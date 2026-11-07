Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας – «Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα» - iefimerida.gr

Τις ευχές του σε όλους τους συμμετέχοντες στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, κατά τη διαδρομή του προς το γραφείο ακολουθεί την «μπλε γραμμή», η οποία συνδέει την αφετηρία του Μαραθωνίου με το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, επισημαίνοντας τη μοναδική συγκίνηση που αισθάνεται κάθε δρομέας όταν τερματίζει στον ιστορικό αυτό χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και άνδρες από όλο τον κόσμο που αναμένεται να συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση, ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους τους δρομείς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, ωστόσο, στη σημασία της άθλησης και της σωματικής δραστηριότητας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η μεγαλύτερη αξία δεν βρίσκεται απαραίτητα στον τερματισμό, αλλά στην απόφαση να ξεκινήσει κανείς.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη: Μην διστάσετε να σηκωθείτε από τον καναπέ και να κάνετε το πρώτο βήμα

«Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προτρέποντας τους πολίτες να σηκωθούν από τον καναπέ, να βγουν έξω και να εντάξουν στην καθημερινότητά τους δραστηριότητες όπως το περπάτημα, το τρέξιμο και το ποδήλατο.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις δυσκολίες και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, επισημαίνοντας ότι πάντα μπορεί να βρεθεί λίγος χρόνος για άσκηση, η οποία συμβάλλει στην υγεία και την ευεξία. Όπως εξήγησε, δεν είναι απαραίτητο να γίνει κανείς μαραθωνοδρόμος, καθώς ακόμη και μια απλή βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς μπορεί να αποτελέσει την αρχή.

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Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να χειροκροτήσουν τους δρομείς που θα γεμίσουν την Αθήνα με χαμόγελα αυτό το Σαββατοκύριακο και να κάνουν το δικό τους πρώτο βήμα προς την άθληση, ευχόμενος σε όλους καλή επιτυχία και καλό τερματισμό.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού προς όλους τους δρομείς του Μαραθωνίου

«Στον δρόμο για το γραφείο, ακολουθώ την «μπλε γραμμή».



Είναι η γραμμή που συνδέει την αφετηρία του Μαραθωνίου με το Καλλιμάρμαρο. Και αυτή η συγκίνηση, που αισθάνεται κάθε δρομέας όταν τερματίζει σε αυτόν τον ιερό χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να περιγραφεί.



Αύριο περιμένουμε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και άνδρες, από όλο τον κόσμο, να νιώσουν αυτήν την ξεχωριστή συγκίνηση στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας. Καλή επιτυχία σε όλους τους δρομείς!

Είναι η κλασική διαδρομή που ενώνει την ιστορία μας με τη σύγχρονη Ελλάδα. Όμως θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους. Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα. Είτε τρέχετε στα 5 χιλιόμετρα, είτε τρέχετε στα 10 χιλιόμετρα, είτε τρέχετε στον μαραθώνιο κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς και για την υγεία σας. Μην διστάσετε λοιπόν να κάνετε το πρώτο βήμα. Να σηκωθούμε από τον καναπέ, να βγούμε έξω. Να περπατήσουμε, τα τρέξουμε, να κάνουμε ποδήλατο. Να βάλουμε την άθληση στη ζωή μας. Ξέρω καλά ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και το τρέξιμο της καθημερινότητας δεν τελειώνει ποτέ. Όμως πάντα μπορεί να βρεθεί λίγος χρόνος για λίγη άσκηση που προσφέρει υγεία και ευεξία. Και δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι μαραθωνοδρόμοι. Άλλωστε αυτό που ξεχώρισα πέρυσι από τη γνωριμία μου με αθλητές του Μαραθωνίου είναι ότι όλοι ξεκινούν από μία βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν τους δρομείς που αυτό το Σαββατοκύριακο θα γεμίσουν με χαμόγελα την Αθήνα. Και ας κάνουμε το πρώτο βήμα. Στην άθληση και στη ζωή μας. Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό σε όλους» αναφέρει στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.