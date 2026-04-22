Μαρινάκης προς Αρβανίτη: «Μάλλον μιλάμε για πειραγμένα μυαλά και όχι για πειραγμένες εκλογές -Καλό 1%» - iefimerida.gr



Απάντηση στον Κ. Αρβανίτη αναφορικά με όσα δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με «πειραγμένες εκλογές» έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος, κατά την τηλεοπτική παρουσία του στον ΣΚΑΪ κληθείς σχολιάσει σχετικά, δήλωσε ότι «εάν αυτή είναι η δικαιολογία που δίνει ο κ. Αρβανίτης για τις αλλεπάλληλες ήττες του κόμματός του και το γεγονός ότι αυτό είναι στο 3%, τότε καλό 1%».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο Π. Μαρινάκης υπενθύμισε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις επισημαίνοντας ότι «ένα κόμμα που ως αντιπολίτευση ήταν στο 31% και πήγε στο 22%, στο 17% και τώρα δημοσκοπικά είναι στο 4%, καλό ένα 1%».

«Μάλλον μιλάμε για πειραγμένα μυαλά», σχολίασε καταληκτικά για τις «πειραγμένες εκλογές».

Συκοφαντίες τα περί εκβιασμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης σχετικά με «εκβιασμό της κυβέρνησης εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για συκοφαντίες και επικαλέστηκε όσα αναφέρουν η Κομισιόν, ο Economist και η Διεθνής Διαφάνεια σχετικά με την Ελλάδα για το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, προχωρώντας σε διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του περί «πειραγμένων εκλογών» σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι «δεν μίλησα ποτέ για νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων».