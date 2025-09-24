Μαρινάκης: «Μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη» - iefimerida.gr

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε σήμερα στο Action 24 ότι πολύ μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη.

Εξήγησε ότι κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εργαλειοποιούν το δυστύχημα των Τεμπών και θέλουν να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων, των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και στο όνομα της αγωνίας της δικαιοσύνης, της υγιούς κοινωνίας για δικαιοσύνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου προσπαθεί να κάνει πολιτική καριέρα στις πλάτες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών»

Ερωτηθείς σχετικά με το αν τα λεγόμενά του αφορούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κ Μαρινάκης είπε: «Δεν μπορώ να συγκρίνω την κα Κωνσταντοπούλου που προσπαθεί να κάνει πολιτική καριέρα στις πλάτες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών με το ΠΑΣΟΚ που κάποιες φορές έπεσε στην παγίδα να γίνει ουρά της».



Μαρινάκης: Τεράστιας σημασίας δίκη που θα κρατήσει καιρό

«Αν η δίκη αυτή δεν ξεκινήσει ούτε στα τρία χρόνια και ξεκινήσει στα τέσσερα χρόνια, έτσι όπως θέλουν κάποιοι, η δίκη αυτή μπορεί να κρατήσει και ένα και δύο χρόνια, γιατί θα έχει πάρα πολλούς μάρτυρες, πάρα πολλά έγγραφα, πάρα πολλούς κατηγορούμενους που θα απολογηθούν, πάρα πολλούς συνηγόρους. Είναι μιας τεράστιας σημασίας δίκη, δεν μπορεί να κρατήσει λιγότερο, ακόμα και αν συνεδριάζει συνέχεια, θα κρατήσει καιρό. Στα 8 χρόνια -γιατί πρέπει να γίνει και ο δεύτερος βαθμός και ενδεχομένως και κάποιες αναιρέσεις- θα πρέπει να έχουν τελεσιδικήσει, να έχουν αμετάκλητες οι αποφάσεις αν υπάρξουν για να μην παραγραφούν τα αδικήματα που είναι πλημμελήματα», τόνισε ο κ Μαρινάκης.

Συνέστησε ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι το κάθε αίτημα θα πρέπει να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη, εφόσον υποβληθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον πατέρα σε ανθρώπινο επίπεδο»

«Σε ανθρώπινο επίπεδο θα πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον πατέρα (Πάνο Ρούτσι) αλλά δίπλα σημαίνει με ανθρώπινο πρόσωπο, όχι με σκοπό να πάρουμε ψήφους ή να πάρουμε πολιτικά οφέλη«, ανέφερε επίσης.

Τέλος ο κ. Μαρινάκης δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για την κυρία Καρυστιανού καθώς όπως είπε είναι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο και την απόλυτη οδύνη.