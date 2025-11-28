Μητσοτάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενηλικιωθεί -Να κάνει κρίσιμες επιλογές για την ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών της - iefimerida.gr

Κοινές δηλώσεις έκαναν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Νωρίτερα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τον πρωθυπουργό, βρέθηκαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο και στη συνέχεια είχαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και αμυντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ.

Δείτε τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη-Μέτσολα

Μητσοτάκης: Η πολύ ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί

«Σας καλωσορίζω με χαρά στην Ελλάδα, σε μια στιγμή μάλιστα που δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη καθώς η παρουσία σας συμπίπτει με τα εγκαίνια του Europa Experience», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Τόνισε ότι τέτοια εγχειρήματα είναι κρίσιμα σε μία εποχή που οι φωνές των λαϊκιστών εκ δεξιών και αριστερών ακούγονται πολύ δυνατά και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε ειδικά τους νέους μας γιατί η Ένωση συμβάλει στην ειρήνη αλλά και στην ευημερία της ηπείρου μας.

Εξήγησε ότι συζήτησαν αναλυτικά με την κ. Μέτσολα ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνου του 2027.

«Αυτό στο οποίο κατ' αρχάς συμφωνούμε είναι ότι οι σύνθετες προκλήσεις απαιτούν άμεσες και γενναίες και δυναμικές απαντήσεις. Πολύ περισσότερο όταν η πολύ ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά. Να κάνει στρατηγικές επιλογές πια οι οποίες θα είναι κρίσιμες όχι μόνο για την ευημερία των λαών της αλλά και για την ασφάλειά τους. Αλλά και να ενδυναμώσει παράλληλα τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και επανέλαβαν την ανάγκη της παροχής ουσιαστικής στήριξης προς τους αμυνόμενους Ουκρανούς, κατεύθυνση στην οποία κινήθηκαν και πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τις προηγούμενες μέρες με τον Πρόεδρο Ζελένσκι.

«Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι πρέπει να είναι και μία ειρήνη συμβατή με τα συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών. «Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα όχι με λόγια αλλά με πράξεις», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι μίλησαν αρκετά για τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. «Συμφωνούμε επί της αρχής στην ανάγκη να εφαρμοστούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα αφετέρου στην απαίτηση για μία πραγματικά ολοκληρωμένη ενιαία αγορά η οποία θα προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις από όλα τα κράτη μέλη». Ειδική μνεία έκανε στην ανάγκη για ενεργειακή ένωση ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους συγκλίνουσες χαμηλές τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Των δηλώσεων προηγήθηκε κατ' ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέτσολα: Η Ελλάδα δίνει τον τόνο της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στις κοινές δηλώσεις της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά της που βρίσκεται στην Αθήνα, και τόνισε ότι συναντάται με τον Έλληνα πρωθυπουργό σε μια περίοδο κρίσιμη και είναι πολύ σημαντικό «να σταθούμε ενωμένοι και δυνατοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση».

Συμφώνησε με τον πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα έχει αποδειχθεί ο πιο αξιόπιστος εταίρος, σημειώνοντας ότι η χώρα μας έχει δώσει τον τόνο στην ΕΕ, με την ανεργία να πέφτει από 27% σε κάτω από 10%, το χαμηλότερο σε πάνω από μια δεκαετία, οι θέσεις εργασίας να επιστρέφουν, οι επενδύσεις «είναι τεράστιες, η ανάπτυξη επιταχύνεται από το 2021» και όπως είπε η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται ταχύτερα από τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία εξέφρασε την αισιοδοξία της και την αποφασιστικότητα της να βοηθήσει η ΕΕ να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, είπε ότι «συζητάμε για ένα σχέδιο δυνατοτήτων που θα ακολουθήσουμε και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός».

Τόνισε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντα σαφές πως οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να είναι διαρκής και δίκαιη, με την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και πρέπει να βασίζεται πλήρως στην αρχή ότι «τίποτα σχετικά με την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

Ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για τη συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία με την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο -όπως είπε- όχι μόνο προσφέρει μια σημαντική σανίδα σωτηρίας στους Ουκρανούς που αντιμετωπίζουν τον χειμώνα, αλλά και «ενισχύει τη διατλαντική μας συνεργασία». Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό είπε ότι η χώρα μας έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος και έχει μεταφέρει ένα μέρος της μετανάστευσης στην Ευρώπη, και έκανε λόγο για αναγκαία ανακούφιση των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το μεταναστευτικό, με το νέο ταμείο αλληλεγγύης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επισήμανε ότι το μεταναστευτικό βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο -όπως είπε- εργάζεται σκληρά για να ολοκληρώσει γρήγορα τα εκκρεμή θέματα, να επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου, να αυξήσει τις επιστροφές, και να ακούσει την εμπειρία και την εξειδίκευσή της Ελλάδας για να συνεχίσει να καθοδηγεί την προσέγγιση του Ευρωκοινοβουλίου προς τα εμπρός.

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ, είπε ότι τα όσα είπε έχουν βρει απήχηση στις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εδώ και καιρό χτυπούν συναγερμοί, αλλά φαίνεται να επιδεινώνεται η κατάσταση, καθώς αντιμετωπίζουμε πολλαπλές προκλήσεις ταυτόχρονα. Είπε ότι η ανταγωνιστικότητα παραμένει, και εξήγησε τον όρο λέγοντας ότι εννοεί το πώς θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις οικονομίες μας και πώς θα τις διατηρήσουμε σε τροχιά ανάπτυξης αλλά και πώς θα διασφαλίσουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς και μπορεί να συνεχίσει να οικοδομείται.

Αναγνωρίζουμε -είπε- ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην υγεία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές, αλλά και στην ασφάλεια, διατηρώντας παράλληλα τους πολίτες μας κοντά μας, ότι πρέπει να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να βασίζονται σε εμάς, ότι λαμβάνουμε αποφάσεις, μερικές φορές πολύ δύσκολες, οι οποίες πρέπει να εξηγούνται, προκειμένου οι χώρες μας, ιδίως σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κατανοήσουν γιατί προχωράμε σε μια απλοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπε ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται ότι «η νομοθεσία μας τους επιβαρύνει υπερβολικά, γι' αυτό θέλουμε να εξετάσουμε τι έχουμε κάνει, και εάν έχουμε προχωρήσει πολύ».

Τέλος σημείωσε ότι οι κλιματικές φιλοδοξίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής ευρωπαϊκής ανάπτυξης και πώς όλα αυτά θα συνυπολογιστούν στην απόφαση που πρέπει να ληφθεί τους επόμενους μήνες και χρόνια, αλλά όπως είπε «ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: αν το 2026 δεν αλλάξουμε την κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο 2027 και γι' αυτό οι διαπραγματεύσεις μας για τις εμπορικές συμφωνίες, ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώσαμε την εσωτερική αγορά, την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, την ένωση κεφαλαιαγορών, όλα αυτά θα μας βοηθήσουν για άλλη μια φορά».

Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε απλοποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε πολλά περισσότερα από το να ξαναδιαβάσουμε την έκθεση Ντράγκι για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος, αυτή τη σταδιακή και μερικές φορές όχι τόσο εμφανή από έτος σε έτος μείωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και φυσικά να ξαναδιαβάσουμε τις συστάσεις και τις προτάσεις για το πώς αυτή η πορεία μπορεί να αντιστραφεί. Για μένα οι προτεραιότητες είναι πολύ σαφείς: χρειαζόμαστε όπως είπε και η κ. πρόεδρος απλοποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο», ανέφερε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη μείωση της ανταγωνιστικότητας.

Ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του υψηλού κόστους της ενέργειας, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, περισσότερες διασυνδέσεις, έλεγχος της αγοράς από έναν ευρωπαίο ρυθμιστή. Αυτές είναι απαραίτητες προτεραιότητες σε συνδυασμό με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ που παρέχουν σήμερα πιο φτηνή ενέργεια από ό,τι στο παρελθόν. Αυτές είναι προτεραιότητες και πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ενιαία αγορά κεφαλαίου και επενδύσεων. Χρειαζόμαστε κλίμακα ως προς τις κεφαλαιακές επενδύσεις προκειμένου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούνται στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

«Και βέβαια η κορωνίδα όλων αυτών είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις προκλήσεις με τρόπο συνεκτικό και να μπορέσουμε να βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες και ομοφωνίες προκειμένου αυτό να γίνει πράξη.

Η Ελλάδα καταφέρνει σήμερα σε αυτό το περιβάλλον να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να αναπτύσσεται έχοντας ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο στηρίζεται λιγότερο στην κατανάλωση και στα δανεικά και περισσότερο στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.