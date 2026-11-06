Παύλος Μαρινάκης για μεταφορά συντελεστή δόμησης: Δεν προστίθενται τετραγωνικά, μεταφέρονται εντός του ίδιου δήμου - iefimerida.gr

Ότι δεν πρόκειται για αύξηση του συντελεστή δόμησης ούτε για επιπλέον τετραγωνικά, αλλά για μεταφορά δόμησης από μία περιοχή σε άλλη του ίδιου δήμου, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με δημοσίευμα περί «μπόνους ορόφου».

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το θέμα αφορά και δήμους της εκλογικής του περιφέρειας και ότι ζήτησε σχετική ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο. Εξήγησε ότι το ζήτημα αφορά τις «ζώνες υποδοχής συντελεστή», δηλαδή περιοχές των πόλεων όπου μπορούν να μεταφερθούν τετραγωνικά από ακίνητα που δεν επιτρέπεται να δομηθούν. Πρόκειται, όπως είπε, για διατηρητέα και μνημεία, αλλά και για οικόπεδα που έχουν δεσμευτεί από τους δήμους για απαλλοτριώσεις, πλατείες ή δρόμους.

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Ως παράδειγμα, ανέφερε ότι ιδιοκτήτης νεοκλασικού 200 τ.μ., το οποίο δεν μπορεί να κατεδαφίσει, θα μπορούσε, αν το γκρέμιζε, να χτίσει πολυκατοικία 500 τ.μ. Το κράτος του δίνει τίτλο για τα 300 τ.μ. που περισσεύουν και αυτός μπορεί να τα πουλήσει μέσω ψηφιακής τράπεζας γης σε ενδιαφερόμενο, ο οποίος θα τα αξιοποιήσει σε ζώνη υποδοχής του ίδιου δήμου.

Για τον περιορισμό στον ίδιο δήμο, ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κράτος δικαίου, όπως είπε, δεν μπορεί να δημιουργούνται πλατείες σε έναν δήμο και η δόμηση να μεταφέρεται σε άλλη περιοχή. Έτσι, ένα ακίνητο της Καλλιθέας δεν μπορεί να μεταφέρει συντελεστή στην Κηφισιά, στη Φιλοθέη ή στο Ψυχικό, ούτε σε δήμο εκτός Αττικής, όπως της Λάρισας.

Διαβούλευση εντός 60 ημερών

Όπως σημείωσε, ο θεσμός της μεταφοράς συντελεστή ισχύει από το 1979. Κάθε φορά, όμως, που το κράτος επιχείρησε να τον εφαρμόσει χωρίς τεκμηρίωση, το ΣτΕ τον ανέστειλε. Αποτέλεσμα, είπε, ήταν να μένουν ανεκτέλεστες απαλλοτριώσεις και να εγκαταλείπονται νεοκλασικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι το ΣτΕ ζήτησε σχετική μελέτη, η οποία τίθεται σε διαβούλευση 60 ημερών. Θα ακολουθήσει επεξεργασία από το δικαστήριο και έκδοση προεδρικού διατάγματος. Βρισκόμαστε, είπε, στη φάση της διαβούλευσης, άρα τα όσα δημοσιεύθηκαν αποτελούν «μια αρχή συζήτησης». Οι δήμαρχοι που αφορά το θέμα ενημερώθηκαν σε συνάντηση εργασίας πριν από 15 με 20 ημέρες.

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Η μελέτη, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, εξαιρεί παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους, ζώνες προστασίας διατηρητέων και προστατευόμενες περιοχές. Εξαιρούνται επίσης τα τετράγωνα δίπλα σε δάση ή με κλίση άνω του 25%, καθώς και τα δύο πρώτα οικοδομικά τετράγωνα από τη θάλασσα.

Κατά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την εφαρμογή των ζωνών υποδοχής θα αποζημιωθούν χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα. Θα δημιουργηθεί νέα στέγη, γεγονός που θα συμβάλει στον περιορισμό του στεγαστικού προβλήματος, και θα ξεμπλοκάρουν οι απαλλοτριώσεις για πράσινο και πλατείες, που εκκρεμούν χρόνια στα δικαστήρια.