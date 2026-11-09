Μαρινάκης για ηλεκτρική διασύνδεση: Το έργο θα προχωρήσει χωρίς υποχώρηση, αλλά με διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή - iefimerida.gr

Για την πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μίλησε, μεταξύ άλλων, στο Ertnews ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ειδικότερα, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία αδειοδότησης του έργου αφορά αποκλειστικά τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές, απορρίπτοντας τις αναφορές περί εμπλοκής της Τουρκίας.

«Έγινε ακριβώς ό,τι είχαμε πει ότι θα γίνει» ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι υποβλήθηκαν τα σχετικά αιτήματα από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές, ακολούθησε η απαραίτητη επεξεργασία και εκδόθηκε η προβλεπόμενη άδεια, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών. Στη συνέχεια, όπως είπε, εκδόθηκε και η σχετική οδηγία προς ναυτιλλομένους (NAVTEX).

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«Η ρηματική διακοίνωση δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα»



Αναφερόμενος ειδικότερα στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια μορφή διπλωματικής επικοινωνίας, η οποία δεν συνεπάγεται παραχώρηση δικαιωμάτων ούτε συνιστά άδεια από την πλευρά της Τουρκίας.

«Η ρηματική διακοίνωση αυτή είναι ο ηπιότερος τρόπος επικοινωνίας μηνυμάτων μεταξύ των κρατών. Δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση άδεια πουθενά», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν αναγνωρίζει οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα.

Μάλιστα, απέρριψε ως ανακριβείς τις ερμηνείες που δόθηκαν στο περιεχόμενο της ενημέρωσης από τη Γαλλία, και, όπως είπε, προέκυψαν είτε από κινδυνολογία είτε από εσφαλμένη ανάγνωση των δεδομένων.

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Ερωτηθείς εάν η ελληνική πλευρά γνώριζε το περιεχόμενο της γαλλικής ενημέρωσης, απάντησε καταφατικά «Βεβαίως», επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε καμία ενέργεια πέραν των προβλεπόμενων διαδικασιών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

«Είναι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη στρατηγική σημασία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή υποδομή που αποσκοπεί στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Όπως εξήγησε, η γαλλική εταιρεία υπέβαλε τα σχετικά αιτήματα στις ελληνικές και κυπριακές αρχές, καθώς το έργο αφορά τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και, μέσω αυτής, με την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Είναι ένα ξεκάθαρο έργο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ευρώπης» ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει ηλεκτρική διασύνδεση.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ σημείωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών και τα συναρμόδια υπουργεία παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις.

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«Τα εθνικά θέματα δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης»

Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης και την πολιτική αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για προσπάθεια κινδυνολογίας, ζητώντας να μην αντιμετωπίζονται τα εθνικά ζητήματα ως πεδίο κομματικής σύγκρουσης.

«Θεωρώ ότι στα εθνικά θέματα δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Γενικά, δεν είναι καλό να τσακωνόμαστε» σημείωσε, προσθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός επιδιώκουν να απαντούν με ευπρέπεια και χωρίς άσκοπη όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Τα εθνικά θέματα δεν είναι σε αυτό το πεδίο της αντιπαράθεσης», κατέληξε.

«Δεν υποχωρούμε και δεν βάζουμε ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων»

Σφοδρή κριτική σε όσους, όπως είπε, καλλιεργούν κλίμα κινδυνολογίας γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου άσκησε ο Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις περί αποτυχίας της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση εντάθηκε επειδή διαψεύστηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις ότι το έργο δεν θα προχωρήσει, ενώ επανέλαβε ότι δεν ζητήθηκε και δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου.

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«Το κλίμα αυτό καλλιεργείται από κάποιους οι οποίοι αρχικά επένδυαν στο ότι δεν θα γίνει το έργο, προεξοφλώντας ακόμα μία, εντός εισαγωγικών, εθνική ήττα και έπεσαν έξω» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ελληνικές εθνικές θέσεις.

Όπως περιέγραψε, αρχικά διατυπώνονταν εκτιμήσεις ότι δεν θα προχωρούσε η πόντιση του καλωδίου ούτε η διαδικασία αδειοδότησης από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση μετατοπίστηκε στο ενδεχόμενο να απαιτηθεί άδεια από την Τουρκία, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά.

Αναφερόμενος στις δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε να μη συγχέονται διαφορετικές προσεγγίσεις, επισημαίνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν χρησιμοποίησε τη ρητορική περί εθνικής ήττας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν υιοθέτησε αντίστοιχη επιχειρηματολογία για το καλώδιο, αναφέροντας ότι παρακολούθησε τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Μάντζου και του Νίκου Ανδρουλάκη.

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Σε ό,τι αφορά το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση, ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα, όπως προβλέπεται.

«Αλίμονο αν δεν υπάρξει ενημέρωση από το υπουργείο» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία θα ακολουθήσει τον κατάλληλο χρόνο, καθώς πρόκειται για έργο που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και του οποίου η αδειοδοτική διαδικασία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

«Δεν αντιλαμβανόμαστε τα εθνικά θέματα ως ευκαιρία για πατριδοκαπηλία»



Απαντώντας στις κατηγορίες περί απομόνωσης της χώρας και υποχώρησης στην εξωτερική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε μια σειρά από συμφωνίες και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση και έχει προχωρήσει στην κατοχύρωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, καθώς και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω του οποίου, όπως σημείωσε, αποτυπώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Παράλληλα, έκανε αναφορά στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, με την αναβάθμιση των F-16, την εξασφάλιση του προγράμματος των F-35 και την προμήθεια των μαχητικών Rafale.

«Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση, σε συνέχεια της υπηρέτησης μιας διαχρονικής εθνικής θέσης, μέσα στα πιο δύσκολα χρόνια πολέμων και κρίσεων, να έχει προχωρήσει όλα αυτά» ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα εκπέμπει πλέον αξιοπιστία και δυναμική, με σταθερό σημείο αναφοράς τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

«Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε τα εθνικά θέματα ούτε όλες αυτές τις σοβαρές συζητήσεις ως μια ευκαιρία για πατριδοκαπηλία. Τα αντιλαμβανόμαστε ως την πιο σοβαρή άσκηση πολιτικής, που χρειάζεται υπευθυνότητα και αποτέλεσμα», υπογράμμισε.

«Η Γαλλία είναι χώρα ενδιαφέροντος του έργου - Ενημερώθηκαν κράτη της περιοχής»



Ερωτηθείς εάν η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων την έκδοση της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης και εάν συμμετείχε στη σύνταξή της, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε ότι η Γαλλία έχει άμεσο ενδιαφέρον για το έργο, καθώς εμπλέκονται σε αυτό δύο γαλλικές εταιρείες. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει από τα αρμόδια υπουργεία, έχουν ενημερωθεί και άλλα κράτη της περιοχής.

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Επανέλαβε ότι η ρηματική διακοίνωση αποτελεί την ηπιότερη μορφή διπλωματικής επικοινωνίας μεταξύ κρατών και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα, απορρίπτοντας εκ νέου κάθε σύνδεσή της με διαδικασία αδειοδότησης.

«Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι στο έργο αυτό, και το λέω ξανά και ξανά, καμία άδεια ή με οποιονδήποτε τρόπο διαδικασία αδειοδοτική δεν ζητήθηκε ούτε επρόκειτο να ζητηθεί από κανένα άλλο κράτος πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου», υπογράμμισε.

Μάλιστα, συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με τη δυνατότητα της χώρας να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Κατά τον ίδιο, μετά τη διάψευση των εκτιμήσεων ότι το έργο δεν θα προχωρούσε, επιχειρείται πλέον να παρουσιαστεί μια απλή διπλωματική ενημέρωση ως έμμεση αδειοδότηση.

«Εμείς δεν κρύβουμε τα λόγια μας, δεν υποχωρούμε, δεν βάζουμε ποτέ στο ζύγι ή στη διαπραγμάτευση ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι σαφές» ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για όσους, όπως είπε, ενδεχομένως επενδύουν στην ένταση και στη σύγκρουση.

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«Το έργο θα προχωρήσει χωρίς υποχώρηση, αλλά με διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή»



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς να τεθούν υπό διαπραγμάτευση κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και χωρίς να διαταραχθεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Απαντώντας σε σχετική παρατήρηση για τη σοβαρότητα ενδεχόμενης πολιτικής επένδυσης στη σύγκρουση με την Τουρκία, σημείωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να υλοποιήσει το έργο με τρόπο που να διασφαλίζει τόσο την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων όσο και την περιφερειακή σταθερότητα.

«Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει το έργο αυτό με έναν τρόπο που θα διαφυλαχθεί η ειρήνη στην περιοχή, χωρίς υποχώρηση», ανέφερε.

Παράλληλα, επέκρινε την όξυνση της δημόσιας συζήτησης και τη δημιουργία εντυπώσεων γύρω από ζητήματα που, όπως υποστήριξε, δεν υφίστανται, σημειώνοντας ότι η μετατροπή μιας διπλωματικής ενημέρωσης σε υποτιθέμενη διαδικασία αδειοδότησης δημιουργεί προβλήματα.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό, χωρίς να τεθεί σε καμία περίπτωση σε διαπραγμάτευση ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

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«Η ρηματική διακοίνωση δεν συνιστά διαδικασία αδειοδότησης»

Στη διαβεβαίωση ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν δημιουργεί ζήτημα αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων επέμεινε ο Παύλος Μαρινάκης, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει προσωπικά το περιεχόμενό της, καθώς αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η διακοίνωση να περιλαμβάνει διατυπώσεις διαφορετικές από εκείνες της NAVTEX και να δημιουργεί περιθώρια για τουρκικές αξιώσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι βασίζεται τόσο στις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υπουργείου όσο και στη φύση της συγκεκριμένης διπλωματικής διαδικασίας.

«Προσωπικά, το περιεχόμενο δεν είναι αρμοδιότητά μου να το γνωρίζω. Όμως μένω στη διαβεβαίωση και όχι μόνο αυτή καθαυτή τη διαβεβαίωση του αρμόδιου υπουργείου, αλλά και στη φύση των ρηματικών διακοινώσεων. Μια ρηματική διακοίνωση δεν συνιστά διαδικασία αδειοδότησης ούτε θα μπορούσε να αποτελέσει κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση για την πορεία του έργου στον κατάλληλο χρόνο, παραπέμποντας στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών.

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«Δεν υπήρξε καμία συνεννόηση ή επικοινωνία μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς»

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ότι «όλα είναι καλά», ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να ερμηνεύσει τις προθέσεις της τουρκικής πλευράς, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να αποκωδικοποιεί τις δηλώσεις της.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι μετά την ελληνική NAVTEX η Τουρκία εξέδωσε δική της NAVTEX, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και δεν μεταβάλλει ούτε τη θέση της Ελλάδας ούτε την πορεία του έργου.

«Δεν υπήρξε καμία συνεννόηση ούτε επικοινωνία μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς για το έργο αυτό. Θέλω να είμαι σαφής», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς, μάλιστα, για το πότε αναμένεται να αποπλεύσει το πλοίο που θα συμμετάσχει στις εργασίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σημειώνοντας ότι μεταφέρει μόνο όσα γνωρίζει επισήμως και ότι οποιαδήποτε πρόσθετη εκτίμηση θα ήταν ανεύθυνη.

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«Όλοι όσοι είμαστε στην πολιτική λογοδοτούμε στους πολίτες»

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και στις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα περί διαφθοράς της κυβέρνησης και προσωπικής πολιτικής ευθύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρθηκε στη συνέχεια ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας και στις αιχμές περί ενδεχόμενης λογοδοσίας του πρωθυπουργού στη Δικαιοσύνη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντέτεινε ότι η πολιτική λογοδοσία κρίνεται από τους πολίτες μέσω των εκλογών, υπενθυμίζοντας την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2023 και την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του κόμματος.

«Όλοι όσοι είμαστε στην πολιτική λογοδοτούμε και ειδικά ο κύριος Τσίπρας το γνωρίζει, γιατί είναι ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα. Λογοδότησε στους πολίτες και εκρίθη ότι έπρεπε να φύγει από την εξουσία», ανέφερε.

Παράλληλα, παρέπεμψε στις επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες, όπως έχει δηλώσει ο πρωθυπουργός, θα πραγματοποιηθούν το 2027, σημειώνοντας ότι εκεί θα αξιολογηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις.

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Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στην αναφορά του πρώην πρωθυπουργού σε ενδεχόμενη λογοδοσία στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις παραπέμπουν σε πρακτικές του παρελθόντος.

«Το ποιος θα λογοδοτήσει και πότε στη Δικαιοσύνη θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι δικαστής», τόνισε, κάνοντας λόγο για ρητορική που θυμίζει την πολιτική πρακτική της ποινικοποίησης της αντιπαράθεσης και της στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση των υποκλοπών, σημείωσε ότι ένα σημαντικό μέρος της έχει ήδη κριθεί από την ανώτατη ηγεσία του Αρείου Πάγου, ενώ άλλο μέρος της βρίσκεται στη Δικαιοσύνη σε δεύτερο βαθμό. Υποστήριξε ότι οι σχετικές διατάξεις εκδόθηκαν από δικαστικούς λειτουργούς και όχι από την κυβέρνηση ή κάποιο πολιτικό κόμμα.

«Ο κύριος Τσίπρας, αντί να κάνει μαθήματα ηθικής, είναι καλύτερο να κάνει αυτοκριτική»



Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και στις κατηγορίες περί διαφθοράς, απορρίπτοντας το αφήγημα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί μία από τις πιο διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, επιτέθηκε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του όταν εμφανίζεται να παραδίδει μαθήματα ηθικής και διαφάνειας.

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«Όλο αυτό με τη διαφθορά, όλο αυτό με τα μαθήματα ηθικής, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, δεν νομίζω ότι τα αγοράζει κανένας» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δίνει απαντήσεις στους πολίτες, αλλά η πολιτική κριτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα πεπραγμένα της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Ειδική αναφορά έκανε στην υπόθεση της Novartis, την οποία χαρακτήρισε «σκευωρία», υποστηρίζοντας ότι πολιτικά πρόσωπα στοχοποιήθηκαν με κατηγορίες που, όπως είπε, είχαν σοβαρές επιπτώσεις και στην προσωπική τους ζωή.

Παράλληλα, επικαλέστηκε δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, σημειώνοντας ότι εάν αντίστοιχες καταγγελίες αφορούσαν υπουργό της σημερινής κυβέρνησης, οι αντιδράσεις θα ήταν πολύ εντονότερες.

«Οι επιστήμονες εισηγούνται, οι βουλευτές ψηφίζουν»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα που έγιναν το 2015 και το 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι είχαν ως αποτέλεσμα την πρόωρη αποφυλάκιση χιλιάδων κρατουμένων και τη χαλάρωση των ποινών για σοβαρά αδικήματα.

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Απαντώντας στην επισήμανση ότι οι Ποινικοί Κώδικες αποτελούν νομοθετήματα που είχαν θεσπιστεί επί δεκαετίες και χρειάζονταν εκσυγχρονισμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η τελική ευθύνη για το περιεχόμενό τους ανήκει στους βουλευτές που τους ψηφίζουν.

«Οι επιστήμονες εισηγούνται, οι βουλευτές ψηφίζουν» ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η επιλογή για το ύψος των ποινών και το πλαίσιο τιμωρίας συγκεκριμένων εγκλημάτων αποτελεί πολιτική απόφαση.

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε τις προβλέψεις για τον ομαδικό βιασμό και τον βιασμό ανηλίκου, καθώς και τη μέγιστη διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης, αντιπαραβάλλοντας τις επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τις μεταγενέστερες παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, η σημερινή κυβέρνηση επέλεξε, έπειτα από σχετικές επιστημονικές εισηγήσεις, να αυστηροποιήσει το πλαίσιο των ποινών, προκειμένου να σταλεί το μήνυμα ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία.

«Ήταν πολιτική επιλογή η δική μας να αυστηροποιήσει το πλαίσιο αυτό, για να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία», υπογράμμισε.

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«Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί θετικά την πορεία της χώρας»

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί υποβάθμισης του κράτους δικαίου και εκτεταμένης διαφθοράς, ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι καταγράφουν βελτίωση σε βασικούς τομείς λειτουργίας των θεσμών.

