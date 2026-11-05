Λατινοπούλου: Θα βγάλω αστυνομικούς με λυκόσκυλα και μαλινουά για να καθαρίσουν τις γειτονιές από όσους κακώς έχουν άσυλο - iefimerida.gr

Το πλάνο της Φωνής Λογικής για με πεζές περιπολίες αστυνομικών με λυκόσκυλα και μαλινουά σε γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας για να «συλλαμβάνουν όσους κακώς έχουν άσυλο» αποκάλυψε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η κ. Λατινοπούλου εκτίμησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πλήρωσε στις ενδιάμεσες εκλογές τη σκληρότητα της αστυνομίας. «Η Αμερική γι' αυτό τον εξέλεξε γιατί ήθελε μια πιο σκληρή στάση στο μεταναστευτικό, ανέφερε.

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Ερωτηθείσα για περιστατικά όπου αστυνομικοί της ICE σκότωσαν, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε «δεν δολοφονείται κανείς στους δρόμους, όταν κάποιος λαθρομετανάστης πάει να επιτεθεί σε σώματα ασφαλείας ή να κάνει κάποιο αδίκημα... Δείτε πόσα περιστατικά έχουν γίνει από λαθρομετανάστες από αποκεφαλισμούς μέχρι εγκλήματα και βιασμούς».

Έτσι, με αφορμή αυτή την κουβέντα η Αφροδίτη Λατινοπούλου πρόσθεσε: «Με τη Φωνή Λογικής στην Ελλάδα δεν θα βλέπαμε να είναι οι αστυνομικοί σάκοι του μποξ. Η αστυνομία πρέπει να έχει λυμένα χέρια. Θα δούμε πεζοπόρα τμήματα με λυκόσκυλα και μαλινουά να καθαρίζουν τις γειτονιές για να συλλαμβάνουν όσους κακώς έχουν πάρει άσυλο. Αυτό θα γίνει σε γειτονιές που έχουν γίνει γκέτο όπως ο Άγιος Παντελεήμονας ή η Ομόνοια. Πρέπει σε αυτές να μένουν Έλληνες. Θα λύσω τα χέρια στους αστυνομικούς να κάνουνε τα δέοντα και αυτά που προβλέπονται από τον νόμο».

«Το μεταναστευτικό λύνεται και με μαλινουά και με το να έχει λυμένα τα χέρια της η αστυνομία» επέμεινε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

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«Πρέπει να τελειώνει η επιδοματική πολιτικής στους Ρομά και να μπει τέλος στους παράνομους καταυλισμούς»

Επιπλέον, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστήριξε ότι «αυτοί που έχουν εισβάλει στη χώρα τα τελευταία χρόνια είναι άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία, κάτι μανατραχαλάδες 17-35 ετών. Η ανοχή αυτή για λαθρομετανάστες, γύφτους και μπαχαλάκηδες θα τελειώσει».

Σύμφωνα με την ίδια «πρέπει να τελειώνει η επιδοματική πολιτική στους γύφτους, να μπει τέλος στους παράνομους καταυλισμούς, τα ανήλικα που είναι στους καταυλισμούς πρέπει να πάνε στα σχολεία, να τιμωρούνται αυτοί που παραβατούν».

«Θα βάλω μόνιμα κλιμάκια του στρατού στους καταυλισμούς των Ρομά»

Μάλιστα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν «μόνιμα κλιμάκια του στρατού στους καταυλισμούς των Ρομά», μέχρι να αντιμετωπιστούν οι παρανομίες που, όπως ισχυρίστηκε, σημειώνονται εκεί.

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Ειδικότερα, έκανε λόγο για ευρήματα που, κατά την εκτίμησή της, θα μπορούσαν να οδηγήσουν αρκετά άτομα στη φυλακή.

Παράλληλα, ζήτησε την ένταξη των ανηλίκων που διαμένουν σε αυτούς στο σχολικό σύστημα και την επιβολή κυρώσεων σε όσους παρανομούν.