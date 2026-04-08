Μαρινάκης: Απαράδεκτη η ενέργεια Ανδρουλάκη να αναδημοσιεύσει ανάρτηση κατά της Σώτης Τριανταφύλλου -Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη - iefimerida.gr

Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ έχει ξεσπάσει με αφορμή την άποψη της διακεκριμένης συγγραφέως και ιστορικού Σώτης Τριανταφύλλου.

Όπως έγραψε νωρίτερα το iefimerida.gr, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναδημοσίευσε ανάρτηση της Μαρινίκης Θεοδώρου, δικηγόρου και αναπληρώτριας του τομέα οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, με την οποία επιχείρησε να απαντήσει στην Σώτη Τριανταφύλλου, η οποία υποστήριξε πως «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ -πιθανότατα και η υπόλοιπη Αριστερά - δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε».

Μαρινάκης: Απαράδεκτη ενέργεια από τον Ανδρουλάκη η αναδημοσίευση της ανάρτησης για την Σώτη Τριανταφύλλου

Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, επικρίνοντας την κίνηση Ανδρουλάκη και σημειώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «ξεφεύγει των θεσμικών του ορίων».

«Πριν από λίγη ώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέβη σε μία ενέργεια βαθύτατα προβληματική. Αναδημοσίευσε μία ανάρτηση της κυρίας Θεοδώρου, που είναι -όπως διαβάζω εδώ- αναπληρώτρια τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, μια ανάρτηση κατά της Σώτης Τριανταφύλλου, κορυφαίας Ελληνίδας, συγγραφέως και διανοούμενης. Θεωρώ, ότι είναι μια απαράδεκτη ενέργεια» τόνισε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης και συνέχισε:

«Μπορεί να διαφωνεί, ως έχει δικαίωμα, ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του με αυτά τα οποία είπε η κυρία Τριανταφύλλου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πρέπον και ξεφεύγει των ορίων και των θεσμικών ορίων του κ. Ανδρουλάκη, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία τέτοια κίνηση και, επειδή ζούμε στη χώρα που πολλοί είναι ''α λα καρτ ευαίσθητοι'' με το κράτος Δικαίου, αναμένω από τους γνωστούς - αγνώστους, ''ευαίσθητους'' να πράξουν τα δέοντα σε επίπεδο ανακοινώσεων και σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα να τελειώσει -μέρες που είναι- με το να καταλάβει το λάθος του ο κ. Ανδρουλάκης και να αποσύρει αυτή την αναδημοσίευση».

ΠΑΣΟΚ: Όπως έχει δικαίωμα έκφρασης η Σώτη Τριανταφύλλου έτσι έχει και οποιοσδήποτε διαφωνεί με την θέση της

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από την Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας πως «αθήματα περί ''θεσμικών ορίων'' δεν είναι σε θέση να κάνει ο Εκπρόσωπος της κυβέρνησης που έστησε ένα δυσώδες παρακράτος υπονομεύοντας το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια».

Αναλυτικά η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τις δηλώσεις της Σώτης Τριανταφύλλου

«Στην ελληνική δημοκρατία, όπως έχει δικαίωμα η κα. Σώτη Τριανταφύλλου να δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά με ηθικούς όρους, το ίδιο δικαίωμα έκφρασης έχει και οποιοσδήποτε άλλος διαφωνεί με τη θέση της και πιστεύει ότι δεκάδες στελέχη και ψηφοφόροι ενός δημοκρατικού προοδευτικού κόμματος δεν στερούνται ηθικού τεκμηρίου για να τοποθετούνται για τη διαφθορά που παράγει η ''επιτελική'' κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.



Εκτός και αν στη δημοκρατία ''made in Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη'', ισχύει κάτι διαφορετικό.



Μαθήματα περί ''θεσμικών ορίων'' δεν είναι σε θέση να κάνει ο Εκπρόσωπος της κυβέρνησης που έστησε ένα δυσώδες παρακράτος υπονομεύοντας το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια».