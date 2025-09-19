Μητσοτάκης: Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα» - iefimerida.gr

Υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει η ΚΟ της ΝΔ για την εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η εκλογή νέου προσώπου έρχεται μετά την αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Η πρόταση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ για τη θέση του γραμματέα είναι ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος.

H συνεδρίαση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η ομιλία του Κ. Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ

Μητσοτάκης: Η πρότασή μου για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος

Όταν τον περασμένο Απρίλιο αναδεικνύαμε τον Απόστολο γραμματέα της ΚΟ, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το νήμα της ζωής του έμελλε να κοπεί. Το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν», ανέφερε ανεβαίνοντας στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η πρότασή του για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. «Είναι μια ψύχραιμη φωνή. Έχει γράψει πολλά χλμ. και στο κόμμα, και στη Βουλή, και σε κυβερνητικές θέσεις. Μάξιμε, σου εύχομαι καλή δύναμη στα νέα σου καθήκοντα», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το 2025 ψηφίστηκαν 63 νομοσχέδια. «Τον δρόμο από εδώ και στο εξής θα δείχνουν 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές που ανακοινώθηκαν από εμένα στη ΔΕΘ. Πρώτη η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων, της ελληνικής περιφέρειας. Αυτή τη στήριξη να την παρέχουμε με μείωση φόρων ως ανάχωμα στη διεθνή ακρίβεια. Τρίτη προτεραιότητα η διαρκής συνέχιση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων. Τέταρτη διαρκής προτεραιότητα η εμπέδωση του αισθήματος νομιμότητας και ασφάλειας παντού. Αξίζει να επαναλαμβάνουμε ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας. Πέμπτη πυξίδα μας το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας»

«Όλες αυτές οι επιλογές είναι κατευθύνσεις ταυτοτικές της ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωμίας της ΝΔ. Είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Είμαστε και η παράταξη των νέων. Όταν κανείς νέος έως 25 έτη με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, σημειώνοντας ότι είναι κάτι λιγότερο από 300.000 οι ωφελημένοι από αυτές τις ρυθμίσεις.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση που στέλνει μήνυμα στη νέα γενιά να μπει νωρίτερα στην αγορά εργασίας.

Είπε, επίσης, ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που είναι κοντά στην ελληνική οικογένεια και ανέφερε μέτρα που αφορούν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ενώ μίλησε και για τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στην ελληνική επικράτεια» τόνισε και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις εκείνες που ο ΕΝΦΙΑ εντός δύο ετών θα έχει μηδενιστεί, αλλά και στον μειωμένο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους που βλέπουν σταθερά τις απολαβές τους να αυξάνονται. Από αυτούς 670.000 εντός επόμενης διετίας λυτρώνονται πια από την προσωπική διαφορά. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους πιο αδύναμους συνταξιούχους με το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ το οποίο αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, όπως και θα επιστρέφεται στους ενοικιαστές ένα ενοίκιο κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

Η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εξετάσει από του χρόνου περαιτέρω μείωση της φορολόγησης των ενοικίων. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας, όπως οι πολίτες θα την δουν από τον Ιανουάριο του 2026, ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών. «Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός στο Δημόσιο. Είναι μια ευκαιρία και σήμερα στον δημόσιο λόγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια απλά δεδομένα. Ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της εξαντλήθηκε με τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα οδηγούσε σε περιπέτειες. Ο χώρος τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένος. Διαθέτουμε δημοσιονομικό χώρο και είναι επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι π.χ. στη Γαλλία μειώνουν παροχές και αυξάνουν φόρους.

«Ο χώρος που έχουμε να διαθέσουμε είναι συγκεκριμένος. Οτιδήποτε πάνω μας βάζει σε περιπέτειες. Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ ξανά να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αν κάποιος έχει να προτείνει άλλα μέτρα, να τα καταψηφίσει αυτά και να πει πώς θα κατανείμει αυτόν τον χώρο. Όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η λύση στην ακρίβεια είναι η μείωση του ΦΠΑ, τους ζητώ να μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος, να δουν παραδείγματα από άλλες μειώσεις ΦΠΑ και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε με θάρρος τις δικές μας επιλογές που στηρίζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί και αυξάνεται ο πραγματικός μισθός με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση τόσο θα φαίνεται ότι το πρόβλημα που διατρέχει το πολιτικό σκηνικό είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», υπογράμμισε.



Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Κ. Μητσοτάκη

Για ταυτότητα και προτεραιότητες κυβέρνησης και ΝΔ

Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις αντί για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα»

Στροφή στη μεσαία τάξη, διαρκής μείωση φόρων για μόνιμη αύξηση εισοδημάτων, νομιμότητα παντού και χτίσιμο ισχυρής Ελλάδας

Αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, προτεραιότητα το μεταναστευτικό και η ασφάλεια των συνόρων, αναβάθμιση της άμυνας μέσω καλύτερων αποδοχών για τα στελέχη μας και με 4η Belh@rra

Γενικά πολιτικά μηνύματα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης παραμένουμε το πιο ισχυρό κόμμα της χώρας, 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο.

Είμαστε η πιο ανθεκτική και συνεπής δύναμη της Μεταπολίτευσης. Η μόνη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους σε ταραγμένους καιρούς, χωρίς να απειληθούν οι κατακτήσεις των Ελλήνων. Εκείνη που μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα, με ασφάλεια και ελπίδα, στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα.

Η κοινοβουλευτική δουλειά να συνδυαστεί με δυναμικό άνοιγμα σε όλες τις περιφέρειες, ακούμε κάθε παράπονο και παρουσιάζουμε τις πολιτικές μας.

Οι μεγάλες νίκες μας έρχονται όταν η παράταξη αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της εποχής και με τη δύναμη των ιδεών της ενσωματώνει και άλλες.

Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα έχει καθήκον να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Απαιτείται εσωτερικός διάλογος και εξωτερική πειθαρχία. Πλουραλιστικός προβληματισμός, αλλά και κοινή στάση. Και, πάνω από όλα, χαμηλό βλέμμα και υψηλούς στόχους.

Είμαστε αισιόδοξοι απέναντι στις μάχες που έρχονται. Αρκεί να μείνουμε με επιμονή και συνέπεια στη μεταρρυθμιστική μας πολιτική.

Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις που θα αμφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει, σήμερα, η Ελλάδα. Είτε αυτές θα προέρχονται από τον λαϊκισμό που θα προσπαθεί με fake news να στήνει, κάθε τόσο, σενάρια συνωμοσίας. Είτε θα πηγάζουν από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης που θα ήθελαν αδύναμες κυβερνήσεις για να δυναμώνουν οι δικές τους πιέσεις.

Για το επερχόμενο Συνέδριο

Τον Νοέμβριο ξεκινά η προσυνεδριακή διαδικασία ενόψει του Συνεδρίου την άνοιξη, ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε ακόμα πιο δυναμικά με τις τοπικές κοινωνίες και την ψυχή της παράταξης, τον καθημερινό νεοδημοκράτη.

ΟΠΕΚΕΠΕ και διαφάνεια

Όπως αναγεννήθηκε ο ΕΦΚΑ, έτσι θα αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ! Όπως το gov.gr δεν ρωτά ποιος είσαι για να σε εξυπηρετήσει, έτσι και οι Πολεοδομίες αύριο θα λειτουργήσουν σωστά! Κι αν αυτό αφορά μία φορά τους πολίτες, αφορά δύο φορές εμάς. Ας μην ξεχνάμε πως η κοινωνία μπορεί να κατανοήσει μια αστοχία. Όμως δεν συγχωρεί ποτέ την έπαρση και την αυθαιρεσία.