Live από τη Βουλή η συνεδρίαση για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόφαση για τις άρσεις ασυλίας θα ληφθεί με ονομαστική ψηφοφορία.



Οι 13 βουλευτές θα ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους

Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια αφορά τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Κατερίνας Παπακώστα, Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Μάξιμου Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστου Μπουκώρου, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου.

Οι 13 βουλευτές της ΝΔ θα τοποθετηθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας στο κομμάτι που τους αφορά και θα ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δικαιωθούν από την ελληνική Δικαιοσύνη και να μην υπάρχει σκιά γύρω από την υπόθεσή τους.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χθες μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, στη σημερινή ψηφοφορία οι βουλευτές θα ψηφίσουν κατά συνείδηση και δεν θα επιβληθεί κομματική πειθαρχία, με το Μαξίμου να διαμηνύει ότι εφόσον δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας δεν θα παραγάγουν κάποιο αποτέλεσμα ή κάποια συνέπεια ενδεχόμενες «διαρροές» από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Τα αποτελέσματα για τις άρσεις ασυλίας αναμένεται να γίνουν γνωστά περίπου στις 4 το απόγευμα.