Όπως ανέφερε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τις λιγότερες συστάσεις, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την αποτίμηση που παρουσίασε, μόλις 15 χώρες έχουν λιγότερες συστάσεις από τη χώρα μας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει καταγραφεί πρόοδος σε τρεις από τις τέσσερις συστάσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

«Δεν λέω ότι δεν έχουμε ακόμη εστίες, προφανώς δεν λέω ότι δεν πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Αλλά όταν σου λένε ότι έχεις βελτίωση, όταν τα αντίστοιχα αναγνωρίζουν και όλες οι άλλες επίσημες εκθέσεις, δεν μπορεί να τρελάθηκαν όλοι αυτοί», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση δεν γίνεται από την κυβέρνηση ή τα πολιτικά κόμματα, αλλά από ευρωπαϊκούς θεσμούς και ανεξάρτητους τεχνοκρατικούς μηχανισμούς, στους οποίους η ελληνική πλευρά παρέχει στοιχεία για τη νομοθεσία και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί.

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«Δεν ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή του τόπου»

Ερωτηθείς εάν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη θεσμική στάση που εκφράζει ο ίδιος ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και στις πιο επιθετικές τοποθετήσεις άλλων κυβερνητικών στελεχών, όπως του Άδωνι Γεωργιάδη, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για διαφορετική κυβερνητική γραμμή.

Αναφερόμενος ειδικότερα στις δημόσιες παρεμβάσεις του υπουργού Υγείας για τον Αλέξη Τσίπρα και την υπόθεση της Βενεζουέλας, σημείωσε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει προσωπικούς λόγους να αντιδρά έντονα, καθώς υπήρξε ένα από τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν στην υπόθεση Novartis.

Όπως ανέφερε, οι κατηγορίες εκείνης της περιόδου είχαν αντίκτυπο όχι μόνο στην πολιτική του διαδρομή, αλλά και στην οικογένεια, τους φίλους και τους ψηφοφόρους του. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι οι τοποθετήσεις του υπουργού έγιναν επωνύμως και δημοσίως, χωρίς να κρύβεται πίσω από ανώνυμες καταγγελίες.

Σε ό,τι αφορά τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε ενδεχόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες για ποινικές υποθέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμεί τη μετατροπή της Βουλής σε δικαστήριο.

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«Εμείς δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου» ανέφερε, διαχωρίζοντας την πολιτική αντιπαράθεση από την απονομή της Δικαιοσύνης.

Για την υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες και τη σχετική μήνυση, διευκρίνισε ότι η διαβίβαση δικογραφίας στη Βουλή κατόπιν μήνυσης πολιτικού αρχηγού δεν ταυτίζεται με τη διαβίβαση δικογραφίας που προκύπτει από αυτεπάγγελτη δικαστική έρευνα.

«Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μπορεί να εξαφανίσει την εγκληματικότητα από τη μία μέρα στην άλλη»

Αναφερόμενος στο συνολικό αφήγημα της αντιπολίτευσης περί διαφθοράς, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η επαναλαμβανόμενη προβολή συγκεκριμένων καταγγελιών δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πραγματική κατάσταση.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, τη δημόσια συζήτηση γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής αναπαραγωγή ισχυρισμών περί παράνομου φορτίου και συγκάλυψης από τον πρωθυπουργό είχε επηρεάσει την αντίληψη μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Στη συνέχεια, παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για να αντικρούσει τις κατηγορίες περί εκτεταμένης κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας στη δημόσια διοίκηση.

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Για τους μετακλητούς υπαλλήλους, ανέφερε ότι, εάν εξαιρεθούν οι θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι μετακλητοί της γενικής κυβέρνησης είναι λιγότεροι σε σχέση με το 2019.

Για τις απευθείας αναθέσεις, υποστήριξε ότι, εξαιρουμένης και πάλι της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ποσοστό τους, με βάση την αξία των συμβάσεων, βρίσκεται κάτω από το 10% του συνόλου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χαρακτήρισε πολύ σοβαρή, αναγνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση άργησε να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση που οδήγησε στη μεταφορά του οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

«Εκεί πράγματι αργήσαμε και μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που κάναμε και πήγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, την κάναμε κατόπιν εορτής και πήραμε το πολιτικό κόστος και την ευθύνη. Αλλά την κάναμε τη μεταρρύθμιση και την κάναμε μόνοι», σημείωσε.

