Μαρινάκης για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναζητείται κοινή ώρα για την Τετάρτη -Δεν θα απολογηθούμε - iefimerida.gr

Συζητήσεις προκειμένου η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου γίνονται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όπως έκανε γνωστό ο ﻿Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο One, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η αναβολή ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά και αναζητείται κοινή ώρα για τη διεξαγωγή της, εξηγώντας ότι «η διάσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με τις αραβικές χώρες, στην οποία προσκλήθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοινώθηκε χθες (σ.σ. Δευτέρα) χωρίς συγκεκριμένη ώρα και μετά από αρκετές ώρες ανακοινώθηκε και η ώρα της, η οποία είναι 13:30, ώρα Νέας Υόρκης. Όπως αντιλαμβάνεστε, ακριβώς επάνω στην προγραμματισμένη ώρα συνάντησης των δύο ηγετών».

«Έστω ότι η Τουρκία θέλει να ακυρώσει τη συνάντηση, πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση;»

Απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;

Έστω ότι η Τουρκία -υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ-ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;».

«Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει τη χώρα στο Ιόνιο, στα 12 ναυτικά μίλια;»

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή», υπογραμμίζοντας για την κυβέρνηση ότι «ενώ συνομιλούμε, διεκδικούμε και κερδίζουμε». «Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει τη χώρα στο Ιόνιο, στα 12 ναυτικά μίλια;», διερωτήθηκε στο τέλος.