Λιβάνιος στο συνέδριο ΚΕΔΕ: Επέκταση της εντοπιότητας στις προσλήψεις των δήμων -Νέα ενίσχυση για το ενεργειακό κόστος - iefimerida.gr

Την επέκταση της εντοπιότητας στις προσλήψεις των δήμων, καθώς και πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες για την κάλυψη κενών θέσεων, προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Ο υπουργός τόνισε τα παραπάνω, μιλώντας στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Καλαμάτα.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της υποστελέχωσης των δήμων, ο υπουργός Εσωτερικών επισήμανε ότι κατά την τελευταία επταετία έχουν εγκριθεί περίπου 20.000 θέσεις εργασίας στην Αυτοδιοίκηση, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η έγκριση των προσλήψεων δεν αρκεί, εάν δεν διασφαλίζεται τελικά η τοποθέτηση των υπαλλήλων στις θέσεις για τις οποίες προκηρύχθηκαν.

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Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε την εξέταση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών για την κάλυψη θέσεων στις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από υποψηφίους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον Δήμο Καστελόριζου, όπου δεν υπήρξε ενδιαφέρον από υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού για την κάλυψη διοικητικής θέσης. Όπως εξήγησε, εξετάζεται η δυνατότητα ενεργοποίησης μιας πρόσθετης διαδικασίας με σειρά προτεραιότητας, προκειμένου να αναζητηθούν ενδιαφερόμενοι και να καλυφθούν τα κενά, ιδίως σε πολύ μικρά νησιά.

Λιβάνιος: Ταχύτερος μηχανισμός αναπλήρωσης θέσεων

Επιπλέον, προανήγγειλε την αναζήτηση ενός ταχύτερου μηχανισμού αναπλήρωσης των θέσεων όταν οι επιτυχόντες δεν αποδέχονται τον διορισμό τους. Όπως ανέφερε, η πρόβλεψη ποινής αποκλεισμού από επόμενους πίνακες για όσους δεν αποδέχονται τον διορισμό τους δεν αντιμετωπίζει από μόνη της το πρόβλημα που δημιουργείται στους δήμους. Ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να μπορούν να καλούνται γρήγορα οι επόμενοι υποψήφιοι στη σειρά προτεραιότητας, ώστε να μην παραμένουν ακάλυπτες οι θέσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Λιβάνιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να συζητήσει την περαιτέρω επέκταση της αυξημένης μοριοδότησης της εντοπιότητας στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, εφόσον αποδεικνύεται ότι το μέτρο συμβάλλει αποτελεσματικά στη στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών.

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Υπενθύμισε ότι εδώ και δύο χρόνια η εντοπιότητα εφαρμόζεται στο σύνολο των ορεινών και νησιωτικών δήμων, καθώς και στους δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τον υπουργό, η εφαρμογή της έχει ήδη αποδώσει, καθώς για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια νέοι άνθρωποι διορίστηκαν σε δήμους στους οποίους κατοικούν.

Ως παράδειγμα πιθανής επέκτασης του μέτρου σε μεγαλύτερους πληθυσμιακά δήμους ανέφερε τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η εφαρμογή της εντοπιότητας και σε αστικούς δήμους για συγκεκριμένες θέσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο αυξημένο ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των δήμων, ανακοινώνοντας πρόσθετη οικονομική ενίσχυση εντός Νοεμβρίου, ενώ παρουσίασε το πλαίσιο παρέμβασης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου, η πρόσθετη επιβάρυνση των δήμων για το 2026, σε σύγκριση με το 2025, υπολογίζεται σε περίπου 35 εκατ. ευρώ.

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Όπως σημείωσε, έχει ήδη δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 140 εκατ. ευρώ, ενώ ανακοίνωσε ότι μέσα στον μήνα αναμένεται να καταβληθεί συμπληρωματική ενίσχυση περίπου ίση με το ένα τέταρτο της προηγούμενης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του αυξημένου ενεργειακού κόστους για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Παράλληλα, ο υπουργός άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι ενέργειας αντιμετωπίζουν την Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι ο δημοτικός φωτισμός, η ύδρευση, οι δημοτικές εγκαταστάσεις και οι βιολογικοί καθαρισμοί αποτελούν βασικές υπηρεσίες και όχι προαιρετικές δαπάνες, με τους συνέδρους να απαντούν με θερμό χειροκρότημα.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε να εξεταστεί, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), η δυνατότητα κοινής διαπραγμάτευσης με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι 332 δήμοι της χώρας να αντιμετωπίζονται ως ένας μεγάλος καταναλωτής, με ετήσια κατανάλωση περίπου 2,3 τεραβατωρών.