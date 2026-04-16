Ανδρουλάκης στη Βουλή: Πρωτοφανής θεσμική και αξιακή κρίση, μονόδρομος να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές - iefimerida.gr

Φουλ επίθεση με φόντο το Κράτος Δίκαιου εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε με τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη και την περιπέτεια υγείας που περνάει.

«Η διαφθορά, ο πελατιασμός, χειραγώγηση των θεσμών, έχουν γίνει καθημερινότητα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ηδηγήσει τη χώρα σε πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση. Αυτό όμως ο κατήφορος σύντομα τελειώνει, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκίνησει», υπογράμμισε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το Κράτος Δικαίου στη στη χώρα και τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στον κ. Μητσοτάκη σχετικά με τον Μακάριο Λαζαρίδη. «Ακόμη και το θέμα της αριστείας, πλέον ηχεί ως ένα σύντομο ανέκδοτο. Τώρα καλύπτετε το προσωπικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη, που δύο φορές, το 2007 και το 2013 πληρωνόταν παράνομα από τους φόρους του ελληνικού λαού. Ήταν παράνομοι οι διορισμοί του κ. Λαζαρίδη; Ναι ή όχι; Να μας απαντήσετε».

«Κορωνίδα της διαφθοράς είναι η κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνατε τη Βουλή εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι ευρωπαϊστές μετατρέπονται σε αντιευρωπαϊστές όταν φύγουν από την καρέκλα τους. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν αναρωτιέστε κ. Μητσοτάκη τι χρώμα έχει, είναι βαθύ γαλάζιο, γιατί είναι 13 στα 13 τα πρόσωπα της ΝΔ στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», είπε σε έντονο ύφος ο Νίκος Ανδρουλάκης.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε πως «με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλες οι υποθέσεις, σύμβαση-σύμβαση, ευρώ-ευρώ».

«Την περίοδο 2023-2025 το 80% των τροπολογιών που ήρθαν στη Βουλή μία ημέρα πριν τη ψήφιση τους κατατέθηκαν μεταξύ 9 και 12 το βράδυ. Αυτή είναι η μεταμεσονύκτια πολιτική της ΝΔ» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Έχετε κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο», πρόσθεσε.

Ανδρουλάκης: Μονόδρομος να παραιτηθείτε και να πάμε σε εκλογές

Κλείνοντας ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «η χώρα έχει φτάσει στο σημείο τους ανασχηματισμούς να τους αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το κλειδί των εξελίξεων να το κρατάει ο κ. Ντίλιαν», προσθέτοντας ότι «μονόδρομος για την Ελλάδα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές».

Υπενθυμίζεται πως η προ ημερησίας για το Κράτος Δικαίου είχε φέρει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για να ενημερώσει πως το ΠΑΣΟΚ είναι ανοικτό σε αναβολή της συζήτησης αν ζητηθεί λόγω της κατάστασης της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ωστόσο από το Μέγαρο Μαξίμου κρίθηκε πως αφού η κατάσταση του κ. Μυλωνάκη βελτιώνεται, η διαδικασία θα γίνει κανονικά.