Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα Λαζαρίδη στην κυβέρνηση -Ας σταματήσει η ανθρωποφαγία - iefimerida.gr

Κανένα ζήτημα για τον Μακάριο Λαζαρίδη δεν υπάρχει στην κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον Blue Sky και στην εκπομπή «Παρεμβάσεις», ο κ. Μαρινάκης είπε αρχικά: «Για τον κ. Λαζαρίδη δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του στην κυβέρνηση. Αυτό γνωρίζω, αυτό λέω».

«Αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε το 2007. Δεν προσκόμισε ψευδή ή παραποιημένο τίτλο σπουδών. Μπορούσε να είναι συνεργάτης της τότε υπουργού με ή χωρίς αυτόν τον τίτλο σπουδών», πρόσθεσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Η «αντιπολίτευση της απελπισίας»

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «αντιπολίτευση της απελπισίας» που ψάχνει θέματα, γιατί «δεν μπορούν να παράξουν οι ίδιοι πολιτική».

Αναφερόμενος για το θέμα που προέκυψε με το πτυχίο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Ξεκίνησαν να λένε δεν έχει πτυχίο, αρχικά. Αλλά είχε τελικά το πτυχίο. Αυτό που έγραφε, τον τίτλο σπουδών, αυτό εμφάνισε. Αφού δεν τους βγήκε, πήγαν στο 2007, 19 χρόνια πίσω, που δεν μπορεί να γίνει καν ποινική διερεύνηση του θέματος. Οπότε ακόμη και αν υπήρχε θέμα -δεν λέω ότι υπάρχει- δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

«Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία»

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι το 2007 μπορούσε να προσληφθεί ως μετακλητός συνεργάτης χωρίς πτυχίο και ότι δεν προσκόμισε κάποιο πλαστό ο κ. Λαζαρίδης.

«Πλαστογράφησε κάτι; Όχι. Προφανώς μπορούσε να προσληφθεί. Από τους υπηρεσιακούς τώρα, εάν ακολούθησαν τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουν δεν μπορώ να το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι είχε αυτό το πτυχίο, μπορούσε να δουλέψει το 2007» είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον κ. Λαζαρίδη, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία. Ας κρίνει η κοινωνία τον κ. Λαζαρίδη και τον κάθε κ. Λαζαρίδη», κατέληξε.