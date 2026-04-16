Μητσοτάκης για Μυλωνάκη: Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους -Σήμερα αυτός ο άνθρωπος παλεύει για τη ζωή του - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,﻿ ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για την ομιλία του στην προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, την οποία ζήτησε το ΠΑΣΟΚ.

Η συζήτηση στη Βουλή διεξάγεται στη σκιά της δύσκολης περιπέτειας της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Σημειώνεται πως χθες πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρξαν σκέψεις για αναβολή της συζήτησης στη Βουλή, ωστόσο δεν τέθηκε ποτέ το ζήτημα επίσημα και η κοινοβουλευτική διαδικασία θα διεξαχθεί κανονικά σήμερα στις 11:00.

Η ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή

Με μια αναφορά και ευχές για περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη που, όπως είπε, περνά μια μεγάλη περιπέτεια υγείας ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εισήγησή του στην Ολομέλεια της Βουλής στην προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα». Ευχαρίστησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προσφέρθηκε να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση και είπε ότι ανταποκρίνεται στο αίτημά του για αυτή τη συζήτηση αλλά, όπως είπε, λυπάται τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη συγκυρία μέσα στην οποία διεξάγεται. «Διότι καθώς ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει το παρόν, εσείς επιλέγετε να αξιοποιήσετε αυτό το σημαντικό εργαλείο το οποίο έχετε στη διάθεσή σας, μια προ ημερησίας συζήτηση για να αναμασάτε το παρελθόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ανασύρετε αφορμές διχασμού και σε στιγμές που η πατρίδα μας χρειάζεται σιγουριά και προοπτική

Υπογράμμισε ότι σε μια συγκυρία που ζητούμενο είναι η ενότητα «εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού και σε στιγμές που η πατρίδα μας χρειάζεται σιγουριά και προοπτική, νομίζω ότι μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ζητήματα του κράτους δικαίου -χωρίς να υποτιμώ καθόλου τη σημασία της σημερινής συζήτησης. Θα έπρεπε να συζητούμε για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο. Θα έπρεπε να συζητούμε για την αμυντική παρουσία της Ελλάδος στην Κύπρο. Θα έπρεπε πρωτίστως να συζητούμε για τις σημαντικές αναπόδραστες οικονομικές συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία και το πώς μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν ή τουλάχιστον να μετριαστούν», τόνισε.

Η ακρίβεια, οι τιμές των καυσίμων είναι που απασχολούν την κοινωνία

Ανέφερε ότι αυτά τα θέματα και οι συνέπειές τους, η ακρίβεια, οι τιμές των καυσίμων είναι που απασχολούν την κοινωνία ενώ η σημερινή συζήτηση αφορά ζητήματα που έχουν ξανατεθεί, αντικρούοντας ξανά και ξανά παλιές και αίολες κατηγορίες που έχουν και διαψευσθεί αλλά και κριθεί.

Όπως τόνισε, «πολλές φορές αδυνατούμε να δούμε τη χώρα μας ενταγμένη σ' έναν κόσμο που αλλάζει και τη φυλακίζουμε μέσα από τις συζητήσεις και τα θέματα που επιλέγουμε να αναδεικνύουμε σε μια πολύ στενή, μικροκομματική ματιά».

«Σε μία εποχή που οι κίνδυνοι πληθαίνουν γύρω μας, σε μία εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται, όπου οι προβλέψεις για το μέλλον της οικονομίας σε περίπτωση περαιτέρω παράτασης αυτής της σύγκρουσης είναι εξαιρετικά δυσοίωνες, έως και ενδεχομένως τραγικές, αδυνατούμε το αυτονόητο: να διακρίνουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά από τα μικρότερα και τα λιγότερο σοβαρά, προτάσσοντας όσα θα έπρεπε να μας ενώνουν διαχειριζόμενοι με ωριμότητα ευαίσθητα θέματα, τα οποία αφορούν την εθνική ασφάλεια και κυρίως στρέφοντας το βλέμμα προς προκλήσεις οι οποίες έρχονται και όχι σε υποθέσεις οι οποίες έχουν πάρει ήδη τη θέση τους στον χρόνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Περνώντας στο περιεχόμενο της πρότασης την οποία κατέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση συμφωνώντας τουλάχιστον σε κάποιους κοινούς ορισμούς για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κράτος δικαίου. «Μία εκλεγμένη κυβέρνηση, με λαϊκή νομιμοποίηση η οποία λειτουργεί δημοκρατικά και αποτελεσματικά. Ένα Κοινοβούλιο το οποίο νομοθετεί κανόνες με ισότιμη εφαρμογή. Μια Δικαιοσύνη η οποία δρα ανεξάρτητα, μια Δικαιοσύνη η οποία απονέμεται στην ώρα της και τέλος ένα Δημόσιο, ένα Κράτος το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Κανείς σε αυτή την αίθουσα και πρώτος εγώ, δεν θα ισχυριστεί ότι στα θέματα αυτά η χώρα μας βρίσκεται στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε. Το ερώτημα όμως κ. Ανδρουλάκη είναι η χώρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια, η χώρα προοδεύει ή οπισθοχωρεί; Και το ερώτημα το οποίο επίσης θέλω να σας θέσω είναι ποιος τελικά είναι ο πιο αξιόπιστος κριτής της πραγματικής κατάστασης του κράτους δικαίου στη χώρα μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο αντικειμενικός κριτής της προόδου στο Κράτος Δικαίου δεν μπορεί παρά να είναι θεσμοί

