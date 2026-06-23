Live Μητσοτάκης για Κτηματολόγιο: Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται -Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια», που διοργανώνουν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στο Ωδείο Αθηνών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,﻿ θα συζητήσει με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη.

Live η συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του πρωθυπουργού

Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται.

Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί.

Μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν.

Στόχος να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030.

Για πολεοδομίες: