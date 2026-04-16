Μητσοτάκης: Εντός του Μαΐου η ΝΔ θα ξεκινήσει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση για έναν πυρήνα 25 άρθρων - iefimerida.gr

Στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη τριτολογία του στην προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου.

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης, ενώ κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για ευθεία επίθεση στην ηγεσία του Αρείου Πάγου σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται «κανένα απολύτως ζήτημα να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον οποίο σεβόμαστε και με τον οποίο εξάλλου το υπουργείο συνεργάζεται απολύτως αρμονικά»

Παρακολουθήστε την τριτολογία Μητσοτάκη

Νωρίτερα στην πρωτολογία του ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε με αναφορά και ευχές για περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη που, όπως είπε, περνά μια μεγάλη περιπέτεια υγείας. στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να προχωρήσει στην εκκαθάριση των υποθέσεων και όχι σε επιλεκτικές διαρροές και έλεγχους σε δόσεις, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και την αντιπολίτευση λέγοντας πως «όταν ζητούμενο είναι η ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού».



Η τριτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Δεν θα φύγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Μπορώ να ζητήσω τη γρήγορη εκκαθάριση της υπόθεσης και να μην είναι όμηροι 11 βουλευτές μας.

Αν αθωωθούν οι βουλευτές μας, τι θα πείτε τότε, θα ζητήσετε συγγνώμη.

Εγώ και η κυβέρνηση δεν εκβιαζόμαστε από κανένα. Ούτε από κάποιον καταδικασμένο, ούτε από συμφέροντα. Κρατάτε μικρό καλάθι για τα αποτελέσματα των εκλογών. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως μάλλον η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη και όχι το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση θα κληθείτε να ψηφίσετε και όχι να κρυφτείτε.

Αφού θα κερδίσετε τις επόμενες εκλογές, τότε τι φοβάστε για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Τα βασικά σημεία της δευτερολογίας του Κ. Μητσοτάκη

Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε να πει μία κουβέντα για την υγεία του κ. Μυλωνάκη, ούτε τα τυπικά ούτε τα προσχήματα.

Έχει πονέσει πολύ η ελληνική κοινωνία με την τραγωδία των Τεμπών και σε αυτή την αίθουσα έχουμε γίνει μάρτυρες πολλές συζητήσεων. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε δύο προτάσεις μομφής. Η ελληνική κοινωνία ξέρει τι έγινε.

Δεν υπάρχετε, κυρία Κωνσατντοπούλου, έξω από το παράθυρο της αντιπαράθεσης της δίκης των Τεμπών. Η Δικαιοσύνη ούτε εκβιάζεται ούτε μπορεί να δεχθεί μπούλινγκ. Αυτά να τα ξεχάσετε.

Η απάντηση σε Ανδρουλάκη

Παρουσιάσατε μία δυστοπική εικόνα για μία χώρα μεταξύ της Ουγγαρίας και της Βενεζουέλας. Ποιον πρέπει να πιστέψουν οι Έλληνες πολίτες την ΕΕ, τον Economist, εσάς, τον κ. Φάμελλο ή την κυρία Κωνσταντοπούλου;

Ακριβώς τα ίδια έκανε και ο κύριος Τσίπρας πριν τις εκλογές του 2023. Οι πολίτες δεν έβλεπαν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε.

Καταθέσατε την έκθεση του ΚΕΦΙΜ για τη νομοθέτηση. Την διαβάσατε; Μα μην εκτίθεστε τόσο.

Μάλλον οι συνεργάτες σας πρέπει να κάνουν καλύτερη δουλειά για να μην σας εκθέτουν.

Και μιας και ήρθατε και κάνατε την απρέπεια να μιλήσετε για κουμπαριές και για «γαλάζιους» που διώκονται.

Τον κύριο Λαμπράκη τον ξέρετε; Είναι κουμπάρος σας; Είναι στη φυλακή; Δικός σας κουμπάρος είναι στη φυλακή.

Εντός του μήνα Μαΐου θα εκκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση για έναν πυρήνα 25 άρθρων.

Θα συζητήσουμε για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων;

Όλοι θα κριθούν από τη στάση τους στη Βουλή και από την ψήφο τους.

Στον ύπνο σας βλέπετε να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ.

Δεν ξέρετε ποιος θα είναι δεύτερος, εσύ ή αυτός που έρχεται για να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι μεγάλες θεσμικές τομές που πρότεινε ο Πρωθυπουργός

Το ερώτημα είναι αν είμαστε σε θέση, ως πολιτικό σύστημα, να κάνουμε πραγματικά μία θεσμική φυγή προς τα εμπρός και να θέσουμε ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης που έχουν να κάνουν με κρίσιμες θεματικές, όπως, παραδείγματος χάρη:

αν θα προσθέσουμε στο Άρθρο 5 αναφορά για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία και την ελευθερία του ατόμου και την ασφάλειά του από την ΤΝ

αν επιτέλους θα αλλάξουμε το Άρθρο 16, κάτι το οποίο έπρεπε να είχατε κάνει πριν από 20 χρόνια αλλά δεν τολμήσατε

αν θα γίνει μέριμνα στο Σύνταγμα για την προσιτή στέγη

αν πραγματικά θα ψηφίσουμε νόμο για τα τη λειτουργία των κομμάτων κατόπιν συνταγματικής επιταγής, κάτι που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια αλλά είναι απαραίτητο συστατικό προκειμένου να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας

αν θα συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν το Άρθρο 51 και το Άρθρο 54 του Συντάγματος, που αφορούν τον εκλογικό νόμο.

-Μετά τις εκλογές να κάνουμε μία ειλικρινή συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί σήμερα καλύτερα τις ανάγκες της χώρας. Για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σταυρού.

-Για το γεγονός ότι, πράγματι, όταν ένας υπουργός έχει υπουργικό αξίωμα και ταυτόχρονα το μυαλό του είναι στην επανεκλογή του, αυτό δημιουργεί ζητήματα ως προς τη διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

-Αν θέλουμε να συζητήσουμε λογική ενός μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες -όπου ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να εκλέγονται με σταυρό και να εκλέγονται με λίστα.