Αναφορικά με τις ευθύνες πολιτικών προσώπων, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση παρουσίασε ως υπόδικους βουλευτές για τους οποίους, όπως ανέφερε, η Δικαιοσύνη δεν διαπίστωσε ενδείξεις που να δικαιολογούν την παραπομπή τους. Ειδικότερα, ισχυρίστηκε ότι οκτώ από τους έντεκα βουλευτές για τους οποίους είχε γίνει σχετική συζήτηση δεν αντιμετώπιζαν καν τέτοιες ενδείξεις.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε, πάντως, ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιορίζεται στην εμπλοκή βουλευτών, ενώ παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες διαφθοράς που απαιτούν αντιμετώπιση.

«Δεν υπάρχει προφανώς κυβέρνηση η οποία και την εγκληματικότητα μπορεί να εξαφανίσει από τη μία μέρα στην άλλη. Συνεχίζουν και υπάρχουν εστίες διαφθοράς, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», κατέληξε.

«Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξει ένα κράτος που βρισκόταν στα χαμηλά υπόγεια»

Στα προβλήματα της καθημερινότητας, από την εκπαίδευση και την υγεία έως την ακρίβεια και το κυκλοφοριακό, στάθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, αναγνωρίζοντας ότι, παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των πολιτών.

Απαντώντας στις επισημάνσεις για ελλείψεις εκπαιδευτικών σε σχολεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε περισσότερους από 50.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, δίνοντας έμφαση και στην ειδική αγωγή, ενώ επικαλέστηκε το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, καθώς και την επέκταση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

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Παράλληλα, αναγνώρισε ότι απαιτούνται επιπλέον παρεμβάσεις τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στην κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών. «Να συζητήσουμε για την ταχύτητα, αν έπρεπε να τρέξουμε πιο γρήγορα» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη.

Ανάλογη ήταν η επιχειρηματολογία του και για την υγεία. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το προσωπικό έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 10%, ενώ έχουν αναβαθμιστεί περισσότερα από 80 νοσοκομεία και 150 Κέντρα Υγείας, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε στη διαπραγμάτευση για την εξασφάλιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία, όπως είπε, έδωσαν στη χώρα σημαντική οικονομική ανάσα.

«Οι κυβερνήσεις κρίνονται συγκριτικά με το τι παρέλαβαν και τι παραδίδουν»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμφώνησε με την επισήμανση ότι τα προβλήματα λειτουργούν σωρευτικά στην καθημερινότητα των πολιτών, φέρνοντας ως παράδειγμα το κυκλοφοριακό και τον χρόνο που χάνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στις μετακινήσεις τους.

Μάλιστα, σχολίασε ότι «φοβάμαι ότι δεν θα βρεθεί» κυβέρνηση που θα καταφέρει να λύσει οριστικά το κυκλοφοριακό, αναγνωρίζοντας πάντως το μέγεθος του προβλήματος.

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«Όσες και να είναι οι επιτυχίες που θέλεις να προβάλεις, οι βελτιώσεις για να είμαστε πιο ακριβείς, άλλα τόσα είναι τα προβλήματα» ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζει τις δικές του δυσκολίες, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Ως μεγαλύτερα προβλήματα ανέδειξε το κόστος ζωής και το στεγαστικό, ενώ υποστήριξε ότι η αξιολόγηση μιας κυβέρνησης πρέπει να γίνεται τόσο σε σχέση με την κατάσταση που παρέλαβε όσο και με όσα συμβαίνουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη μακρά περίοδο κρίσεων που έχει προηγηθεί, από την οικονομική κρίση έως την πανδημία, αναγνωρίζοντας ότι έχει δημιουργηθεί ένα συσσωρευμένο υπόστρωμα δυσαρέσκειας στην κοινωνία.

«Η ρίζα αυτών των προβλημάτων βρίσκεται στο 1980 και μετά»

Ο Παύλος Μαρινάκης απέδωσε μεγάλο μέρος των σημερινών οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τη δεκαετία του 1980 και μετά, κάνοντας λόγο για διαχρονικές ευθύνες του πολιτικού συστήματος και για επιλογές που, όπως είπε, στηρίχθηκαν στον δανεισμό και στη μεταφορά βαρών στις επόμενες γενιές.

Ειδική αναφορά έκανε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας το τρίτο μνημόνιο «αχρείαστο» και υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση επιβάρυνε τη χώρα με περισσότερα από 120 δισ. ευρώ.

