Λαφαζάνης: Ο Μητσοτάκης με σέβεται, ο Τσίπρας όχι γιατί με θεωρεί εχθρό -Ο ΣΥΡΙΖΑ μου έκοψε παράνομα τη σύνταξη - iefimerida.gr

Συνεχίζονται τα συντροφικά μαχαιρώματα με αφορμή το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, ο πρώην υπουργός της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα ξεκίνησε την τοποθέτησή του με ένα παράπονο για την βουλευτική σύνταξη η οποία όπως τόνισε κόπηκε παράνομα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προχώρησε και σε μία διαπίστωση που δεν είχαμε ακούσει ξανά, πως θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ τον σέβεται, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας όχι, καθώς τον βλέπει ως εσωτερικό εχθρό.

Λαφαζάνης: Ο Κατρούγκαλος και η Αχτσιόγλου μου έκοψαν την βουλευτική σύνταξη -Φρόντισαν οι φίλοι συριζαίοι

«Δεν είμαι καλά οικονομικά. Στις πρώτες 10 μέρες τελειώνουν τα χρήματα. Μου έχουν κόψει την βουλευτική σύνταξη παράνομα, φρόντισαν οι φίλοι οι συριζαίοι. Το έκαναν επίτηδες ο Κατρούγκαλος και η Αχτσιόγλου. Είχα 15 χρόνια στη Βουλή, το 2016 συμπλήρωνα το 67ο έτος για να πάρω κανονικά σύνταξη και φέρνει ένα νόμο και λέει την καταργώ» τόνισε ο κ. Λαφαζάνης προσθέτοντας πως «οι σύντροφοι κάνουν πάντα τη ζημιά. Ο αντίπαλος σε σέβεται και λιγάκι, ο σύντροφος λέει ''πάρε του το κεφάλι''».

Λαφαζάνης: Ο Μητσοτάκης με σέβεται, ο Τσίπρας όχι γιατί με θεωρεί εχθρό

Μάλιστα στην ερώτηση αν υπάρχει περισσότερος σεβασμός στο πρόσωπό του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Λαφαζάνης απάντησε «100%, γιατί ο Τσίπρας με θεωρεί εσωτερικό εχθρό».

