 Μ. Χνάρης σε πηγές ΝΔ: Τις αρμοδιότητες που είχα στην Περιφέρεια Κρήτης τις έχω καταθέσει στα πρακτικά της Βουλής - iefimerida.gr
Μ. Χνάρης σε πηγές ΝΔ: Τις αρμοδιότητες που είχα στην Περιφέρεια Κρήτης τις έχω καταθέσει στα πρακτικά της Βουλής

Ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της ΝΔ αποδείχθηκε για άλλη μία φορά» σημειώνει ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης.

Με αφορμή πηγές της ΝΔ που ανέφεραν πως η εμπλοκή το βουλευτή ρεθύμνης στην αύξηση των ζώων στην Κρήτη φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολη θέση, ο κ. Χνάρης απαντά πως το κυβερνών κόμμα «έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί το απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, αλλά οι Περιφέρειες».

Χνάρης: Γελά το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας με τα επιχειρήματα της ΝΔ

«Με αυτό το επιχείρημα γελά το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας» σημείωσε ο κ. Χνάρης και προσέθεσε: «Είναι λοιπόν απορίας άξιο, αφού κατά την κυβέρνηση τη σχετική αρμοδιότητα ελέγχου την έχουν οι περιφέρειες, γιατί στην εξεταστική επιτροπή δεν κάλεσε την Ένωση των Περιφερειών Ελλάδος;»

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ο κ. Χνάρης «τις αρμοδιότητες που είχα ως θεματικός Αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Κρήτης, τις έχω καταθέσει στα επίσημα πρακτικά της Βουλής και θα το ξανακάνω όποτε και όπου χρειαστεί».

