότι δεν ήταν επαρκείς».

Οι καταγγελίες εις βάρος της κόρης Τσαβδαρίδη



Την υπόθεση έφερε χθες στο φως το Mega, παρουσιάζοντας μαρτυρίες γονέων αθλητριών και του προπονητή της ομάδας οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η τότε 17χρονη κόρη του υφυπουργού εμφανιζόταν ως ενεργό μέλος αθλητικού συλλόγου χωρίς να συμμετέχει στις προπονήσεις ή στους αγώνες.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, όταν η τότε 17χρονη κόρη του υφυπουργού εμφανίστηκε σε γήπεδο χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας και το όνομά της συμπεριλήφθηκε στο φύλλο αγώνα.

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Γονείς άλλων αθλητριών που έμειναν εκτός αποστολής αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι η νεαρή δεν είχε προηγούμενη παρουσία στην ομάδα.

«Δεν είχε παίξει ποτέ. Την είδαμε στον πάγκο. Έγινε μεγάλη φασαρία στο γήπεδο. Αντιδράσανε λεκτικά και ο πρόεδρος ήταν λίγο προκλητικός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι "δικό μου είναι το σωματείο και όποιον θέλω φέρνω"», ανέφερε πρόσωπο που μίλησε στο Mega.

Άλλος καταγγέλλων υποστήριξε ότι η παρουσία της κόρης του υφυπουργού συνδεόταν με την προσδοκία οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου.

«Δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα. Η ομάδα είναι του προέδρου και θέλει να κάνει μια κίνηση επειδή ήταν θέμα χρημάτων. Έπρεπε να πάρει και την αθλήτρια αυτή δηλωμένη στον πάγκο. Μάθαμε ότι είναι η κόρη ενός βουλευτή και ήρθε για τη μοριοδότηση στο πανεπιστήμιο. Καμία σχέση με την ομάδα», ανέφερε.

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Η συγκεκριμένη ομάδα κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, κάτι που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έδινε στις αθλήτριες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν πρόσθετη μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως προκύπτει, για τη χορήγηση της μοριοδότησης αρκούσε η αναγραφή της αθλήτριας στο φύλλο αγώνα στο 50% συν έναν από τους αγώνες της ομάδας, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα χρόνος συμμετοχής.

Η κόρη του υφυπουργού φέρεται, σύμφωνα με το επίμαχο ρεπορτάζ, να εμφανίστηκε στον απαιτούμενο αριθμό αγώνων, εξασφαλίζοντας δικαίωμα πρόσθετης μοριοδότησης 10%, ενώ μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος σταμάτησε να εμφανίζεται στις υποχρεώσεις του συλλόγου.