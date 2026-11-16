Μακάριος Λαζαρίδης: Η αντιπολίτευση έχει απέναντί της μια κυβέρνηση που έχει μεγαλώσει τη χώρα

Σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις δηλώσεις του σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και βολές κατά του ΠΑΣΟΚ για την κριτική του στα εθνικά θέματα, εξαπέλυσε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο βουλευτής της ΝΔ μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σημείωσε αρχικά με αφορμή τη δήλωση του επικεφαλής της ΕΛΑΣ που μπέρδευε την περίπτωση πόντισης καλωδίου τηλεπικοινωνιών με αυτό για ηλεκτρική διασύνδεση ότι «είναι σημαντικό εκεί στην ΕΛΑΣ, στον ΣΥΡΙΖΑ ν.2 όπως συνηθίζω να λέω, ότι έμαθαν ότι πρόκειται για ηλεκτρική διασύνδεση και όχι για τηλεπικοινωνιακή. Το έμαθε αυτό ο κ. Τσίπρας και οφείλουμε να του το πιστώσουμε».

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Επίθεση στο κατά ΠΑΣΟΚ για τα εθνικά θέματα

«Όταν μιλάω για μιζέρια της αντιπολίτευσης αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση διότι έχουν απέναντί τους μια κυβέρνηση η οποία από το 2019 και σήμερα έχει μεγαλώσει τη χώρα μέσα από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο, μέσα από την αύξηση των χωρικών υδάτων στα 12 νμ στο Ιόνιο, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με τα θαλάσσια πάρκα με την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία και την ίδια στιγμή έχει θωρακίσει τις ένοπλες δυνάμεις όσο καμία κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά» τόνισε αρχικά ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε:

«Καλά θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, σε τέτοια θέματα, γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, θυμόμαστε ότι 30χρονια πίσω το ΠΑΣΟΚ που σήμερα μας ασκεί κριτική ότι δεν υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ήταν αυτό που μέσα από μια τραγική επιχειρησιακή διαχείριση των Ιμίων. Το “όχι σημαίες, όχι στρατιώτες, όχι πλοία σε ελληνικό έδαφος” ήταν επίτευγμά του ΠΑΣΟΚ, του Σημίτη και του Πάγκαλου».

«Δεν μπορεί να κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ για υποχωρητικότητα»

«Δεν μπορεί να κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ για υποχωρητικότητα όταν έχει αυτό στην καμπούρα του» πρόσθεσε ο κ. Λαρζρίδης και υπογράμμισε ότι «συνέπεια της ιστορίας τότε, ήταν η απαράδεκτη, προκλητική και προφανώς μη αποδεκτή θεωρία των “γκρίζων ζωνών” από την πλευρά της Τουρκίας».

Κληθείς να απαντήσει με αφορμή την κρίση των Ιμίων το 1196, εάν ο ίδιος προτιμούσε η χώρα να έμπαινε σε πόλεμο με την Τουρκία, ο κ. Λαζαρίδης τόνισε: «Εγώ ξέρω ότι επί ημερών του ΠΑΣΟΚ κατελήφθη ελληνικό έδαφος κα ι3 στελέχη του ΠΝ έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και δεν δέχομαι κανένα κούνημα του χεριού από το ΠΑΣΟΚ για τέτοια θέματα».