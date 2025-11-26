Λ. Αντωνόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ουδέποτε μεταβίβασα δικαιώματα στο γιο του “Φραπέ‘‘, στοχοποιήθηκα για να πληγεί το ΠΑΣΟΚ» - iefimerida.gr

Δεν γνώριζε ούτε τον «Ξυλούρη» ούτε ότι ήταν δικό του το ΚΥΔ στο οποίο απευθύνθηκε για τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2020 για βοσκότοπους στην Τήνο, ο παραγωγός και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Λάμπρος Αντωνόπουλος.

«Δεν ξέρω κανέναν Φραπέ ούτε κάποιον Χασάπη. Δεν έχω εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνώριζα ότι ανήκει στον Ξυλούρη, είναι συναιτεριστικό το ΚΥΔ. Τυχαία πήγα σε αυτό», υποστήριξε ο μάρτυρας.

Κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο παραιτηθείς γραμματέας νομαρχιακής επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πώς για «λόγους ευθιξίας» επέστρεψε στον οργανισμό την επιδότηση των 15.000 ευρώ που έλαβε προ πενταετίας. Όπως υποστήριξε ο κ. Αντωνόπουλος, «η αίτηση του 2020 έγινε με απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν έχει γίνει έλεγχος ούτε υπήρξαν αχρεωστήτως καταβληθέντα. Δεν είχα λόγο να επιστρέψω τα χρήματα. Προσπαθούσα να ενταχθώ στον πρωτογενή τομέα».

Στοχοποιήθηκα για να πληγεί το ΠΑΣΟΚ

Για την παραίτησή του σχολίασε πώς το έπραξε γιατί ήταν «ηθική του υποχρέωση» απ΄τη στιγμή που υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα, τονίζοντας ότι στοχοποιήθηκε «για πολιτικούς λόγους, για να πληγεί το ΠΑΣΟΚ».

Μακάριος Λαζαρίδης: «Τα έγγραφα σας διαψεύδουν»

Ερωτηθείς από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, αν το 2021 μεταβίβασε δικαιώματα βασικής ενίσχυσης στον γιο του Γιώργου Ξυλούρη (επονομαζόμενο «Φραπέ»), ο μάρτυρας το αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Καμία τέτοια μεταβίβαση υπήρξε», απάντησε και τότε ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε στο προεδρείο σχετικό έγγραφο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, τον διαψεύδει απολύτως.

Ο Λάμπρος Αντωνόπουλος αρνήθηκε την ίδια στιγμή πως έκανε δεύτερη αίτηση για επιδότηση το 2021, με τον εισηγητή της ΝΔ να καταθέτει ξανά σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.

Όσο για τη γνωριμία του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επεσήμανε πως δεν έχουν προσωπικές και φιλικές σχέσεις, αλλά πολιτικές. Όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης του έδειξε φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως αυτή προέρχεται από γάμο γνωστού τους, εκείνος απάντησε: «Ο γάμος μου είναι! Από τον γάμο είναι η φωτογραφία! Δεν γνωρίζω τη φωτογραφία του γάμου μου;».