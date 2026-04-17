Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Μέγαρο Μαξίμου [βίντεο] - iefimerida.gr

Συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε το απόγευμα της Παρασκευής στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίγο πριν τις 17:00, η εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης στη χώρα μας έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ της Αθήνας και της Ουάσιγκτον για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να αποχωρεί από το Μέγαρο Μαξίμου περίπου στις 17:30.