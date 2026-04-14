Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμείται τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Με χτυπήσατε; Μην με διακόπτετε», δείτε βίντεο - iefimerida.gr



Βολές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτηρίζοντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ως «Ελένη Λουκά της πολιτικής».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφ. Λατινοπούλου, κατά την παρουσία της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ δήλωσε αρχικά ότι το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποχωρεί δημοσκοπικά, ενώ τη χαρακτήρισε ως «χρυσό χορηγό» του Μητσοτάκη.

«Αποπροσανατολίζει διαρκώς τη συζήτηση και αυτό ποιον βοηθάει; Τον Μητσοτάκη. Όπως τον βοηθούσε και όλο τον προηγούμενο καιρό».

«Η κ. Κωνσταντινοπούλου είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής. Με όλο τον σεβασμό στην κ. Λουκά, η οποία έχει και αγαθές προθέσεις», δήλωσε η κ. Λατινοπούλου, η οποία στη συνέχεια προχώρησε σε αναπαράσταση του πώς συμπεριφέρεται, σύμφωνα με την ίδια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Βίντεο: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου παριστάνει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Επειδή δεν μπορώ να σας το πω με λέξεις θα σας το περιγράψω», είπε η κυρία Λατινοπούλου και σηκώθηκε με το κινητό στα χέρια, επιχειρώντας να μιμηθεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Κρατώντας το κινητό, τραβά βίντεο, ενώ ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων: «Με εμποδίζετε. Τι κάνετε; Με χτυπήσατε; Εμένα και το χέρι μου με χτυπήσατε, θα σας καταγγείλω, πείτε μου το όνομά σας. Μην με διακόπτετε. Είστε φασίστας. Με διακόπτετε και δεν μου λέτε το όνομά σας, θα πάω να σας καταγγείλω».