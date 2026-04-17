Μαρινάκης: Ο Γ. Μυλωνάκης θα κερδίσει τη μάχη ζωής -Πιάσαμε πάτο, δεν μπορούμε άλλο να κλείνουμε τα μάτια στην τοξικότητα - iefimerida.gr

«Δίνει μία μάχη ζωής και είμαι βέβαιος πως θα την κερδίσει», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον ΑΝΤ1 αρχικά εξέφρασε την συμπαράστασή του στην οικογένεια του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, που από την Τετάρτη νοσηλεύται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού»﻿.

«Κατ' αρχάς να πω και από εδώ, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάω δημόσια, καλή δύναμη στην οικογένειά του, όλες μας οι σκέψεις και όλες μας οι προσευχές είναι με τον Γιώργο, τον Γιώργο τον Μυλωνάκη και κάθε μέρα φαίνεται ότι κερδίζει τη μία μάχη μετά την άλλη. Μένουμε στα ιατρικά ανακοινωθέντα, δεν μπορώ, ούτε θα μπορούσα, να πω κάτι παραπάνω. Δίνει μία μάχη, μάχη ζωής και είμαι βέβαιος ότι θα την κερδίσει γιατί τον γνωρίζω και γνωρίζω πόσο δυνατός άνθρωπος είναι και πόσο πολύ θέλει ο ίδιος να είναι ξανά, όχι τόσο, όχι μόνο στη δουλειά, όλα αυτά εννοείται, τα οποία πιστεύει και κάνουμε όλοι μαζί, αλλά κυρίως στα παιδιά του και στη γυναίκα του, ό,τι πιο ιερό», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μαρινάκης: Να κοιταχτούν στον καθρέφτη και αυτοί οι οποίοι διακινούν τόσο χυδαία ψέματα

Με αφορμή και τα όσα ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Ολομέλειας σχετικά με την τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και δημοσιεύματα που χαρακτήρισε ψευδή, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως πρέπει «να κοιταχτούν στον καθρέφτη και αυτοί οι οποίοι διακινούν τόσο χυδαία ψέματα και εκείνοι είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι δημοσιολογούντες είτε είναι κάποιοι που παριστάνουν τους σατιρικούς, που από το όποιο επάγγελμα έχουν -και δημοκρατία έχουμε και καλά κάνουν και το κάνουν- μετατρέπονται σε «κήνσορες» και κουνάνε το δάχτυλο και ''δολοφονούν'' χαρακτήρες. Γιατί πίσω από έναν χαρακτήρα τον οποίο θέλουν να ''δολοφονήσουν'' κρύβονται και οικογένειες».

Μαρινάκης για τοξικότητα: Νομίζω πως έχουμε πιάσει πάτο

«Έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει ξεφύγει η κατάσταση και στο Διαδίκτυο. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο να βλέπεις σχόλια και μάλιστα πολλά εκ των οποίων ανώνυμα, τη στιγμή που ένας άνθρωπος παλεύει, πηγαίνουν κάποιοι φίλοι του να τον δούνε, είναι εκεί η γυναίκα του, να βλέπει σχόλια ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους και για τον ίδιο και το ίδιο πιστέψτε με, το λέω, όποιος και να είναι, όχι επειδή είναι συνεργάτης μου, όχι επειδή είναι ένας άνθρωπος που έχουμε καθημερινή επικοινωνία και θα συνεχίσουμε να έχουμε, είμαι βέβαιος, το λέω γιατί έχουμε, νομίζω, "πιάσει πάτο". Θα μου επιτρέψετε την έκφραση, συνολικά, χωρίς να είναι αυτό το συνολικό κομμάτι της κοινωνίας, είναι μια νοσηρή μειοψηφία που κάνει θόρυβο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όσον αφορά το πρωτοσέλιδο εφημερίδας στο οποίο αναφέρθηκε χθες από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για ένα «πρωτοσέλιδο το οποίο, μην κοροϊδευόμαστε, ήταν από την πρώτη μέχρι την τελευταία του λέξη μια άθλια στοχοποίηση για τον Γιώργο Μυλωνάκη», προσθέτοντας πως «δεν μπορούμε άλλο να κλείνουμε τα μάτια στον τοξικό λόγο, στα ψέματα και στην ανωνυμία».