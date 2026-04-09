Μακάριος Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη -Τακτική λάσπης και fake news - iefimerida.gr

Τακτική «λάσπης και fake news» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ ο Μακάριος Λαζαρίδης,﻿ απαντώντας στην κριτική της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με το πτυχίο του.

Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ ζήτησε εξηγήσεις αναφορικά με το πτυχίο του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και την πρόσληψή του το 2007 στο υπουργείο Παιδείας, σε θέση που -όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη- είχε ως προϋπόθεση πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης σε ανάρτησή του σημειώνει πως το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει «ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη», ενώ σχετικά με την πρόσληψη στο υπουργείο Παιδείας το 2007 ο βουλευτής της ΝΔ τονίζει πως «κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το «The College of Southeastern Europe»).

Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη

Σε ανάρτησή του ο κ. Λαζαρίδης σημειώνει:

«Το ΠΑΣΟΚ, μην έχοντας τίποτα ουσιαστικό να απαντήσει για την καταψήφιση των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, επιλέγει για ακόμη μία φορά να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα.

Αντί για θέσεις και προτάσεις, καταφεύγει στη γνωστή τακτική της λάσπης και των fake news, λειτουργώντας πλέον ως ουρά του Παύλου Πολάκη και του Στέφανου Κασσελάκη.

Μάλλον αυτή είναι η ''νέα συγκυβέρνηση'' που οραματίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης: χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σοβαρότητα, με μοναδικό εργαλείο την τοξικότητα.

Σε ό,τι αφορά τα περί ''προσόντων'', ας απευθυνθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Εγώ κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το ''The College of Southeastern Europe'').

Αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί. Τα υπόλοιπα είναι απλώς φθηνές εντυπώσεις.

Όσο για τα περί ''εξαπτέρυγων'', καλό θα ήταν να μην ξύνονται στην γκλίτσα του τσοπάνη. Διότι γνωρίζουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους.

Αυτές τις Άγιες Μέρες το μόνο που εύχομαι στο ΠΑΣΟΚ και τη συγκυβέρνηση της τοξικότητας είναι… Καλή Ανάσταση».