Κυριαρχία Ανδρουλάκη στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ: Πρωτιά για Καρχιμάκη, ακολουθούν Γλαβίνας και Διαμαντοπούλου -Τα πρώτα 10 ονόματα - iefimerida.gr

Οι κάλπες για την ΚΕ του ΠΑΣΟΚ έκλεισαν με τον Λευτέρη Καρχιμάκη στην πρώτη θέση, δεύτερο τον Θανάση Γλαβίνα και τρίτη την Άννα Διαμαντοπούλου.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Σωτήρης Παπαγεωργίου, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο Άρης Καρβούνης, ο Βασίλης Σκουντής και ο Μιχάλης Αεράκης.

Η πρώτη δεκάδα στην ΚΕ αποτυπώνει την κυριαρχία Ανδρουλάκη

Όλοι τους προσκείμενοι στο προεδρικό μπλοκ με την Άννα Διαμαντοπούλου να βρίσκει στήριξη, πέρα από τις δικές της δυνάμεις, και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εικόνα που αποτυπώνει την απόλυτη κυριαρχία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ που διαφάνηκε και στις εκλογές συνέδρων. Συνθήκη που του δίνει σταθερό τιμόνι στην ηγεσία για τη μάχη των εκλογών. Η πλευρά Ανδρουλάκη εξέλεξε και άλλα στελέχη της νεότερης γενιάς που θα διεκδικήσουν βουλευτικές έδρες στις εκλογές σε καλές θέσεις, όπως η Όλγα Μαρκογιαννάκη, που θα είναι υποψήφια στην Κοζάνη, και ο Βαγγέλης Τσόγκας, που θα είναι υποψήφιος στη Φθιώτιδα.

Ισχυρό αποτύπωμα Χριστοδουλάκη

Η πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη απέκτησε ισχυρό αποτύπωμα στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με συνεργάτες του υπολογίζεται ότι έχει εκλέξει 74 από τα μέλη της ΚΕ πιάνοντας ένα ποσοστό κοντά στο 28%. Στην πτέρυγα Χριστοδουλάκη ξεχώρισαν ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Φίλιππος Σαχινίδης που εκλέχθηκαν ψηλά στην 20άδα, η Τόνια Αντωνίου ενώ στην ΚΕ εκλέχθηκε και η Βάσια Αναστασίου.

Η συμμαχία Γερουλάνου-Κατρίνη με δυναμική

Μια νέα οργανωτική συμμαχία έφερε επίσης σημαντικά αποτελέσματα. Πρόκειται για αυτή του Παύλου Γερουλάνου με τον Μιχάλη Κατρίνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται από το συγκεκριμένο εσωκομματικό «στρατόπεδο» εξέλεξαν 51 μέλη στην ΚΕ, 31 από τον Παύλο Γερουλάνο και 20 από τον Μιχάλη Κατρίνη. Ο Κατρίνης έκανε υψηλή πτήση στα οργανωτικά δημιουργώντας παρακαταθήκη, παρά το γεγονός ότι εκλέγεται στην Ηλεία που είναι μικρότερη εκλογική περιφέρεια, από αυτές άλλων κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Το στρατόπεδο Δούκα

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας εξέλεξε από την πρώτη γραμμή των στελεχών του την αντιδήμαρχο Ρωξάνη Μπέη, τον Κώστα Πανδή, τον Λάζαρο Καραούλη και τον Χρήστο Πρωτόπαπα.

Στελέχη στην ΚΕ έχει εκλέξει και η πλευρά του Παύλου Χρηστίδη που βρίσκεται κοντά στην ηγεσία, τα οποία υπολογίζονται στα 9.

Επίσημα αποτελέσματα με την ένταξη των ποσοστώσεων

Η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί και έχουν βγει αποτελέσματα σταυροδοσίας, ωστόσο δεν είναι τα τελικά, καθώς αναμένεται να μπουν και οι υποψηφιότητες που ανήκουν στις ποσοστώσεις. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας. Από τη σύνθεση της ΚΕ θα εκλεχθεί το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ καθώς και ο νέος γραμματέας.

Το κλείσιμο του κύκλου για τον Σπυρόπουλο και η συμβολή του στην καθαρή επικράτηση Ανδρουλάκη

Ο κύκλος του Ανδρέα Σπυρόπουλου στη θέση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ έκλεισε με την τελευταία του ομιλία με τον ρόλο αυτό στο Συνέδριο του κόμματος. Ωστόσο η συμβολή του στην κυριαρχία Ανδρουλάκη στους συσχετισμούς του Συνεδρίου ήταν καθοριστική με τον ίδιο να σηκώνει μεγάλο βάρος του Οργανωτικού, γυρνώντας τις οργανώσεις του κόμματος σε όλη την Ελλάδα. Πλέον, ενόψει εκλογών, το βάρος του ίδιου θα πέσει στη μάχη για την εκλογή του στην Πρέβεζα.

Όλα τα σενάρια στο τραπέζι και για πρόταση μομφής από το ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή

Με την αυλαία του Συνεδρίου και την εκλογή της νέας ΚΕ, το ΠΑΣΟΚ προχωρά στα δύο άμεσα για αυτό στοιχήματα. Το κούνημα της «βελόνας» προς τα πάνω στις δημοσκοπήσεις μετά το Συνέδριό του και μια ισχυρή σύγκρουση με την κυβέρνηση στη Βουλή. Ευκαιρία για τη μετωπική αυτή γίνεται η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή την Παρασκευή για το Κράτος Δικαίου. Σε αυτή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει για αιχμή του δόρατος τις υποκλοπές, ενώ στο τραπέζι έχουν πέσει σενάρια ακόμα και για πρόταση μομφής. Μάλιστα σε συνέντευξή του στο Action 24 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας απάντησε: «Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι».

Το αρχείο με όλες τις ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή.