«Ο αντικειμενικός κριτής της προόδου η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο κράτος δικαίου δεν μπορεί παρά να είναι θεσμοί και οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται εκτός της πατρίδας μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και επικαλέστηκε την έκθεση για το Κράτος Δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση το κείμενο αυτό η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιτελέσει σημαντικότατη πρόοδο στα θέματα κράτους δικαίου. «Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία συμμορφώνεται με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθούμε τις χρόνιες ατέλειές μας, χρόνο με τον χρόνο να τις διορθώσουμε», επεσήμανε καταθέτοντας στα Πρακτικά τη σχετική έκθεση.

Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα αυτά τα οποία εσείς καταγγέλλετε

Πρόσθεσε ακόμη ότι έγκυροι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν κάποιο λόγο ούτε να χαριστούν στην κυβέρνηση ούτε να προτάσσουν μελέτες και έρευνες με αλλότρια κριτήρια. Democracy Index 2024 του έγκυρου περιοδικού Economist στο οποίο κατατάσσεται η χώρα μας ως μία από τις 25 χώρες του κόσμου ως "πλήρης δημοκρατία", με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να μη βρίσκονται σε αυτήν την κατάταξη, είπε. Ακόμη επικαλέστηκε τις τελευταίες έρευνες της Διεθνούς Διαφάνειας κι έκανε αναφορά στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία απαντά ευθέως και στα ζητήματα που συζητούνται σήμερα, επισημαίνοντας ότι στον τόπο μας υλοποιείται επιτέλους μία ολιστική εθνική στρατηγική κατά της διαφθοράς και στη συνέχεια το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο ενισχύει τη λογοδοσία στο Δημόσιο διασφαλίζοντας ταχύτητα και διαφάνεια. Ενώ η Ελλάδα από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως προς την πρόοδο που έχει πετύχει στην υλοποίηση των συστάσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Ποιο είναι το συμπέρασμα; Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα αυτά τα οποία εσείς καταγγέλλετε. Θέλω να πιστεύω ότι ο ΟΟΣΑ διαθέτει και τεχνογνωσία και αντικειμενικότητα. Εσείς έχετε την κομματική σας σκοπιμότητα. Άρα θα εμπιστευτώ περισσότερο τη δική του αξιοπιστία παρά τις φθηνές κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ. Κατέθεσα τα στοιχεία. Παρακαλώ διαβάστε τα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε υψηλούς τόνους για την τοξικότητα

Σε υψηλούς τόνους έκλεισε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την κατάρρευση του στενού του συνεργάτη Γιώργου Μυλωνάκη.

Κρατώντας το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento στο χέρι είπε:

«Οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνουν σφαίρες. Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο με τον κ. Μυλωνάκη. Μια υπόθεση απίστευτη. Είναι σκληρός άνθρωπος ποτέ όμως δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι αυτά είναι συκοφαντίες. Και τα κατάφερε με την ανάρτηση που έκανε.

Εχετε αναλογιστεί ποτε εσείς που με τόση άνεση επιτίθεστε με τέτοιους χαρακτηρισμούς το ψυχολογικό βάρος που προκαλείτε στους πολιτικούς σας αντιπάλους και τις οικογένειές σας;

Έχετε αναλογιστεί ποτέ, με πόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς; Ναι κ. Φάμελλε, το ίδιο Documento που πυροβολούσε την οικογένειά μου, με σκοπό να διαλύσει την οικογένειά μου για να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι ίδιες αθλιότητες, με στόχο μια παράταξη, για να χτυπηθώ εγώ, οι συνεργάτες μου. Η Χάνα Ρεντς ελεγε ότι η ηθική εξόντωση του άλλου είναι το πρώτο βήμα στον φασισμό».

Ένα δίκαιο κράτος αντιμετωπίζει τον πολίτη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το κράτος δικαίου όντας μία σύνθετη έννοια δεν μπορεί στην πρώτη ευκαιρία να γίνεται εύκολη ταμπέλα σε μεμονωμένα περιστατικά και σύνθημα για αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα.

«Κράτος Δικαίου σημαίνει πρώτα απ΄ όλα Δικαιοσύνη με την ανεξαρτησία της να σηματοδοτείται και για πρώτη φορά από τη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην ανάδειξη της ηγεσίας τους. Κι έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και θα επανέλθω στη συνέχεια όταν θα αναφερθώ σε ζητήματα που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουν γίνει βήματα, όμως, σε αυτήν την κατεύθυνση.

