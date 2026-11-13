 Το βιβλίο που χάρισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας στον Βασίλη Σπανάκη: Συμβουλές από την... αρχαία Ελλάδα για την καταπολέμηση της ακρίβειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το βιβλίο που χάρισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας στον Βασίλη Σπανάκη: Συμβουλές από την... αρχαία Ελλάδα για την καταπολέμηση της ακρίβειας

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Τσούλας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δωρίζει βιβλίο στον Βασίλη Σπανάκη

Ένα απροσδόκητο δώρο επιφύλαξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στον νέο υφυπουργό Ανάπτυξης και βουλευτή του Νοτίου Τομέα Αθηνών της ΝΔ, Βασίλη Σπανάκη.

Καθώς ο κ. Σπανάκης αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ο κ. Τασούλας του δώρισε τον Πρώτο Τόμο από τα Άπαντα του Λυσία (εκδόσεις Κάκτος), όπου περιλαμβάνεται ο λόγος του σπουδαίου ρήτορα «κατά των σιτοπωλών».

Στον λόγο αυτό ο Λυσίας καταγγέλλει τους σιτοπώλες της αρχαίας Ελλάδας για σύσταση καρτέλ και αισχροκέρδεια. Ο Πρόεδρος λοιπόν δώρισε τον λόγο αυτό στον κ. Σπανάκη προκειμένου να πάρει ιδέες και να καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά κάθε απόπειρα δημιουργίας καρτέλ στη σύγχρονη Ελλάδα.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος συζήτησε τις χρήσιμες συμβουλές του Λυσία για την καταπολέμηση της ακρίβειας και με τους δύο άλλους υφυπουργούς που ορκίστηκαν, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τον Βαγγέλη Λιάκο.

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