«Λασπομαχία» ΝΔ-ΕΛΑΣ βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ -Οι περιοδείες Ανδρουλάκη, η στρατηγική και οι επόμενες κινήσεις - iefimerida.gr

Για μάχη λάσπης της ΝΔ με την ΕΛΑΣ, όταν το ΠΑΣΟΚ φέρνει στο επίκεντρο τον ρόλο των funds στη Βουλή, μιλούν στον απόηχο των χθεσινών μετωπικών συγκρούσεων στην Χαριλάου Τρικούπη.



«Ο ένας έφερε τα funds και ο άλλος τα απογείωσε, για αυτό θέλουν να αποπροσανατολίσουν με τοξικές συγκρούσεις μεταξύ τους» λέει μιλώντας στο iefimerida κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

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Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των συγκρούσεων ΝΔ-ΕΛΑΣ για τον νόμο Παρασκευόπουλου και τις κατηγορίες του Άδωνι Γεωργιάδη σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό από την κυβέρνηση Μαδούρο.

Αναλύοντας την στάση Μητσοτάκη και Τσίπρα το συμπέρασμα που βγάζουν στην αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ότι στην κυβέρνηση δεν θέλουν να φανεί η ενίσχυση των funds επί των ημερών της και από την άλλη πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να επανέλθει στο προσκήνιο η συζήτηση για την έλευση των funds σε πλειστηριασμούς επί των ημερών του.

Με αυτά τα δεδομένα στόχος του επιτελείου του Νίκου Ανδρουλάκη είναι η συζήτηση να μην φύγει από την προστασία των δανειοληπτών και παράλληλα το ΠΑΣΟΚ στο σκηνικό αυτό να έχει τον ρόλο της μετριοπαθούς δύναμης που ασχολείται με την ουσία των κύριων ζητημάτων των πολιτών.

Οι περιοδείες Ανδρουλάκη, η στήριξη στον Δούκα η μάχη με τον Τσίπρα και ο ρόλος του Κουρέτα στη Θεσσαλία



Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης γεμίζει το πρόγραμμα του με περιοδείες σε προεκλογικούς ρυθμούς. Μετά την Μεσσηνία και την Αρκαδία που θα επισκεφτεί από σήμερα, θα ακολουθήσουν η Θεσσαλία, η Ήπειρος και η Αχαΐα. Πέρα από τον προεκλογικό χαρακτήρα της περιοδείας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να στηρίξει και την προσπάθεια της παράταξης του Χάρη Δούκα στην ΚΕΔΕ που θα ξεκινήσει τις διεργασίες της στη Μεσσηνία.

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Ο Δήμαρχος της Αθήνας και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα έχει απέναντι του, τους γαλάζιους αυτοδιοικητικούς και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να δώσει ένα καθαρό μήνυμα συστράτευσης του ΠΑΣΟΚ πέρα και έξω από εσωκομματικές αντιπαραθέσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Η συνέχεια του προγράμματος του στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Αχαΐα αποτυπώνει ακόμα πιο έντονα την μάχη της δεύτερης θέσης με την ΕΛΑΣ.

Σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ισχυρές δυνάμεις, ωστόσο σε αυτές διεκδικεί ισχυρό μερίδιο και την κυριαρχία και ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Θεσσαλία το ΠΑΣΟΚ έχει ισχυρούς διαύλους καθώς ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας εκλέχθηκε με το χρίσμα του, χωρίς όμως να περνά απαρατήρητο από την Χαριλάου Τρικούπη ότι έχει ανοιχτούς διαύλους ως αυτοδιοικητικός και με την ΕΛΑΣ. Παράλληλα στην Αχαΐα που στο παρελθόν υπήρξε ο ορισμός του «πράσινου κάστρου» θα εξελιχθεί μια ισχυρή σύγκρουση με την ΕΛΑΣ που θέλει να επανέλθει στα υψηλά ποσοστά που κατέγραφε στην περιοχή ο ΣΥΡΙΖΑ.



Επόμενη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή το στεγαστικό- Στην ατζέντα θεματικές εκδηλώσεις μέχρι τις εκλογές

Στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών του Νίκου Ανδρουλάκη παραμένει η Βουλή από την οποία απουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας και ενισχύεται έτσι η εικόνα του διπόλου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Μετά τις προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, θα ακολουθήσει αντίστοιχο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί για το στεγαστικό. Ενώ θα οργανωθούν παράλληλα εκδηλώσεις για τους νέους, για τα άτομα με αναπηρία και μια ακόμα θεματική με τίτλο «πρωτοβουλία για την παραγωγική Ελλάδα» προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να ανοίξει ξανά την προγραμματική του ατζέντα απέναντι στην κυβέρνηση και να φέρει τις προτάσεις του από την ΔΕΘ στην επικαιρότητα.