Κράτος δικαίου σημαίνει να μην περιμένει ο πολίτης χρόνια και χρόνια προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεσή του στα δικαστήρια. Και σήμερα, αντί για 4,5 χρόνια, ο προσδιορισμός μιας υπόθεσης στο Πρωτοδικείο της Αθήνας γίνεται τώρα σε 7 μήνες. Οι διαθήκες δημοσιεύονται σε μία εβδομάδα ενώ χρειαζόντουσαν 450 μέρες. Και, βέβαια, όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο λειτουργεί τελικά υπέρ του πολίτη. Ναι, ένα δίκαιο κράτος είναι ένα ψηφιακό κράτος. Ένα δίκαιο κράτος είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζει τον πολίτη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Ναι, είναι κράτος δικαίου, κύριε Ανδρουλάκη, να απονέμονται οι συντάξεις σε λίγους μήνες και όχι σε πολλά χρόνια και να μην απαιτείται καμία ανθρώπινη παρέμβαση προκειμένου κάποιος πολίτης να εξυπηρετηθεί γρηγορότερα. Είναι κράτος δικαίου το να γίνονται οι μεταγραφές στα πανεπιστήμια με τρόπο διάφανο και αντικειμενικό, χωρίς πάλι να χρειάζεται κάποια παρέμβαση κάποιου ο οποίος θα θέλει να εξυπηρετήσει κάποιο φίλο του ή κάποιο ψηφοφόρο του. Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως ας μην κοροϊδευόμαστε, -όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά- αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων όπως το να σβήσεις μια κλίση, επιδίδονται πια ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση.

«Τα ρουσφέτια ξεκίνησαν, φαίνεται στην Ελλάδα κατά το ΠΑΣΟΚ το 2019. Ας γελάσω»

Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος, το οποίο, όπως είπα, αντιμετωπίζει τους πολίτες φιλικά, αλλά και απρόσωπα, ως προς το να μην γνωρίζει το κράτος κατά ανάγκη ποιος είναι ο πολίτης, τι ψηφίζει και να εξυπηρετεί κάποιον εις βάρος κάποιου άλλου. Γιατί πολλή κουβέντα έγινε και τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες για το φαινόμενο του ρουσφετιού λες και πρώτη φορά τα ανακαλύψατε όλα αυτά. Τα ρουσφέτια ξεκίνησαν, φαίνεται στην Ελλάδα κατά το ΠΑΣΟΚ το 2019. Ας γελάσω», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «Κράτος δικαίου, συνιστούν και τα δικαιώματα. Ένας τομέας στον οποίο έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Κράτος δικαίου είναι ο προσωπικός βοηθός όταν ένας πολίτης με αναπηρία μπορεί να έχει κάποιον δίπλα του για να μπορεί να τον εξυπηρετεί και να αποδεσμεύεται με αυτόν τον τρόπο η οικογένειά του. Ναι, κράτος δικαίου είναι τα φάρμακα να πηγαίνουν στο σπίτι ενός καρκινοπαθούς και να μην χρειάζεται να περιμένει στην ουρά ενός φαρμακείου. Κράτος δικαίου είναι και η ψηφιακή κάρτα εργασίας η οποία προστατεύει τον εργαζόμενο από τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών.

Και βέβαια κράτος δικαίου ως προς την προστασία των δικαιωμάτων είναι και η πολύ σημαντική τελευταία μας προσπάθεια κατά του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων με την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύει από 1η Ιανουαρίου του 2027 την πρόσβαση όλων των παιδιών κάτω από 15 σε συγκεκριμένες πλατφόρμες οι οποίες προωθούν τον ψηφιακό εθισμό. Και μου επιτρέπετε από εδώ μια παρένθεση. Η ανακοίνωση αυτή δεν σχολιάστηκε από τους περισσότερους, σαν να μην έγινε». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωθυπουργός, «Πιστεύτε πραγματικά ότι στα τραπέζια το Πάσχα συζητούσε ο κόσμος για τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Ο κόσμος συζητούσε για το γεγονός ότι οι γονείς είναι απελπισμένοι από το γεγονός ότι τα παιδιά τους είναι κολλημένα στα κινητά τηλέφωνα και περιμένουν από την κυβέρνηση και από την Ευρώπη να κάνει κάτι σε αυτήν την κατεύθυνση». Μάλιστα επεσήμανε πως η αντιπολίτευση δεν βρήκε μια λέξη να πει για αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του Κ. Μητσοτάκη

Ευχόμενος θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη ο οποίος περνάει μία περιπέτεια υγείας, είμαι σίγουρος πως θα βγει νικητής. Να ευχαριστήσω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο οποίος προθυμοποιήθηκε να αναβληθεί η συζήτηση, αλλά έπρεπε να γίνει για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και τις αντιπαράθεσης που μπορεί να έχει συνέπειες και στη ζωή όσων εμπλέκονται στην πολιτική.