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Συνδέοντας τη διαχρονική αυτή πολιτική με τη σημερινή δυσκολία των νέων να αποκτήσουν κατοικία, σημείωσε ότι η ρίζα του προβλήματος δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε επίσης στις απώλειες των συνταξιούχων κατά την περίοδο των μνημονίων, αλλά και στις επιβαρύνσεις που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπισαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τον νόμο Κατρούγκαλου.

«Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι δεν πρέπει να ξαναπαιχτεί αυτό το έργο. Δεν πρέπει ξανά να γυρίσουμε στη λογική του όποιος δώσει τα περισσότερα κερδίζει» τόνισε, απορρίπτοντας την πολιτική των παροχών χωρίς αντίστοιχη δημοσιονομική βάση.

«Η απάντηση στον πληθωρισμό δεν είναι ο λαϊκισμός»



Στο ζήτημα της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα κινήθηκε υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τους τελευταίους μήνες, αποδίδοντας τη διαφορά κυρίως στο ενεργειακό κόστος και στην εξάρτηση της χώρας από συγκεκριμένες εισαγωγές ενέργειας.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν τους περισσότερους μήνες των τελευταίων ετών χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, τους ελέγχους και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην αγορά, χωρίς να αρνηθεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις τιμές στα ράφια.

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«Η απάντηση στον πληθωρισμό δεν είναι ο λαϊκισμός. Η απάντηση στον πληθωρισμό δεν είναι η πλειοδοσία» ανέφερε, παρουσιάζοντας ως κυβερνητική επιλογή τη μείωση των φόρων σε συνδυασμό με την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και της απασχόλησης, αλλά και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη της οικονομίας και η διεύρυνση των φορολογικών εσόδων δημιουργούν τη δυνατότητα επιστροφής περισσότερων πόρων στους πολίτες. «Αυτή για μένα είναι η φράση-κλειδί. Τα όσα παραπάνω μπορούμε» σημείωσε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η κυβερνητική αξιολόγηση δεν περιορίζεται στην οικονομία, αλλά αφορά και τα θεσμικά ζητήματα και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τις επόμενες γενιές.

«Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν, αλλά πρέπει να κάνουμε και τα υπόλοιπα βήματα πολύ γρήγορα»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ασφάλεια των πανεπιστημίων, με αφορμή την πρόσφατη επίθεση σε πανεπιστημιακό χώρο, την οποία οι συνομιλητές χαρακτήρισαν δολοφονική. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο οι φοιτητές μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και στο αν έχουν αλλάξει ουσιαστικά οι συνθήκες στα δημόσια πανεπιστήμια.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις από το 2019 και μετά, ξεκινώντας από την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου για πράξεις ανομίας. Όπως ανέφερε, η αστυνομία μπορεί πλέον να παρεμβαίνει στους πανεπιστημιακούς χώρους όταν διαπράττονται παράνομες πράξεις, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια ή πρόσθετη διαδικασία.

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Αναφερόμενος στην πανεπιστημιακή αστυνομία, είπε ότι η αρχική προσπάθεια αναπροσαρμόστηκε στην πράξη, καθώς κρίθηκε ότι για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε συγκεκριμένα ιδρύματα, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, απαιτείται η επέμβαση της κανονικής αστυνομίας. Επικαλέστηκε, μάλιστα, περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών και εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως η ύπαρξη παρασκευαστηρίου μολότοφ σε υπόγειο πανεπιστημιακού χώρου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη στις πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται για φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν σε επεισόδια, καθώς και στις αστικές ευθύνες για τις υλικές ζημιές. Όπως είπε, στόχος είναι να μην επιβαρύνονται πλέον αποκλειστικά οι φορολογούμενοι για τις καταστροφές που προκαλούνται στα πανεπιστήμια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προδιαγραφές για την εφαρμογή πρόσθετων πρωτοκόλλων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και κάμερες επιτήρησης. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η πολιτεία καθυστέρησε επί δεκαετίες να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια.

«Όσοι έχουμε περάσει από δημόσιο πανεπιστήμιο ξέρουμε ότι παρέμενε το ζήτημα της ασφάλειας με τις μεγαλύτερες και πιο ανοιχτές πληγές» ανέφερε, προσθέτοντας ότι, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει, απαιτούνται ακόμη γρήγορα και ουσιαστικά βήματα.