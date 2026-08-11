Λατινοπούλου για το επεισόδιο στην Τήνο: Μου την «έπεσαν» 15-20 γύφτοι και μου ζήτησαν τον λόγο γιατί τους λέω έτσι - iefimerida.gr

Για το επεισόδιο που είχε με Ρομά στην Τήνο τοποθετήθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μέσα από βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ανέφερε ότι εκείνη την ώρα ήταν στο λιμάνι με τη μητέρα για να επιστρέψουν έπειτα από προσκύνημα στην Παναγία, όταν δέχτηκε φραστική επίθεση με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς και εκφράσεις.

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Η ανάρτηση της Αφροδίτη Λατινοπούλου για το επεισόδιο με Ρομά στην Τήνο

«Μια γύφτικη -αληθινή δυστυχώς- ιστορία.

15-20 γύφτοι μου την «έπεσαν» και μου ζήτησαν το λόγο γιατί τους λέω γύφτους!

Σε αυτή τη χώρα που κυβερνάει 7 χρόνια η ΝΔ αν είσαι γύφτος, ρουβιίκωνας, φριπλαστελινάκιας, αντισημίτης, αναρχομπάχαλος, λαθρομετανάστης, αριστερούλης, δικαιωματιστής και το κακό συναπάντημα, κάνεις ό,τι γουστάρεις!

Και το καλύτερο;

Χάρη στον κ. Μητσοτάκη (περαστικά κιόλας που έπεσε από το ποδήλατο) δεν λογοδοτείς!

Παράδεισος κακοποιών, λαθρομεταναστών και γύφτων η Ελλάδα μας.

Δυστυχώς.»

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Το επεισόδιο στην Τήνο με φραστική επίθεση σε βάρος της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν την περασμένη Κυριακή, όταν κάποιοι Ρομά πλησίασαν την ευρωβουλευτή και της εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για το γεγονός ότι μιλάει απαξιωτικά γι' αυτούς με τον χαρακτηρισμό «γύφτοι».

Ένας εξ αυτών φέρεται να της είπε ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι», με την κ. Λατινοπούλου να απαντά ότι οι δηλώσεις της αφορούν όσους έχουν παραβατική συμπεριφορά. Κάπου εκεί δημιουργήθηκε ένταση με ένα Ρομά να βρίζει χυδαία την πρόεδρο της Φωνής Λογικής.